Tragedias, accidentes, muertes y reconocimientos: las historias que conmovieron a Perú en 2025

2025 en retrospectiva: los hechos que estremecieron y llenaron de orgullo a los peruanos. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión/Agencia Andina)

A poco de terminar el 2025, los peruanos hemos sido testigos de una sucesión de hechos que marcaron emocionalmente al país. Tragedias colectivas, crímenes que expusieron la violencia estructural, accidentes que evidenciaron fallas en infraestructura y seguridad, así como reconocimientos internacionales que despertaron orgullo nacional, formaron parte de una agenda noticiosa intensa y conmovedora.

Estos acontecimientos no solo ocuparon titulares, sino que generaron debates públicos, respuestas del Estado, procesos judiciales y manifestaciones de duelo o celebración. A continuación, un recuento de las principales historias que impactaron al país durante el año, con información verificada y el desarrollo posterior de cada caso.

Accidente en el puente de Chancay

La madrugada del 14 de febrero un tramo del puente en el kilómetro 75 de la Panamericana Norte colapsó cuando lo cruzaba un bus interprovincial; el vehículo y otro automóvil cayeron al río, dejando al menos dos personas fallecidas y alrededor de cuarenta heridos, además de daños estructurales que interrumpieron una vía estratégica. Los equipos de emergencia realizaron trabajos de extracción de personas y estabilización de la zona.

Mujer lleva 10 días desaparecida tras caída de bus y puente en Chancay | Latina TV

Las inspecciones técnicas iniciales apuntaron a fallas en la estructura del puente —declarado de antigüedad avanzada— y al posible agravamiento por aumento del caudal del río. Se inició una investigación para determinar responsabilidades: si correspondía a la concesionaria encargada del mantenimiento, a la entidad que efectuó obras previas o a falta de supervisión de las autoridades competentes.

Tras el siniestro se declaró el cierre preventivo del viaducto y se anunció evaluación integral de puentes en la red. Las autoridades dispusieron peritajes estructurales y procedimientos administrativos para determinar sanciones a la concesionaria si se comprueba negligencia en mantenimiento. Mientras algunas familias recibieron atención y compensaciones provisionales, la investigación técnica y las posibles medidas judiciales o administrativas continuaron en curso.

Colapso del techo del Real Plaza Trujillo

La noche del 21 de febrero el techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza Trujillo se desplomó mientras el local estaba concurrido, causando víctimas atrapadas entre los escombros y una emergencia masiva en el lugar. El derrumbe dejó un número elevado de heridos y fallecidos que obligó a movilizar ambulancias y equipos de rescate para atención inmediata y búsqueda de personas aún atrapadas.

Vista desde drone del techo colapsado del centro comercial Real Plaza de Trujillo | América Tv

Tras el accidente, las autoridades abrieron diligencias para determinar las causas estructurales y administrativas del colapso: peritajes técnicos sobre la resistencia y mantenimiento del techo, revisión de permisos de obra y controles municipales, y la recolección de testimonios de personal del centro comercial y proveedores de mantenimiento. Se examinaron además los registros de inspecciones previas y las obligaciones contractuales entre la administración del mall y las empresas constructoras o de mantenimiento.

Como resultado de las investigaciones administrativas, el organismo regulador impuso sanciones económicas y medidas cautelares: se registró una multa equivalente a 100 UIT (aprox. S/ 535.000) por incumplimiento de disposiciones y por no acreditar a tiempo el cumplimiento de medidas cautelares destinadas a proteger a los consumidores; además, hubo aperturas de expedientes judiciales y posibilidades de responsabilidades civiles y, en su caso, penales contra responsables administrativos o técnicos a cargo del mantenimiento.

Real Plaza Trujillo tras el colapso del techo. Escombros, estructuras metálicas retorcidas y mesas destruidas reflejan la magnitud de la tragedia que dejó varios fallecidos y decenas de heridos. Foto: Composición Infobae Perú

Asesinato del cantante Paul Flores de Armonía 10

El 16 de marzo de 2025, Paul Hambert Flores García, conocido como El Russo, vocalista de la emblemática orquesta de cumbia Armonía 10, fue asesinado en un ataque armado mientras la banda se trasladaba en su autobús tras una presentación en el estadio El Palomar en Jicamarca. Sujetos armados en motocicletas interceptaron el vehículo en San Juan de Lurigancho y, al ordenarle al conductor que se detuviera sin éxito, dispararon contra la unidad; Flores fue alcanzado por varios impactos y trasladado de emergencia al hospital Hipólito Unanue, donde falleció horas después. El crimen generó una ola de tristeza entre seguidores y la comunidad artística nacional.

Cantante Paul Flores de Armonía 10 fallece tras un ataque a balazos luego de un concierto - Exitosa

La investigación policial reveló que la orquesta venía siendo objetivo de amenazas por parte de bandas criminales dedicadas a la extorsión; la Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó operaciones para identificar a los responsables. El 24 de marzo, agentes capturaron tres presuntos implicados en el homicidio —identificados como Jorge Reyes Miranda (“Jorgito”), Constantino Carrión Robles (“Tino”) y Berli Santisteban Apaza (“Berli”)— que se encontraban en el distrito de Comas y habrían estado involucrados en el seguimiento y ataque al bus de la banda. Más tarde, otro sujeto señalado como autor directo del disparo fatal, Mariano Antonio Altamirano Ramos, de 21 años, también fue detenido tras ser delatado por uno de sus cómplices durante el operativo policial de inteligencia.

La Fiscalía formalizó investigación contra los detenidos por presuntos delitos de homicidio calificado, tenencia ilegal de armas y otros asociados, y varios de ellos enfrentaron prisión preventiva mientras el caso avanzaba en el sistema judicial. El asesinato de Flores fue uno de los detonantes para que el Gobierno decretara un estado de emergencia en Lima y Callao, con despliegue de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en zonas críticas afectadas por criminalidad y extorsión, tal como lo anunciaron autoridades tras el crimen.

El cantante Paul Flores (39), integrante de Armonía 10, fue asesinado por sicarios el pasado domingo 16 de marzo durante la madrugada. (Composición: Infobae Perú)

Asesinato de 13 mineros en Pataz

Entre finales de abril y comienzos de mayo de 2025, la provincia de Pataz (región La Libertad) fue escenario de una de las masacres más brutales en zonas mineras del país: 13 trabajadores de seguridad que estaban en un socavón minero conocido como ‘Galindo’ fueron secuestrados y asesinados, sus cuerpos encontrados maniatados y sin vida en un lugar de difícil acceso. Las víctimas estaban vinculadas a labores de vigilancia y protección en un área afectada por disputas criminales.

Ministro del Interior se pronuncia tras el asesinato de 13 mineros en Pataz | América Noticias

Desde el inicio, la Policía Nacional implicó en el caso a una organización criminal local apodada “Los Sicarios de Cuchillo”, que operaba en la zona con presencia de armas, explosivos y métodos de violencia extrema. Esto llevó a una serie de operativos tácticos en coordinación con el Ejército peruano, incautación de armamento y la detención de varios presuntos miembros de la banda. El propietario de la empresa contratante también acusó públicamente a Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, como responsable principal del ataque y de pretender apropiarse de material aurífero extraído de la zona, en lo que describió como un crimen ligado a la minería ilegal.

A fines de mayo, la PNP capturó a ocho presuntos sicarios de la banda, incluyendo a individuos cercanos a la estructura criminal, durante el operativo “Apocalipsis 2” en el anexo Pueblo Nuevo de Pataz. Poco después fue detenido en Medellín (Colombia) el propio alias “Cuchillo” (Miguel Antonio Rodríguez Díaz), con apoyo de Interpol y la Policía colombiana; contra él el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva por homicidio calificado, sicariato, organización criminal y lavado de activos, mientras se gestionaba su extradición al Perú para responder ante la justicia por la masacre.

Miguel Rodríguez Díaz es el cabecilla de la red que habría secuestrado y ejecutado a 13 trabajadores mineros. | Fotocomposición: Infobae Perú

Desaparición y muerte de la piloto alférez Ashley Vargas

La alférez Ashley Vargas desapareció durante un vuelo de instrucción el 20 de mayo; la alarma se levantó al perderse contacto con la aeronave en la zona de Pisco/Ica. Inmediatamente se activó un operativo aéreo y marítimo para su localización, movilizando aeronaves, embarcaciones y equipos especializados.

Fuente: Latina TV

Durante 16 días se llevaron a cabo búsquedas intensivas con patrullajes aéreos, embarcaciones y buzos; se recolectaron señales, restos de combustible y objetos vinculados a la aeronave. Paralelamente, la Fuerza Aérea inició una investigación técnica sobre la aeronave, el plan de vuelo, condiciones meteorológicas y registros de mantenimiento para determinar si hubo falla técnica, error humano o circunstancia adversa.

Tras las labores de rastreo, el cuerpo de la alférez fue localizado dentro de la aeronave en el mar cercano a Paracas; su deceso provocó homenajes oficiales y demandas públicas para revisar protocolos de seguridad en vuelos de instrucción. La FAP anunció investigaciones formales para aclarar causas y, en su caso, abrir expedientes administrativos o judiciales si se detectaban fallas en mantenimiento, instrucción o procedimientos, mientras la familia recibió acompañamiento institucional.

El cuerpo de la alférez Ashley Vargas Mendoza, piloto de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), fue encontrado en el mar de Paracas. Foto: Composición Infobae Perú

Papa León XIV tiene DNI de Perú

El 8 de mayo, el cardenal Robert Francis Prevost fue elegido Papa y tomó el nombre de León XIV; la elección sorprendió por tratarse del primer pontífice nacido en Estados Unidos con una trayectoria misionera prolongada en Perú. Su proclamación fue recibida con gran repercusión en la feligresía peruana por sus años de trabajo pastoral en varias diócesis del país.

Prevost acumuló décadas de servicio misionero en Perú: trabajó en parroquias, fue formador en seminarios, y ejerció como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, periodo en el que recibió reconocimiento por su cercanía con comunidades y su trabajo social en regiones vulnerables. Sus discursos iniciales como sumo pontífice incluyeron saludos en español y referencias a su paso por Perú, lo que fortaleció la conexión simbólica con la feligresía nacional.

El papa León XIV agradeció al pueblo de Chiclayo por apoyarlo en su labor pastoral | América TV

Fuerte sismo sacude el ‘Día del Padre’ en Lima

En junio, un sismo de magnitud alrededor de 5.6–5.8 con epicentro en el Callao fue ampliamente percibido en Lima; el fuerte temblor provocó alarma entre la población y evacuaciones preventivas en edificios, centros comerciales y hospitales. En algunos reportes iniciales se registraron personas heridas y daños materiales en edificaciones viejas.

Estos son los distritos registraron mayor sacudimiento durante sismo de 6.1 (Créditos: Panamericana TV)

Institutos y servicios de monitoreo sísmico realizaron mediciones del evento y coordinaron inspecciones en infraestructuras críticas; se detectaron daños en fachadas, grietas en viviendas antiguas y caída de objetos en comercios, por lo que equipos municipales y regionales efectuaron recorridos para evaluar la habitabilidad y riesgo de edificaciones afectadas. Se activaron protocolos de atención y albergues para quienes quedaron temporalmente sin vivienda.

Tras la evaluación, se dispusieron reparaciones de emergencia y llamados a la población a revisar sus seguros y realizar inspecciones técnicas en estructuras dañadas; autoridades reforzaron campañas de prevención sísmica y se asignaron partidas para reparación de infraestructuras públicas afectadas.

Un sismo de 6.1 remeció la costa de Lima y Callao. - Crédito: Infobae Perú

Maido: El Mejor Restaurante del Mundo

El 19 de junio de 2025, el restaurante limeño Maido, dirigido por el chef Mitsuharu “Micha” Tsumura, fue reconocido como Mejor Restaurante del Mundo en la prestigiosa lista The World’s 50 Best Restaurants. Este galardón, otorgado en la ceremonia internacional celebrada en Turín, Italia, catapultó nuevamente a la gastronomía peruana al primer plano global, destacando la cocina nikkei y su fusión creativa entre tradiciones locales y técnicas japonesas.

La distinción se interpretó como un reconocimiento al crecimiento sostenido de Perú en el mapa culinario mundial, impulsando el turismo gastronómico y la proyección internacional de chefs, productores y sectores vinculados. El logro generó repercusiones tanto en el sector privado como en el público: se elevaron las expectativas de inversión en formación culinaria, se impulsaron iniciativas de promoción turística especializada y se consolidó la presencia de conceptos peruanos en eventos internacionales de alta cocina.

En la edición número 12 de los Latin America's 50 Best Restaurants, Don Julio alcanza el primer lugar, mientras que Maido se mantiene firme en la vanguardia de la cocina nikkei. La noche fue una celebración de sabores, historias y camaradería, con un homenaje a los grandes exponentes de la alta gastronomía latina. (50 Best Restaurants TV)

El fenómeno de Pol Deportes

Un 29 de noviembre, Cliver Huamán Sánchez, más conocido como Pol Deportes, se convirtió en un fenómeno viral luego de narrar con entusiasmo y creatividad la final de la Copa Libertadores desde un cerro en Lima, mientras no tenía acreditación oficial para estar dentro del estadio Monumental. El adolescente de 15 años viajó 18 horas desde su ciudad natal, Andahuaylas, hasta la capital, llevando consigo un micrófono, un trípode y su pasión por el fútbol para transmitir el partido por redes sociales, lo que llamó la atención de miles de usuarios y medios.

Cliver Huamán cumple su sueño de narrar un partido de la Champions League en el país europeo | TikTok

La viralización de su relato le valió miles de seguidores y oportunidades inesperadas: fue invitado a comentar partidos en televisión nacional y recibió reconocimientos de figuras del fútbol peruano. Posteriormente, Pol Deportes fue invitado a viajar a España para narrar un partido de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Manchester City, acompañado por personalidades y medios deportivos que buscaban impulsar su talento en un escenario internacional.

Durante su estadía en Madrid, Pol Deportes narró desde el estadio Santiago Bernabéu y vivió momentos emotivos, incluyendo homenajes por parte de compatriotas y aficionados que lo apoyaron desde diferentes lugares. Su experiencia en Europa consolidó su proyección como narrador deportivo, inspirando a otros jóvenes dentro y fuera del Perú, y demostrando cómo el talento y la pasión pueden generar oportunidades que trascienden fronteras.

Adolescente narró la final de la Copa Libertadores desde un cerro: el tiktoker que convirtió su sueño en un relato viral