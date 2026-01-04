Estados Unidos

Trump advirtió que Delcy Rodríguez pagará “un precio muy alto” si no coopera con la transición en Venezuela

En una entrevista con The Atlantic, el presidente de Estados Unidos subrayó que la presión sobre el régimen venezolano podría aumentar si la dirigencia chavista insiste en desafiar a Washington

Guardar
Trump advirtió que Delcy Rodríguez
Trump advirtió que Delcy Rodríguez pagará “un precio muy alto” si no coopera con la transición en Venezuela (Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que Delcy Rodríguez, la funcionaria chavista encargada de la transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, pagará “un precio muy alto” si no colabora con los planes estadounidenses para el país.

Si ella no hace lo correcto, va a pagar un precio muy grande, probablemente más que Maduro”, dijo Trump una entrevista telefónica con The Atlantic.

La advertencia llega apenas un día después de que fuerzas estadounidenses ejecutaran una operación relámpago en Caracas que culminó con la captura del dictador Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes ahora permanecen bajo custodia en Nueva York y enfrentan cargos por narcoterrorismo.

Trump sostuvo que el futuro de Venezuela depende de la respuesta de Rodríguez a la operación norteamericana.

No voy a permitir que se repita lo mismo de siempre. Si hay resistencia, habrá consecuencias”, insistió el mandatario.

En una entrevista con The
En una entrevista con The Atlantic, el presidente de Estados Unidos subrayó que la presión sobre el régimen venezolano podría aumentar si la dirigencia chavista insiste en desafiar a Washington (REUTERS/Jonathan Ernst)

En la conversación con The Atlantic, Trump explicó que el enfoque de su administración hacia Venezuela representa un giro respecto a su postura inicial sobre los cambios de régimen.

Reconstruir allí y un cambio de régimen, como quiera llamarlo, es mejor que lo que tienen ahora. No puede empeorar”, afirmó, al ser consultado sobre la diferencia con intervenciones previas en Irak o Afganistán.

Para Trump, Venezuela es un “Estado fallido” y restaurar el orden es una prioridad estratégica para Estados Unidos.

Estados Unidos debe mantener el control sobre el hemisferio occidental”, señaló, aunque aclaró que la decisión de capturar a Maduro no fue solo por razones geográficas, sino por la gravedad de la crisis institucional y humanitaria en Venezuela. En su visión, reconstruir el país es una necesidad que trasciende los debates sobre la política exterior tradicional.

Delcy Rodríguez, la funcionaria chavista
Delcy Rodríguez, la funcionaria chavista encargada de la transición en Venezuela (REUTERS/Gaby Oraa)

El país se fue al infierno. Es un desastre en todos los sentidos”, expresó.

La tensión entre Trump y Rodríguez se agravó luego de que la funcionaria chavista rechazara la idea de someterse a un mandato de Estados Unidos.

Jamás volveremos a ser una colonia”, declaró Delcy Rodríguez, prometiendo defender los recursos naturales de la nación y exigir la liberación de Maduro.

El presidente estadounidense, sin embargo, insistió en que Estados Unidos no aceptará una postura desafiante de su parte.

Ella debe hacer lo correcto”, reiteró en la entrevista.

Trump dejó claro que, si considera que Rodríguez y los remanentes del régimen chavista intentan resistir la transición, no descarta una segunda oleada de acciones militares en territorio venezolano.

Si ella no coopera, la presión aumentará y el costo será mayor que el que pagó Maduro”, sentenció.

La entrevista con The Atlantic también abordó las implicaciones regionales de la operación en Venezuela.

Trump señaló que la intervención podría ser un mensaje para otros países en la órbita de regímenes autoritarios, refiriéndose en particular a la situación geopolítica en el Caribe y al interés estadounidense en mantener la estabilidad en el hemisferio.

En su visión, la captura de Maduro es solo un paso más en una estrategia más amplia para contrarrestar la influencia de gobiernos hostiles y proteger los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó la advertencia de Trump y subrayó que la comunidad internacional debe tomar en serio las promesas del presidente.

Cuando él dice que va a resolver un problema, lo cumple”, recalcó Rubio, enfatizando que la operación en Venezuela es una señal para quienes desafíen la política de Washington.

El futuro político de Venezuela permanece incierto. Bajo la presión de Estados Unidos y con la advertencia explícita de Trump, Delcy Rodríguez enfrenta el desafío de definir su postura ante la comunidad internacional y ante los sectores internos que aún respaldan el régimen depuesto.

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpDelcy RodríguezCilia FloresVenezuelaTransición en VenezuelaNarcoterrorismoNicolás MaduroNueva YorkCaptura de Nicolás MaduroCayó Nicolás MaduroWashingtonÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

El gobierno de EEUU destacó la compleja misión para capturar a Maduro: “Requirió meses de coordinación y planificación”

En un comunicado conjunto, la fiscal general Pam Bondi recordó que la detención del ex dictador venezolano responde a una causa penal en curso por tráfico de drogas

El gobierno de EEUU destacó

Maduro no tuvo quien lo defendiera

Los socios sobre los cuales se recostó el dictador venezolano no estuvieron en su hora más crítica. Enfrentará cargos por narcoterrorismo en un tribunal de Nueva York

Maduro no tuvo quien lo

El congresista Mario Díaz-Balart afirmó que María Corina Machado cuenta con apoyo popular y será la próxima presidenta de Venezuela

El legislador republicano considera que la implicación norteamericana debe prolongarse todo lo necesario para garantizar un proceso de cambio genuino

El congresista Mario Díaz-Balart afirmó

Las primeras imágenes del ex dictador Nicolás Maduro en las oficinas de la DEA en Nueva York

En el registro se observa al venezolano con un abrigo negro con capucha, caminando por un pasillo con alfombra azul rotulada “DEA NYD” y siendo escoltado por funcionarios estadounidenses

Las primeras imágenes del ex

El dictador Maduro llegó a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico en Nueva York

El ex mandatario chavista, acusado de liderar el Cartel de los Soles, fue trasladado bajo custodia de Estados Unidos tras su captura en Caracas y quedó a disposición de la justicia federal

El dictador Maduro llegó a
DEPORTES
El gol sobre el final

El gol sobre el final de Enzo Fernández para el Chelsea que le arrebató el triunfo al Manchester City de Guardiola

El Rally Dakar dejaría Arabia Saudita: los motivos, la nostalgia por Argentina y cuál es el posible destino

La frase de una famosa canción que usó Gallardo para motivar al plantel de River Plate durante la pretemporada

Mastantuono volvió a sumar minutos en la goleada del Real Madrid: la reacción del público cuando reemplazó a Vinícius

El Inter Miami de Messi confirmó la llegada de un refuerzo de selección: fue el mejor arquero de la MLS y jugará el Mundial

TELESHOW
La tajante decisión que tomó

La tajante decisión que tomó Daniela Celis luego de embarazarse de sus gemelas: “Me replanteé la vida”

La tierna sorpresa de Rufina Cabré a su papá Nicolás antes de regresar a Turquía con la China Suárez

Chechu Bonelli disfruta su soltería en Punta del Este mientras crecen los rumores de romance con Facundo Pieres

El Chino Darín mostró orgulloso el antes y después del embarazo de Úrsula Corberó: cómo creció la pancita

El verano de Julieta Cardinali con su hija Charo Calamaro en Punta del Este: el asombroso parecido entre ambas

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu expresó su respaldo a

Netanyahu expresó su respaldo a las protestas en Irán y dijo que el pueblo podría “tomar el destino en sus manos”

¿Por qué Delcy Rodríguez?: claves para entender la transición que viene en Venezuela

Al menos 30 muertos y varios secuestrados dejó un ataque de bandas armadas en el oeste de Nigeria

Un militar ucraniano resultó herido tras la explosión de un coche bomba en Kiev

¿Nicolás Maduro y el fin de una tiranía?