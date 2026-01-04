Trump advirtió que Delcy Rodríguez pagará “un precio muy alto” si no coopera con la transición en Venezuela (Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que Delcy Rodríguez, la funcionaria chavista encargada de la transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, pagará “un precio muy alto” si no colabora con los planes estadounidenses para el país.

“Si ella no hace lo correcto, va a pagar un precio muy grande, probablemente más que Maduro”, dijo Trump una entrevista telefónica con The Atlantic.

La advertencia llega apenas un día después de que fuerzas estadounidenses ejecutaran una operación relámpago en Caracas que culminó con la captura del dictador Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes ahora permanecen bajo custodia en Nueva York y enfrentan cargos por narcoterrorismo.

Trump sostuvo que el futuro de Venezuela depende de la respuesta de Rodríguez a la operación norteamericana.

“No voy a permitir que se repita lo mismo de siempre. Si hay resistencia, habrá consecuencias”, insistió el mandatario.

En una entrevista con The Atlantic, el presidente de Estados Unidos subrayó que la presión sobre el régimen venezolano podría aumentar si la dirigencia chavista insiste en desafiar a Washington (REUTERS/Jonathan Ernst)

En la conversación con The Atlantic, Trump explicó que el enfoque de su administración hacia Venezuela representa un giro respecto a su postura inicial sobre los cambios de régimen.

“Reconstruir allí y un cambio de régimen, como quiera llamarlo, es mejor que lo que tienen ahora. No puede empeorar”, afirmó, al ser consultado sobre la diferencia con intervenciones previas en Irak o Afganistán.

Para Trump, Venezuela es un “Estado fallido” y restaurar el orden es una prioridad estratégica para Estados Unidos.

“Estados Unidos debe mantener el control sobre el hemisferio occidental”, señaló, aunque aclaró que la decisión de capturar a Maduro no fue solo por razones geográficas, sino por la gravedad de la crisis institucional y humanitaria en Venezuela. En su visión, reconstruir el país es una necesidad que trasciende los debates sobre la política exterior tradicional.

Delcy Rodríguez, la funcionaria chavista encargada de la transición en Venezuela (REUTERS/Gaby Oraa)

“El país se fue al infierno. Es un desastre en todos los sentidos”, expresó.

La tensión entre Trump y Rodríguez se agravó luego de que la funcionaria chavista rechazara la idea de someterse a un mandato de Estados Unidos.

“Jamás volveremos a ser una colonia”, declaró Delcy Rodríguez, prometiendo defender los recursos naturales de la nación y exigir la liberación de Maduro.

El presidente estadounidense, sin embargo, insistió en que Estados Unidos no aceptará una postura desafiante de su parte.

“Ella debe hacer lo correcto”, reiteró en la entrevista.

Trump dejó claro que, si considera que Rodríguez y los remanentes del régimen chavista intentan resistir la transición, no descarta una segunda oleada de acciones militares en territorio venezolano.

“Si ella no coopera, la presión aumentará y el costo será mayor que el que pagó Maduro”, sentenció.

La entrevista con The Atlantic también abordó las implicaciones regionales de la operación en Venezuela.

Trump señaló que la intervención podría ser un mensaje para otros países en la órbita de regímenes autoritarios, refiriéndose en particular a la situación geopolítica en el Caribe y al interés estadounidense en mantener la estabilidad en el hemisferio.

En su visión, la captura de Maduro es solo un paso más en una estrategia más amplia para contrarrestar la influencia de gobiernos hostiles y proteger los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó la advertencia de Trump y subrayó que la comunidad internacional debe tomar en serio las promesas del presidente.

“Cuando él dice que va a resolver un problema, lo cumple”, recalcó Rubio, enfatizando que la operación en Venezuela es una señal para quienes desafíen la política de Washington.

El futuro político de Venezuela permanece incierto. Bajo la presión de Estados Unidos y con la advertencia explícita de Trump, Delcy Rodríguez enfrenta el desafío de definir su postura ante la comunidad internacional y ante los sectores internos que aún respaldan el régimen depuesto.