Cuatro cajas de votos en la basura de Surquillo: PNP se pronunció al respecto

Otro aspecto tratado fue el descubrimiento de 1.200 cédulas de votación en un tacho de basura en el distrito limeño de Surquillo. Foto: Willax

Tras reportarse el hallazgo de cuatro cajas de material electoral abandonadas en una calle del distrito de Surquillo, se procedió una investigación para esclarecer cómo terminó ese material fuera de custodia oficial tras las Elecciones 2026.

El caso, difundido inicialmente por Willax, involucró urnas lacradas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), halladas luego de una de las jornadas electorales más tensas de los últimos años.

Según declaraciones recogidas por Latina Noticias, el teniente general de la Policía Nacional del Perú (PNP) Manuel Lozada detalló que las primeras diligencias buscan determinar el trayecto del material y las posibles omisiones funcionales.

“La Dirección contra la Corrupción ya realiza diligencias inmediatas en el colegio del que habría salido el material y en el punto donde fue hallado”, dijo la autoridad.

El procedimiento estándar establece que la policía acompaña al personal de la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante el traslado, pero no interviene en el conteo ni en la elaboración de actas.

La ONPE explicó, en su primer comunicado, que la presencia de las cajas en la vía pública obedeció a una negligencia durante el traslado de ánforas y actas hacia la sede central.

Según la institución, la cadena de custodia se habría mantenido gracias a la presencia de un coordinador de la ONPE, un agente de la PNP y un fiscalizador del JNE dentro del vehículo.

No obstante, el propio teniente general Lozada remarcó que hasta el momento no se ha registrado ningún parte ni acta oficial que documente el olvido del material.

“Nuestros detectives están reuniendo todos los elementos de convicción necesarios para esclarecer los hechos”, afirmó el alto mando policial. Además, la PNP dejó claro que, en cada sede educativa, los agentes de seguridad reportan novedades a la comisaría correspondiente y registran cualquier incidente durante la jornada electoral.

La Dirección contra la Corrupción de la PNP encabeza la investigación para determinar si existió alguna omisión funcional por parte del personal policial o de la ONPE que haya facilitado la pérdida de la cadena de custodia.

Lozada adelantó que, una vez culminada la pesquisa interna, la policía informará sobre eventuales responsabilidades administrativas o penales y presentará la denuncia respectiva si se detectan irregularidades.

Versiones enfrentadas

El incidente de las cuatro cajas de votos intensificó la controversia institucional durante la semana posterior a las elecciones.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para exponer su versión sobre las demoras y anomalías. Desde las 2 de la tarde de este viernes 17, Burneo respondió preguntas sobre los problemas detectados en los comicios, incluida la no instalación de 211 mesas de sufragio y el hallazgo en Surquillo.

Durante su exposición, Burneo contradijo la versión oficial de la ONPE. “Sobre el hallazgo de las cuatro cajas, es preciso indicar que, contrariamente a lo afirmado por la ONPE, no hubo un fiscalizador acompañando ni un efectivo policial. Fueron transportadas en vehículos no registrados, vehículos particulares, y no estuvo presente el Jurado Nacional de Elecciones”, afirmó.

El jefe del JNE sostuvo que los informes elaborados serán remitidos a la Procuraduría para que se adopten las acciones correspondientes.