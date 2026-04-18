Minsa entrega más de 340,000 dosis de vacunas contra el sarampión a Puno en pleno brote

Sarampión importado desde Bolivia. (Foto: Minsa)

En respuesta al brote de sarampión en la región, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), entregó más de 340.000 dosis de vacunas contra el sarampión a la Dirección Regional de Salud de Puno (Diresa).

Este abastecimiento busca garantizar la continuidad de la campaña de inmunización y proteger, en especial, a los sectores más vulnerables de la población.

La Diresa Puno activó los protocolos de seguridad para asegurar el almacenamiento adecuado de las vacunas. Esto es fundamental para preservar la calidad biológica antes de su distribución a las principales Redes de Salud de la región:

Sandia

Melgar

Chucuito

Yunguyo

El Collao

Lampa

Azángaro

Huancané

Putina

Las dosis también fueron remitidas a las Redes Integradas de Salud de:

San Román

Puno

Carabaya

Desde estos puntos, las vacunas se distribuyen a los establecimientos de salud, donde se prioriza la inmunización de niños, adolescentes y adultos que no hayan recibido el esquema completo.

El Minsa y la Diresa Puno trabajan en conjunto con instituciones locales y centros educativos para promover la aceptación de la vacuna y facilitar jornadas masivas de inmunización.

Además, el ministerio reitera el llamado a la ciudadanía para acudir a los puntos de vacunación y contribuir activamente a detener la propagación del virus.

(Foto: Agencia Andina)

Brigadas recorren Juliaca y zonas priorizadas

El brote de sarampión en Puno movilizó a brigadas de emergencia que ejecutan operativos casa por casa en sectores priorizados de Juliaca, como Guadalupe y Clara Victoria.

Esta estrategia, liderada por la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd) y apoyada por el CDC Perú, busca identificar casos sospechosos, aplicar vacunas y brindar información directa a las familias.

En el hospital Carlos Monge Medrano se implementó un triaje diferenciado para atender a personas con síntomas compatibles, mientras que siete grupos de trabajo coordinan la respuesta desde un puesto de comando.

En solo dos días, 14 brigadistas han realizado más de 300 atenciones, centrando esfuerzos en la detección temprana, el aislamiento de posibles casos y la educación sanitaria.

El sarampión es una enfermedad viral de alta transmisibilidad, cuyos síntomas principales incluyen fiebre, erupción en la piel, tos, congestión nasal, enrojecimiento ocular y la aparición de manchas en la boca.

Las complicaciones pueden ser graves, en especial en niños no vacunados. El Minsa recomienda acudir de inmediato a un establecimiento de salud ante cualquier síntoma y evitar la automedicación.

La campaña de prevención incluye mensajes sobre la importancia de cumplir el esquema nacional de vacunación, que contempla dos dosis: la primera al año y la segunda a los 18 meses.

En zonas de riesgo como Puno, la inmunización se extiende hasta los 59 años para quienes no hayan recibido ambas dosis. Las brigadas también promueven medidas como:

Evitar el contacto con personas con síntomas sospechosos

Lavarse las manos con frecuencia

Usar mascarilla ante síntomas respiratorios

Mantener ambientes ventilados

Completar los esquemas de vacunación