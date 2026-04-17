ONPE busca influencers, creadores de contenido y otros medios para otorgar franja electoral de la segunda vuelta

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha iniciado la convocatoria dirigida a influencers, creadores de contenido, agencias de medios y medios de comunicación tradicionales, para participar como proveedores en la franja electoral de la segunda vuelta presidencial, correspondiente a las Elecciones FESEP 2026. El período de inscripción estará abierto del 20 al 23 de abril de 2026 y se realizará a través del Portal Digital de Financiamiento (PDF) – CLARIDAD, conforme al artículo 64° del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, aprobado por Resolución Jefatural N° 000030-2025-JN/ONPE y sus modificatorias.
La ONPE precisó que los interesados deberán registrar su información y documentación en la plataforma digital habilitada durante las fechas indicadas. Para acceder, se requiere contar con una casilla electrónica activa ante la entidad. El proceso está orientado a diversificar los canales de comunicación electoral, integrando tanto a medios convencionales como a creadores de contenido digital, bajo lineamientos técnicos y de transparencia.
El registro está abierto a los siguientes actores:
- Medios de radiodifusión y televisión de señal abierta, privados o estatales.
- Canales nacionales de cable y estaciones de radio, públicas o privadas.
- Agencias de medios digitales, creadores de contenido e influencers activos en redes sociales y entornos digitales.
Requisitos para medios de comunicación tradicionales
Para participar, los medios deberán presentar:
- Registro Nacional de Proveedores vigente (copia digital legible).
- Ficha registral actualizada de vigencia de poder (no mayor a 30 días), si corresponde.
- Documento Nacional de Identidad (copia digital legible).
- RUC vigente, activo y con domicilio habido (copia digital legible).
- Licencia y/o autorización o contrato de cesión de uso vigente otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (copia digital legible de la resolución respectiva).
- Resolución Ministerial, Viceministerial o Directoral vigente que acredite la autorización para operar en la localidad, región, provincia o distrito, si corresponde; en caso de renovación en trámite, adjuntar la solicitud respectiva.
- Tarifa comercial y social.
- Otros documentos que la ONPE pueda solicitar durante el proceso.
Requisitos para medios digitales, creadores de contenido e influencers
Para agencias de medios y personas naturales o jurídicas del entorno digital:
- Registro Nacional de Proveedores vigente (copia digital legible).
- Ficha registral actualizada de vigencia de poder (no mayor a 30 días), si corresponde.
- Documento Nacional de Identidad (copia digital legible).
- RUC vigente, activo y con domicilio habido (copia digital legible).
- Tarifa comercial y social.
Requisitos adicionales para agencias de medios:
- Declaración jurada que acredite:
- Experiencia mínima de cuatro años en planificación, estrategia, compra y/o gestión de espacios publicitarios digitales.
- Inversión previa en publicidad digital en los últimos cuatro años no menor a 186 UIT.
Requisitos adicionales para creadores de contenido, influencers y similares:
- Declaración jurada con métricas acreditadas mediante capturas de pantalla extraídas directamente de las plataformas digitales:
- Antigüedad mínima de un año de la cuenta/canal o programa.
- Mínimo 100.000 seguidores o suscriptores.
- Nivel mínimo de interacción (engagement):
- Facebook/Instagram: 1,3 % en los últimos 30 días calendario, calculado como (Interacciones totales / Número de seguidores) × 100.
- Youtube: promedio de 10.000 visualizaciones por video en los últimos 30 días calendario.
- No ostentar ni adquirir la condición de candidato(a) en procesos electorales nacionales, regionales o municipales durante el periodo correspondiente, acreditado mediante declaración jurada.
- Otros documentos que la ONPE solicite.
Procedimiento de inscripción y prerregistro
La ONPE ha habilitado un mecanismo de prerregistro para medios digitales y tradicionales con contratos de cesión de uso o autorizaciones recientes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El prerregistro busca agilizar la habilitación de la casilla electrónica y el acceso al Portal Digital de Financiamiento. Los formularios de prerregistro pueden completarse en los siguientes enlaces:
- Medios digitales: Formulario de Prerregistro Medios Digitales
- Medios de comunicación: Formulario de Preregistro Medios de Comunicación
La casilla electrónica activa es obligatoria para todos los postores y se gestiona a través del Sistema de Notificación Electrónica (SISEN): https://casillaelectronica.onpe.gob.pe/#/login
Pese a los cuestionamientos por varios incidentes durante la primera vuelta, la Oficina Nacional de Procesos Electorales asegura que reafirma su compromiso con la transparencia y la participación equitativa en la implementación de la franja electoral para la Segunda Elección Presidencial 2026.