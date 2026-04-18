Laura Spoya asume errores tras polémico choque en su camioneta: “Hago mea culpa, soy de carne y hueso”

En declaraciones exclusivas, Laura Spoya reflexiona sobre sus acciones pasadas y admite haber cometido errores. La influencer habla sobre la dificultad de volver a empezar y su determinación para reconquistar a su público.

La figura de Laura Spoya volvió a estar en el centro de la atención mediática luego del accidente vehicular ocurrido en la avenida El Polo en Surco, donde la exMiss Perú chocó su camioneta contra un muro y levantó polémica tanto por el dosaje etílico como por la velocidad con la que retornó a sus actividades públicas.

Tras varias semanas de especulaciones y teorías en redes sociales, la stremaer decidió romper el silencio y hacer un mea culpa sobre lo sucedido. En una entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’, Spoya abordó con sinceridad los rumores y críticas que surgieron alrededor del accidente.

“Sí, hago mea culpa. He cometido muchos errores. Yo creo que cuando uno pasa por una separación también se desboca un poquito. Creo que es parte del ser humano. Soy de carne y hueso y la boca a veces. Pero como mamá, yo siempre voy a poner primero a mis hijos”, declaró la conductora, dejando en claro que su prioridad es la familia, pese a los baches personales.

Reconstrucción personal

La conductora reconoció que la exposición mediática afectó su imagen y la obligó a replantear su estrategia profesional: “No es fácil haber pasado de tener todo a volver a remar y volver a captar mi público. Volver a tener como una estrategia buena para poder reenganchar con la gente, que al final sí se vio bastante dañada. Y yo lo acepto”, afirmó.

Spoya, quien ha atravesado una sonada separación recientemente, admitió que los cambios en su vida personal influyeron en su estado anímico y en algunas decisiones impulsivas. “Cuando uno pasa por una separación también se desboca un poquito. Creo que es parte del ser humano”, reiteró.

La influencer explicó por qué su amigo Sebastián Gálvez retiró objetos de la camioneta accidentada, aclarando que fue con permiso de las autoridades.. Captura: Amor y Fuego

Sebastián Galvez sacó sus cosas con permiso de autoridades

Uno de los temas que más alimentó las suspicacias fue el retiro de objetos personales de la camioneta accidentada, realizado por su amigo Sebastián Gálvez.

Laura Spoya aclaró este punto: “Ya lo dije, yo creo que ya es momento de decirlo. Saco con permiso, obviamente, de las autoridades, porque cuando pasa un choque de esta magnitud, se sacan las cosas importantes del carro que se puedan sustraer, robar. Es decir, mi cartera Chanel, mis zapatillas Amiri, que costaban un chupo de plata y mi almohada de apego emocional que tengo hace quince años. ¿Quién en su sano juicio tiene alcohol en su carro? Mi carro es un clóset”.

La influencer defendió que nunca tuvo nada que ocultar y que el procedimiento fue autorizado y regular. “Nunca tuve nada que ocultar, pero el hecho de que se hayan tejido tantas teorías al respecto sí dañó mi imagen enormemente y bueno, también respeto las opiniones que dieron muchas personas”.

La influencer explicó por qué su amigo Sebastián Gálvez retiró objetos de la camioneta accidentada, aclarando que fue con permiso de las autoridades.

Dosaje etílico y sanciones: “He cumplido con todo lo que tenía que cumplir”

Respecto al polémico dosaje etílico, Spoya aseguró haber seguido todos los procedimientos legales y contar con la documentación en regla:

“El dosaje etílico está, creo que es de dominio público, está en la comisaría. Yo pasé absolutamente todos los procesos que se tuvieron que pasar. Siempre tuve custodia policial dentro de la clínica. Fueron los mismos policías quienes hicieron el dosaje etílico. Todos los procesos que se han seguido han sido de manera regular”, dijo.

Al ser consultada sobre por qué no le retiraron la licencia de conducir, la también modelo respondió con ironía: “No me tendrían por qué quitar el brevete. O sea, me tendría que demandar a mí misma, ¿no? Por daños y perjuicios. Me demandaría yo misma por haberme chocado contra el muro, que al final yo misma tuve que pagar”.

Spoya enfatizó que cumplió con todas sus obligaciones legales tras el accidente y que el pago de los daños fue asumido por ella. “He cumplido con todo lo que he tenido que cumplir. Al final hay cosas que no tengo por qué decir, o sea, dónde me iba, qué iba a hacer. Esas son ya cosas de mi vida personal que al final no corresponden a una investigación, si hubiera sido el caso”.

Spoya aseguró haber cumplido todos los procedimientos legales tras el choque y presentó el dosaje etílico correspondiente. (YouTube / Satélite+)

“El daño a mi imagen fue grande”

La conductora también hizo referencia a una foto publicada por Mario Irivarren, donde ambos aparecen bebiendo antes del accidente. Spoya aclaró que se trató de una reunión de trabajo: “Eso era porque realmente íbamos a cerrar un contrato”.

La influencer lamentó que las especulaciones y rumores hayan afectado su reputación: “El hecho de que se hayan tejido tantas teorías al respecto sí dañó mi imagen enormemente y bueno, también respeto las opiniones que dieron muchas personas”.

La exreina de belleza finalizó sus declaraciones reafirmando su compromiso con la familia y su deseo de reconstruir la confianza con su público. “Como mamá, yo siempre voy a poner primero a mis hijos”, concluyó, dejando claro que, pese a los errores, su prioridad es el bienestar de los suyos y la construcción de una nueva etapa personal y profesional.

Mario Irivarren y su publicación previo a accidente de Laura Spoya.