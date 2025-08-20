Indecopi multa a Intercorp con medio millón de soles por tragedia en Real Plaza Trujillo: matriz de InRetail Perú intentó apelar

Así quedó el Real Plaza Trujillo tras la caída del techo en el patio de comidas. Foto: difusión

La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en La Libertad impuso una multa coercitiva de 100 UIT —equivalente a S/535.000— a la empresa Real Plaza S.R.L., propiedad de Intercorp a través de InRetail Perú, por no acreditar en tiempo y forma el cumplimiento de las exigencias cautelares tras la caída del techo en el patio de comidas de su local en Trujillo, ocurrida el 21 de febrero de 2025. El comunicado de Indecopi sostiene que la sanción es inapelable, en línea con lo dispuesto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Indecopi multa con S/535.000 a Real Plaza, del grupo Intercorp, por tragedia en Trujillo

Las medidas cautelares dictadas tras el accidente incluían el cierre temporal del establecimiento, la cobertura de gastos médicos y funerarios para las víctimas, y la identificación de posibles afectados indirectos.

El cierre sigue vigente mientras se exige a Real Plaza un informe técnico estructural avalado por el Colegio de Ingenieros del Perú y la presentación de un plan de contingencia para la remoción de escombros. Además, Indecopi ajustó sus exigencias para detallar los beneficiarios directos de los reembolsos, solicitando una relación completa de personas heridas y fallecidas por la tragedia.

InRetail - Real Plaza Trujillo

Real Plaza S.R.L. presentó un recurso de apelación sobre la exigencia de reembolso a víctimas ya identificadas, que ahora será evaluado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor. El documento oficial con la resolución se encuentra disponible para consulta pública en el sitio web de Indecopi.

Respuesta de Real Plaza

Real Plaza expresó su desacuerdo con la multa impuesta por Indecopi, señalando a través de un comunicado que ha cumplido de manera íntegra con sus responsabilidades hacia las víctimas y sus familias. Según el comunicado oficial, la empresa ha asumido “el 100% de los gastos médicos, de sepelio, de transporte (nacional e internacional) y otros”, destinando un fondo superior a los 20 millones de soles para garantizar que ninguna familia quede desatendida. Además, han alcanzado 183 acuerdos de compensación, cubriendo casi a la totalidad de los afectados, y han respondido a todos los requerimientos informativos de las autoridades encargadas de la investigación, colaborando para esclarecer las causas del accidente.

El comunicado también enfatiza que Real Plaza rechaza “los fundamentos por los cuales el Indecopi ha considerado que habríamos incumplido con la medida cautelar ordenada”, argumentando que se omitieron pruebas presentadas y que hubo una interpretación incorrecta del alcance de dicha disposición. La empresa sostiene que “no ha reconocido todas las acciones y gestiones realizadas a favor de las víctimas y sus familiares”. Finalmente, reafirma su compromiso de seguir brindando “todo el soporte necesario a los afectados, sus familias y a la comunidad trujillana en este difícil momento”, manteniendo una actitud firme y responsable ante la situación.

⁠El revelador video de H13 del techo colapsado del Real Plaza Trujillo: óxido, falta de mantenimiento e irregularidades que desató la tragedia| Andina

Indecopi: cierre del Real Plaza Trujillo sin fecha cierta de reapertura

El accidente del Real Plaza Trujillo marcó un punto de inflexión para la reputación y las operaciones de Intercorp, conglomerado que gestiona la mayoría de sus centros comerciales a través de la filial Intercorp Shopping Malls.

Poco después de la tragedia, donde fallecieron seis personas y más de 80 resultaron heridas, el valor bursátil de InRetail Perú, subsidiaria del grupo y administradora de la marca, cayó cerca de un 11,5%. El precio de las acciones pasó de 30,5 dólares el 21 de febrero a 26,99 dólares el 12 de agosto, lo que implicó una reducción del valor de mercado desde 3.318 millones de dólares a 2.935 millones de dólares.

El desplome bursátil de InRetail Perú enciende alarmas en el mercado

La caída del techo desencadenó un debate sobre la gestión y seguridad en los centros comerciales del país. Mientras la marca Real Plaza evaluaba diversas estrategias, como un posible cambio de identidad y la reapertura antes de fin de año —sin aprobación municipal hasta el momento—, los resultados económicos reflejaron el impacto del siniestro.

Según datos reportados por InRetail Perú para el segundo trimestre de 2025, los ingresos totales aumentaron 6,3% interanual impulsados por el segmento Food Retail y las farmacias, pero la unidad de centros comerciales presentó una disminución de 4,5%. El desplome y sus consecuencias influyeron de forma directa en la confianza de los inversionistas y la percepción pública sobre la gestión de la empresa y su grupo controlante.