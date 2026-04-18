Sporting Cristal vs UTC: día, hora y canal TV del partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal vs UTC: día, hora y canal TV del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Sporting Cristal/UTC.

La jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 2026 depara un duelo sustancial entre Sporting Cristal y UTC. El encuentro se disputará sobre el gramado del Estadio Alberto Gallardo y representa el estreno del técnico Zé Ricardo en el campeonato doméstico. Por otro lado, los de Carlos Bustos buscarán aprovechar el mal andar de los ‘rimenses’ en la liga peruana.

Sporting Cristal vs UTC: día y hora del duelo por el Torneo Apertura 2026

El duelo entre los ‘celestes’ y el ‘gavilán’ se jugará el domingo 19 de abril en el Estadio Alberto Gallardo, en el marco de la jornada 11 del Torneo Apertura 2026. Joel Alarcón dará el pitazo inicial a las 11:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador.

Quienes sigan la transmisión desde Venezuela, Bolivia o Miami podrán ver el partido a partir de las 12:00, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el encuentro arrancará a las 13:00. De este modo, el cronograma facilita que la afición de distintos países tenga la oportunidad de disfrutar del espectáculo futbolístico en sus respectivos horarios.

Juan Cruz González se lució con gran volea en Sporting Cristal vs Palmeiras. Crédito: Prensa SC

Canal TV para ver Sporting Cristal vs UTC por el Torneo Apertura 2026

La transmisión exclusiva este encuentro por la Liga 1 2026 será responsabilidad de L1 MAX, que garantiza la emisión en vivo de todos los partidos de la novena fecha del Torneo Apertura. Los aficionados pueden acceder a este canal a través de servicios como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar.

Además, L1 Max ofrece la posibilidad de ver los encuentros en línea mediante la aplicación Liga 1 Play, lo que permite seguir la jornada desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Esta alternativa digital resulta conveniente para quienes prefieren no depender de la televisión tradicional.

Por otra parte, Infobae Perú realizará una cobertura integral de cada partido de la fecha. La plataforma brindará información previa, seguimiento minuto a minuto, detalles de los goles, jugadas clave y declaraciones importantes, asegurando que los seguidores dispongan de todos los datos relevantes del campeonato.

UTC busca regresar la victoria y aprovechar el frágil momento de Sporting Cristal en el torneo local. Crédito: Instagram UTC.

Así llegan Sporting Cristal y UTC por el Torneo Apertura 2026

Sporting Cristal afronta el duelo ante UTC en la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 con la necesidad de reencontrarse con el triunfo. La llegada de Zé Ricardo al banquillo ha renovado el ánimo en el club rimense, pero el equipo acumula dos derrotas consecutivas en el certamen local: primero frente a Los Chankas como visitante y luego en casa ante CD Moquegua, un resultado inesperado. En el ámbito internacional, Cristal debutó con victoria ante Cerro Porteño en la Copa Libertadores, aunque su reciente caída 2-1 ante Palmeiras dejó malestar por el arbitraje.

Por el lado visitante, UTC también atraviesa una racha adversa y requiere sumar de a tres para volver a los primeros planos del torneo. Los dirigidos por Carlos Bustos no logran una victoria desde hace cuatro fechas. En ese lapso, cayeron 2-0 ante Universitario, empataron como locales frente a Alianza Atlético, perdieron 2-1 con Juan Pablo II y, en su último compromiso, igualaron 2-2 con Sport Huancayo en Cajamarca.

Ambos equipos llegan al encuentro en busca de un punto de inflexión para recuperar terreno en la tabla. Mientras Sporting Cristal busca cortar la mala racha local y sostener la competitividad mostrada en la Copa Libertadores, UTC apuesta por una victoria que le permita acercarse nuevamente a los puestos de vanguardia y dejar atrás la seguidilla de resultados adversos.

El cuadro peruano no pudo de visita debido a un polémico penal en la parte final del encuentro - Crédito: ESPN.

¿Cómo se jugará la fecha 11 del Torneo Apertura 2026?

Viernes 17 de abril

Los Chankas 2-0 Atlético Grau (Finalizado)

Sábado 18 de abril

FC Cajamarca vs ADT (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos (15:15 horas / Complejo Deportivo Juan Pablo II / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Sport Huancayo vs Deportivo Garcilaso (17:30 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Alianza Lima vs Cusco FC (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 19 de abril

Sporting Cristal vs UTC (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Alianza Atlético vs Sport Boys (15:00 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Melgar vs Universitario de Deportes (17:15 horas / estadio Monumental / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Cienciano vs CD Moquegua (19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)