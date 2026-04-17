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Shirley Arica se quiebra en ‘La Granja VIP Perú’ y acusa a Pablo Heredia de utilizarla: “Solo piensa en él”

‘La chica realidad’ rompió en llanto durante una conversación con Pati Lorena y acusó a Pablo de usarla como parte de una estrategia.

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Shirley Arica se quiebra en La Granja VIP Perú y acusa a Pablo Heredia de utilizarla: “Solo piensa en él”. Panamericana TV

La convivencia en La Granja VIP Perú vivió uno de sus momentos más tensos y emotivos cuando Shirley Arica se quebró durante una conversación con Pati Lorena.

Entre lágrimas y visiblemente afectada, la modelo denunció que el argentino Pablo Heredia la estaría utilizando para crear una “novela” de romance en el reality, mientras en realidad solo busca salir del programa.

La situación se desató luego de una serie de actitudes y comentarios de Heredia, quien habría manifestado su deseo de irse de la competencia, pidiendo incluso que lo dejen en placa de nominación para que el público decida su salida. Para Shirley, todo formaría parte de una estrategia personal y no de un vínculo genuino.

Shirley Arica: “Solo piensa en él, me siento utilizada”

Durante la conversación, Shirley Arica expresó su agotamiento emocional y la frustración por sentirse juzgada constantemente por su actitud en la casa: “¿Cómo hago, huevón? ¿Cómo hago si cada vez que trato algo pasan esas cosas. Cuando soy seria, que por qué soy seria. Cuando soy seca, que por qué soy seca. Todo el tiempo estoy siendo juzgada, weona, estoy cansada, estoy harta. Si paso seria: ‘Ay, está molesta, ay, que no expresa sus sentimientos’. Entonces, ¿qué mucho quieren de mí?”, manifestó entre lágrimas.

La modelo cuestionó la autenticidad de Pablo Heredia y criticó su comportamiento:

“Si quería irse, ¿por qué no me dijo? ¿Por qué viene acá, se mete a la cama conmigo, está conmigo, me abraza, hace que yo me abra? Para nada, para nada. Yo no tengo nada que conversar con él, Pati, por los huevos. Si él prefiere irse a la placa para probarse y saber si la gente lo apoya, que vaya”, dijo-
Shirley Arica rompió en llanto y acusó a Pablo Heredia de utilizarla en el reality La Granja VIP Perú.
Shirley Arica rompió en llanto y acusó a Pablo Heredia de utilizarla en el reality La Granja VIP Perú.

Estrategias y manipulación: el trasfondo de la crisis

Shirley fue aún más directa al acusar a Heredia de tener un plan calculado para beneficiarse dentro del reality:

“Él está jugando su juego y no te das cuenta. Para hacer todo un plan maquiavélico y solamente pensar en él, porque es lo que está haciendo, pensar en él. Él está pensando en él, que se quiere ir. Es como que yo mañana me quiero ir, hazme una estrategia, utilizo a todos ustedes para poder largarme de acá. O sea, que yo soy una pieza más en su tablero. Que me lo diga. Le pregunté afuera: ‘¿Quieres jugar?’, le dije. Porque si quieres jugar, juguemos. Juguemos juntos. Los dos jugamos a la novela. No me utilices”.

La modelo dejó claro que ya no está dispuesta a tolerar manipulaciones ni a ser parte de juegos emocionales en el programa. “No estoy a estas alturas de mi vida para sentarme y abrazar a alguien con todos sus errores. No estoy”, sentenció.

La modelo se sinceró con Pati Lorena y denunció sentirse una pieza más en la estrategia de su compañero.
La modelo se sinceró con Pati Lorena y denunció sentirse una pieza más en la estrategia de su compañero.

Apoyo y consejo de Pati Lorena

Durante el diálogo, Pati Lorena intentó ofrecerle una perspectiva conciliadora, sugiriendo que Heredia también podría estar atravesando procesos personales complejos:

“Él también tiene cosas que curar, capaz”, indicó. Sin embargo, Shirley reafirmó su postura y recalcó que su reacción se debe a los sentimientos reales que ha desarrollado dentro del reality, lo que la hace más vulnerable ante las actitudes de Pablo.

“Si me cago el día es porque siento cosas por él, porque si no me llegaría al pito. Y se lo dije, ¿me entiendes? Se lo dije. Él está jugando su juego y no te das cuenta”, insistió la modelo.

Nominados y nueva tensión en La Granja VIP Perú

El episodio ocurre en la recta final de la quinta semana de nominaciones en el reality. Hasta el momento, los nominados son Samahara Lobatón, Pablo Heredia, Renato Rossini Jr. y Pati Lorena.

El desenlace de la semana se definirá este viernes 17 de abril, cuando Pati Lorena, tras ganar el último duelo, decida a quién salvar de la placa y quién ocupará su lugar.

La posible salida de Pablo Heredia, quien ha manifestado su deseo de dejar la competencia, agrega un nuevo nivel de incertidumbre y tensión al programa, donde las alianzas y estrategias cobran cada vez más peso.

Los nominados de la quinta semana de 'La Granja VIP Perú'. IG
Los nominados de la quinta semana de 'La Granja VIP Perú'. IG

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