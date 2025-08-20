Perú

Indecopi multa a Intercorp con medio millón de soles por tragedia en Real Plaza Trujillo: matriz de InRetail Perú intentó apelar

El accidente en el Real Plaza Trujillo destapó fallas estructurales, negligencia empresarial y derivó en sanciones históricas, pérdidas millonarias y una crisis de confianza para el holding Intercorp

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
Así quedó el Real Plaza
Así quedó el Real Plaza Trujillo tras la caída del techo en el patio de comidas. Foto: difusión

La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en La Libertad impuso una multa coercitiva de 100 UIT —equivalente a S/535.000— a la empresa Real Plaza S.R.L., propiedad de Intercorp a través de InRetail Perú, por no acreditar en tiempo y forma el cumplimiento de las exigencias cautelares tras la caída del techo en el patio de comidas de su local en Trujillo, ocurrida el 21 de febrero de 2025. El comunicado de Indecopi sostiene que la sanción es inapelable, en línea con lo dispuesto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Indecopi multa con S/535.000 a Real Plaza, del grupo Intercorp, por tragedia en Trujillo

Las medidas cautelares dictadas tras el accidente incluían el cierre temporal del establecimiento, la cobertura de gastos médicos y funerarios para las víctimas, y la identificación de posibles afectados indirectos.

El cierre sigue vigente mientras se exige a Real Plaza un informe técnico estructural avalado por el Colegio de Ingenieros del Perú y la presentación de un plan de contingencia para la remoción de escombros. Además, Indecopi ajustó sus exigencias para detallar los beneficiarios directos de los reembolsos, solicitando una relación completa de personas heridas y fallecidas por la tragedia.

InRetail - Real Plaza Trujillo
InRetail - Real Plaza Trujillo

Real Plaza S.R.L. presentó un recurso de apelación sobre la exigencia de reembolso a víctimas ya identificadas, que ahora será evaluado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor. El documento oficial con la resolución se encuentra disponible para consulta pública en el sitio web de Indecopi.

Respuesta de Real Plaza

Real Plaza expresó su desacuerdo con la multa impuesta por Indecopi, señalando a través de un comunicado que ha cumplido de manera íntegra con sus responsabilidades hacia las víctimas y sus familias. Según el comunicado oficial, la empresa ha asumido “el 100% de los gastos médicos, de sepelio, de transporte (nacional e internacional) y otros”, destinando un fondo superior a los 20 millones de soles para garantizar que ninguna familia quede desatendida. Además, han alcanzado 183 acuerdos de compensación, cubriendo casi a la totalidad de los afectados, y han respondido a todos los requerimientos informativos de las autoridades encargadas de la investigación, colaborando para esclarecer las causas del accidente.

El comunicado también enfatiza que Real Plaza rechaza “los fundamentos por los cuales el Indecopi ha considerado que habríamos incumplido con la medida cautelar ordenada”, argumentando que se omitieron pruebas presentadas y que hubo una interpretación incorrecta del alcance de dicha disposición. La empresa sostiene que “no ha reconocido todas las acciones y gestiones realizadas a favor de las víctimas y sus familiares”. Finalmente, reafirma su compromiso de seguir brindando “todo el soporte necesario a los afectados, sus familias y a la comunidad trujillana en este difícil momento”, manteniendo una actitud firme y responsable ante la situación.

⁠El revelador video de H13
⁠El revelador video de H13 del techo colapsado del Real Plaza Trujillo: óxido, falta de mantenimiento e irregularidades que desató la tragedia| Andina

Indecopi: cierre del Real Plaza Trujillo sin fecha cierta de reapertura

El accidente del Real Plaza Trujillo marcó un punto de inflexión para la reputación y las operaciones de Intercorp, conglomerado que gestiona la mayoría de sus centros comerciales a través de la filial Intercorp Shopping Malls.

Poco después de la tragedia, donde fallecieron seis personas y más de 80 resultaron heridas, el valor bursátil de InRetail Perú, subsidiaria del grupo y administradora de la marca, cayó cerca de un 11,5%. El precio de las acciones pasó de 30,5 dólares el 21 de febrero a 26,99 dólares el 12 de agosto, lo que implicó una reducción del valor de mercado desde 3.318 millones de dólares a 2.935 millones de dólares.

El desplome bursátil de InRetail Perú enciende alarmas en el mercado

La caída del techo desencadenó un debate sobre la gestión y seguridad en los centros comerciales del país. Mientras la marca Real Plaza evaluaba diversas estrategias, como un posible cambio de identidad y la reapertura antes de fin de año —sin aprobación municipal hasta el momento—, los resultados económicos reflejaron el impacto del siniestro.

Según datos reportados por InRetail Perú para el segundo trimestre de 2025, los ingresos totales aumentaron 6,3% interanual impulsados por el segmento Food Retail y las farmacias, pero la unidad de centros comerciales presentó una disminución de 4,5%. El desplome y sus consecuencias influyeron de forma directa en la confianza de los inversionistas y la percepción pública sobre la gestión de la empresa y su grupo controlante.

Temas Relacionados

IndecopiIntercorpReal Plaza TrujilloInRetail Perúmultaperu-economia

Últimas Noticias

Sicario se graba disparando a hombre en Arequipa: ataque sería un ajuste de cuentas contra sujeto señalado de incendiar motos

La reciente agresión en Cayma estaría vinculada a una serie de ataques previos, donde la quema de vehículos y amenazas públicas marcan la lucha por el dominio delictivo en Arequipa

Sicario se graba disparando a

Topógrafos colombianos admiten violación de la soberanía al ingresar a Santa Rosa: PJ ordena prisión suspendida y su expulsión

Los extranjeros Carlos Sánchez Ordegón y John Amia López se acogieron a la terminación anticipada. Deberán cumplir con su régimen de controles biométricos desde su país y pagar una reparación civil de S/ 4500 en un plazo máximo de 24 horas

Topógrafos colombianos admiten violación de

Minedu mejora sueldos y condiciones de más de 11 mil docentes de institutos y escuelas superiores en Perú

El ajuste salarial permitirá que los profesores perciban hasta 5.079 soles en institutos superiores tecnológicos y artísticos

Minedu mejora sueldos y condiciones

“Los peruanos están mal de la cabeza”: Ibai Llanos sorprendido por el furor del pan con chicharrón en su ‘Mundial de Desayunos’

La votación entre Perú y México en el torneo digital superó el millón y medio de interacciones y desató memes, comentarios y coberturas en medios locales

“Los peruanos están mal de

Paro de este jueves 21 de agosto será acatado por más de 400 empresas: “Los Chinos no van a salir y se sumarán más compañías”

En conversación con Infobae Perú, el presidente de Anitra desmintió al Ministerio de Transporte y Comunicaciones y aseguró que un promedio de 20 mil vehículos, entre buses y custers, no saldrán a operar este jueves, lo que representa el 90% del transporte formal

Paro de este jueves 21
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pedirán la excarcelación del creador

Pedirán la excarcelación del creador de “Al ángulo TV” y su familia lanzó una colecta para ayudarlo

“No hubo filmación prohibida, era conocida por todo el tribunal”: la defensa de Julieta Makinatch ante el jury

El tratamiento estético de Eliana Guercio bajo la mirada de los expertos: cómo prevenir riesgos

La Plata: se cayó una palmera y destrozó una casa tras el temporal con fuertes vientos

Uno por uno: así votaron los diputados la ratificación al veto de Milei que frenó el aumento de las jubilaciones

INFOBAE AMÉRICA
El FBI reveló que hackers

El FBI reveló que hackers rusos aprovecharon una falla para espiar infraestructura crítica mundial

Alerta en Ucrania: bombardeo masivo de drones rusos en Kiev y a lo largo del país

En medio de la tensión con Pakistán, India probó con éxito el misil balístico Agni-5, capaz de portar ojivas nucleares

Venezuela, el principio del fin

Biodiversidad en la Tierra: un estudio reveló que más del 80 % de las especies aparecieron en explosiones evolutivas

TELESHOW
El fuerte descargo del hijo

El fuerte descargo del hijo de Martín Demichelis en medio del divorcio: “Búsquense una vida y dejen vivir”

La nueva coincidencia entre Nicki Nicole y Lamine Yamal que alimenta los rumores de romance

Ángel de Brito comenzó sus vacaciones en Europa: quién lo acompaña

Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Cande Vetrano volvió a mostrarse en redes sociales tras los rumores que apuntaron a Andrés Gil por presuntas infidelidades