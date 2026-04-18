DT de Cienciano resalta el “muy buen material humano” de sus dirigidos tras tomar el liderato del Grupo B de la Copa Sudamericana

Horacio Melgarejo, el DT que tiene a Cienciano en los primeros lugares de la Liga 1 y como líder del Grupo B de la Copa Sudamericana. Crédito: Diario El Sol del Cusco.

Cienciano se perfila a repetir el plato de la temporada pasada. El conjunto cusqueño ha iniciado con el pie derecho su participación en la Copa Sudamericana 2026 y suma cuatro unidades en dos jornadas. Por tanto, ha tomado por asalto el liderato del Grupo B luego de una inobjetable victoria sobre la Academia Puerto Cabello en el Garcilaso de la Vega.

En este contexto, el DT del ‘papá’, Horacio Melgarejo, señaló que el triunfo ante la escuadra venezolana le permite corregir errores desde un mejor escenario. “Ahora al vernos ahí primeros, con equipos muy buenos, que no quiere decir que esté todo hecho, sí te da la tranquilidad de poder manejar con otra perspectiva lo que se viene”, sostuvo en diálogo con ‘Radio Ovación’.

El adiestrador argentino de 52 años subrayó el grupo humano que tiene a su disposición. “Estamos muy fuertes porque hay muy buen material humano, lo que es muy clave. Lo más importante es el grupo más que el equipo, porque el equipo son 11 y los que juegan casi siempre están contentos”, añadió luego de la victoria de sus dirigidos gracias a las dianas de Carlos Garcés y Alejandro Hohberg.

El delantero ecuatoriano abrió el marcador para el cuadro peruano en el torneo internacional - Crédito: ESPN

En esa línea, para Melgarejo la alegría que generó sumar los primeros tres puntos en la competición ya es tema del pasado. “El partido de anoche es historia”, sentenció. El nacido en Reconquista ya enfoca sus esfuerzos en el próximo encuentro por el torneo local, donde el cuadro de la ‘Ciudad Imperial’ está expectante en los puestos de protagonismo.

Próximo partido de Cienciano

Cienciano reanuda su participación en la Liga 1 este domingo 19 de abril a las 19:30 en el Estadio Garcilaso de la Vega. El ‘papá’ buscará confirmarse como el escolta de los Chankas y de Alianza Lima cuando reciba a CD Moquegua, un rival de cuidado que venció a Sporting Cristal en su último encuentro.

El conjunto dirigido por Horacio Melgarejo llega al encuentro tras una pausa obligada en el plano doméstico, ya que no disputó la última jornada debido a las elecciones generales en Perú.

El DT Melgarejo explicó que, debido al ajustado calendario y la doble competición, probablemente presente una formación alterna para el duelo ante los moqueguanos. En cuestión de siete días, el equipo habrá disputado tres compromisos, pues el domingo siguiente se medirá ante UTC en Cajamarca.

Tabla del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Sofascore.

“Seguramente va a haber rotaciones porque primero que se lo merecen jugar todos, porque entrenan para eso, y después para proteger los que vienen jugando más minutos y evitar que tengamos alguna lesión. Sabemos que estos dos meses van a ser duros desde lo físico y emocional”, expuso.

¿Cuándo vuelve a jugar Cienciano por Copa Sudamericana?

El próximo compromiso internacional de Cienciano será ante Atlético Mineiro, el miércoles 29 de abril a las 19:30, nuevamente en el Estadio Garcilaso de la Vega. Se trata de un duelo crucial por la Copa Sudamericana, donde ambos equipos ya se enfrentaron en la fase de grupos de la edición anterior.

En aquella ocasión, el partido disputado en Cusco terminó igualado sin goles, mientras que en Belo Horizonte empataron 1-1. La igualdad en los antecedentes recientes anticipa un duelo parejo, en el que Cienciano intentará aprovechar la localía y la altura para obtener una victoria que lo acerque a la clasificación.

Tabla del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026.

Conviene destacar que el ‘galo’ viene de sumar sus tres primeros puntos en el torneo internacional tras vencer por la mínima a Juventud de Uruguay en el Mineirao. De momento, Cienciano lidera con cuatro puntos; Mineiro y Puerto Cabello, lo siguen con tres unidades; y Juventud es el último con un punto.