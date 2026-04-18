Antonio Rizola señaló a dos voleibolistas que decidieron no jugar por Perú: “La selección no es su prioridad”

El técnico brasileño se refirió a la menor de las Leyva y el motivo por el que no juega por Perú. Créditos: Somos Vóley / Latina Deportes.

Antonio Rizola dialogó en extenso con Somos Vóley, donde detalló la reciente convocatoria de la selección peruana y mencionó a algunas jugadoras extranjeras que integrarán su segundo llamado. Además, se refirió a las voleibolistas que, por decisión propia, han optado por no sumarse a la ‘bicolor’ en este momento.

En primer lugar, Rizola mencionó a Leslie Leyva, hermana de Ángela Leyva, quien actualmente juega en Portugal. El técnico brasileño solicitó no generar expectativas sobre una eventual convocatoria, ya que la atacante le comunicó su decisión de mantenerse al margen de la selección.

“Las jugadoras con las que me comunico son aquellas que considero pueden aportar a la selección nacional y que están dispuestas a hacerlo. Leslie, por ejemplo, no creen expectativas porque, desde que llegué, me dijo: ‘Profesor, hoy tengo otros objetivos’”, explicó.

Rizola expresó su respeto por la postura de Leslie Leyva: “La respeto y no me gusta profundizar en ese tema. Es una atleta que está jugando muy bien en Portugal, en el Sporting, y se encuentra bien allí”.

Antonio Rizola señaló a dos voleibolistas que decidieron no jugar por la selección peruana.

El caso Nicole Abreu

La segunda jugadora que, por el momento, no integrará la selección peruana es Nicole Abreu. La actual voleibolista de Regatas Lima conversó con Antonio Rizola y le comunicó que no tiene como prioridad sumarse al equipo nacional en esta etapa.

“Este año tuvo un campeonato destacado. Estuvo en Kazoku y luego participó en el Sudamericano de Clubes con Regatas”, señaló Rizola en diálogo con Somos Vóley.

El técnico contó cómo fue la conversación con la exjugadora de Kazoku: “La llamé porque estaba en mi radar y quería convocarla. Ella me dijo que en este momento tiene otras prioridades. Yo siempre consulto a las jugadoras si la selección nacional es su prioridad. Si la respuesta es negativa, no las convoco, porque busco jugadoras comprometidas con la selección. Ella tiene otras prioridades”.

Al igual que en el caso de Leslie Leyva, Rizola manifestó su respeto por la decisión de Abreu: “Fue muy clara al decir: ‘Vamos a ver cómo juego con Regatas este año’”. Además, recordó que la propia voleibolista ya había declarado públicamente su intención de no continuar en la selección, pero decidió consultarle debido a su buen rendimiento. “Si no la convoco, seguramente surgirán preguntas sobre los motivos. Es algo normal”, comentó.

Rizola explicó que la posibilidad de que Abreu vuelva a la ‘bicolor’ dependerá de su desempeño: “Ella me respondió: ‘No, y vamos a esperar el próximo año. Vamos a ver’. Si realiza un buen campeonato, la convocaré. Si no, no lo haré”.

El técnico brasileño no la consideró en la selección peruana de vóley. Créditos: Somos Vóley / Latina TV.

Su reflexión sobre las que no quieren jugar por Perú

En ese mismo contexto, Antonio Rizola se refirió a las jugadoras que han optado por no integrar la selección peruana en este momento. “Actualmente, no percibo que haya ninguna jugadora que no quiera estar. Todas muestran interés en aportar. Hay circunstancias personales que, a veces, impiden tomar ciertas decisiones”, señaló.

El técnico brasileño subrayó la importancia de respetar las prioridades individuales: “Eso se debe entender y respetar. Siempre he dicho que si una jugadora no tiene como prioridad la selección, no estará. La prioridad debe ser la selección nacional. Respeto las decisiones de cada una. Además, no es posible elegir hoy estar y mañana no”.

Rizola también citó al entrenador de la selección italiana para reforzar su postura: “Julio Velasco comentó este año en Italia que las atletas que el año pasado no quisieron decidir cuándo estar en la selección, no volverán a ser convocadas. Lo dijo claramente: ‘selección es selección’. Por eso, no creo que alguna quiera quedar fuera”.