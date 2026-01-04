Perú

Nicolás Maduro podría recibir más de 100 años de cárcel, asegura penalista: estos son los cargos contra el dictador venezolano

El abogado Andy Carrión detalló los delitos que la administración de Donald Trump imputa al tirano venezolano, quien se encuentra en territorio estadounidense tras ser detenido en Caracas

Guardar

La reciente captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos marcó un hito sin precedentes en la historia política. El operativo, ejecutado por fuerzas especiales estadounidenses en territorio venezolano, incluyó el despliegue de unidades aéreas y comandos que lograron ingresar a Caracas, asegurar la detención del tirano y trasladarlo bajo estrictas medidas de seguridad a territorio norteamericano.

Aunque el traslado del dictador venezolano se produce tras años de denuncias por violaciones a los derechos humanos y corrupción, responde a una investigación sostenida sobre la presunta participación del régimen en actividades ilícitas a escala global. Ahora, el exmandatario enfrenta un proceso judicial histórico que podría sentar precedente en la región.

¿Qué delitos se le imputan a Nicolás Maduro en Estados Unidos?

En diálogo con Exitosa, el abogado penalista Andy Carrión mencionó que Maduro enfrenta cuatro cargos principales ante la justicia estadounidense. El más grave es la conspiración de narcoterrorismo, que implica haber facilitado y encubierto operaciones de narcotráfico con el propósito de financiar actividades delictivas y desestabilizadoras. El segundo cargo está relacionado con la importación y tráfico internacional de cocaína, delito considerado de máxima gravedad en la legislación norteamericana y que, en este caso, involucra la presunta organización y protección estatal del trasiego de drogas hacia territorio estadounidense.

A estos se suman la posesión de armas de destrucción —como ametralladoras y dispositivos explosivos— y la conspiración para poseer estos dispositivos. El experto detalló que, para las autoridades estadounidenses, Maduro no solo habría permitido el tráfico de cocaína, sino que habría facilitado la creación de una red criminal con participación activa de funcionarios del gobierno venezolano y miembros de las fuerzas armadas.

Nicolás Maduro junto a agentes
Nicolás Maduro junto a agentes de la DEA. | @RapidResponse47/Handout via REUTERS

Explicó que el sistema penal estadounidense suma las penas de cada delito, por lo que Maduro podría enfrentar más de cien años de prisión. “En Estados Unidos las penas no se absorben en la mayor pena. Si le imponen una condena por el delito de tráfico de drogas a nivel internacional, podría llegar hasta los cuarenta o cincuenta años. Otro sería también el delito de narcoterrorismo, que podría llegar hasta los treinta o cuarenta años, con lo cual solamente hablando ya de dos delitos podría tranquilamente esto alcanzar hasta los cien años”, enfatizó Carrión, quien recordó que en casos recientes como el del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, las sentencias superaron el siglo de privación de libertad.

¿Qué pasará con la esposa de Nicolás Maduro?

La investigación y el proceso judicial no se limitan a Maduro. Según confirmó Carrión, la esposa de Maduro, Cilia Flores, también fue detenida y enfrenta cargos similares, desde delitos de narcotráfico hasta el cobro de sobornos para facilitar vuelos con droga y promover actos de corrupción desde el gobierno venezolano.

“Ella podría recibir una pena similar, aunque la graduación dependerá del rol que le atribuya el tribunal. […] Se le imputan desde la permisión del trasiego de droga hasta promover actos de corrupción dentro del gobierno venezolano. Ella tenía un rol importante dentro del Ejecutivo y eso puede acarrear que reciba sanciones similares a la de su esposo”, explicó el penalista, quien subrayó que muchos miembros del círculo más próximo al exmandatario están en la mira de la justicia estadounidense.

Estados Unidos, sostuvo Carrión, se ha concentrado inicialmente en “descabezar” la organización presuntamente criminal en torno al poder ejecutivo venezolano, aunque no se descarta que otros altos funcionarios sean procesados en el futuro. “El alcance dependerá de la capacidad de Estados Unidos para obtener la custodia de quienes aún ocupan cargos en el país”, añadió.

En relación con el pago de reparaciones civiles, detalló que el tribunal deberá cuantificar el daño ocasionado, tanto en términos materiales como económicos, tomando en cuenta el volumen de droga importado y los montos recibidos en sobornos, que habrían alcanzado los cien mil dólares por vuelo ilegal. “Estamos ante cifras millonarias, aunque cobrar esas reparaciones será un desafío, ya que la mayoría de los bienes de los imputados se encuentra en Venezuela”, apuntó el abogado.

Más allá de las consecuencias personales para Maduro, su esposa y entorno cercano, el penalista resaltó el carácter inédito de la operación de captura realizada por fuerzas extranjeras en territorio venezolano. Este hecho, subrayó, abre interrogantes sobre los límites de la soberanía nacional y anticipa debates en foros internacionales como la Organización de Naciones Unidas sobre la legitimidad de intervenciones de este tipo.

“Estamos ante hechos sin precedentes en Latinoamérica, que podrían modificar el equilibrio en el derecho internacional y la relación entre los Estados”, concluyó.

Temas Relacionados

Nicolás MaduroAndy CarriónAtaque de EEUU a VenezuelaCayó Nicolás Maduroperu-noticias

Más Noticias

DT de FC Cajamarca alucinó con fichaje de Hernán Barcos: “Si traigo jugadores de este nivel tenemos que luchar arriba”

Carlos Silvestri se pronunció por la llegada del ‘Pirata’ y de otros jugadores de renombre al vigente campeón de la Liga 2. También marcó los objetivos del club para el 2026

DT de FC Cajamarca alucinó

Tensión en Venezuela: Lo que pactaron José Jerí y José Antonio Kast en llamada de urgencia por la captura de Maduro

El presidente de Perú y el mandatario electo de Chile abordaron el impacto regional de los recientes hechos en Caracas y acordaron reunirse en Lima el próximo miércoles para coordinar acciones frente a la migración irregular

Tensión en Venezuela: Lo que

Ulises Villegas inaugura obra en Comas pese a estar prófugo y suspendido como alcalde tras condena por corrupción

El exalcalde de Comas, quien enfrenta una orden de captura y una sentencia de seis años por colusión agravada, anunció la entrega de un proyecto y cuestionó el despido de su equipo. El Concejo Municipal formalizó su suspensión y designó a Carmen Acuña como nueva autoridad del distrito

Ulises Villegas inaugura obra en

Verano: enfermedades oculares más comunes causadas por el sol y la playa

Durante los meses de verano se incrementan las consultas por afecciones oculares, especialmente en zonas costeras del país

Verano: enfermedades oculares más comunes

Incautan ranas del Titicaca que iban a ser licuadas en “jugos medicinales”: Multas superarían las 10 UIT

La intervención se realizó en un local de productos naturistas en Juliaca, donde tres ejemplares eran mantenidos en condiciones de hacinamiento y asfixia. Serfor inició un procedimiento sancionador por comercialización de fauna silvestre de origen ilegal

Incautan ranas del Titicaca que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tensión en Venezuela: Lo que

Tensión en Venezuela: Lo que pactaron José Jerí y José Antonio Kast en llamada de urgencia por la captura de Maduro

Ulises Villegas inaugura obra en Comas pese a estar prófugo y suspendido como alcalde tras condena por corrupción

Rafael López Aliaga afirma que Maduro tiene nexos con mafias en Perú y pedirá a EEUU una acción como la de Venezuela

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

Elecciones 2026: ¿qué opinan los candidatos presidenciales sobre el operativo de EEUU que culminó con la captura de Nicolás Maduro?

ENTRETENIMIENTO

Filmes para ver esta noche

Filmes para ver esta noche en Netflix Perú

Tony Rosado sufre accidente vehicular en Arequipa pero logra cumplir presentación en Camaná pese al fuerte impacto

Las novedades de la TV este 2026: nuevos realities, programas, proyectos y telenovelas que nos traerán los canales este año

Fernando Llanos, del set de televisión al streaming: el 2025 marcó su consolidación como periodista en redes sociales

Los programas icónicos de Andrea Llosa que no verán la luz en el 2026

DEPORTES

DT de FC Cajamarca alucinó

DT de FC Cajamarca alucinó con fichaje de Hernán Barcos: “Si traigo jugadores de este nivel tenemos que luchar arriba”

Paola Rivera destacó el nivel de Kazoku No Perú en la agónica victoria de la San Martín: “Nos hizo un partidazo”

Hernán Barcos reveló por qué fichó por FC Cajamarca y si es que tendrá un rol dirigencial: “Quiero ayudar al club en lo que necesite”

A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas Lima HOY: partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026