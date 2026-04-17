Perú

ONPE busca influencers, creadores de contenido y otros medios para otorgar franja electoral de la segunda vuelta

Influencers, youtubers, medios de comunicación y agencias digitales podrán inscribirse entre el 20 y el 23 de abril como proveedores oficiales de la franja electoral para la segunda vuelta presidencial

Guardar
ONPE
ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha iniciado la convocatoria dirigida a influencers, creadores de contenido, agencias de medios y medios de comunicación tradicionales, para participar como proveedores en la franja electoral de la segunda vuelta presidencial, correspondiente a las Elecciones FESEP 2026. El período de inscripción estará abierto del 20 al 23 de abril de 2026 y se realizará a través del Portal Digital de Financiamiento (PDF) – CLARIDAD, conforme al artículo 64° del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, aprobado por Resolución Jefatural N° 000030-2025-JN/ONPE y sus modificatorias.

La ONPE precisó que los interesados deberán registrar su información y documentación en la plataforma digital habilitada durante las fechas indicadas. Para acceder, se requiere contar con una casilla electrónica activa ante la entidad. El proceso está orientado a diversificar los canales de comunicación electoral, integrando tanto a medios convencionales como a creadores de contenido digital, bajo lineamientos técnicos y de transparencia.

El registro está abierto a los siguientes actores:

  • Medios de radiodifusión y televisión de señal abierta, privados o estatales.
  • Canales nacionales de cable y estaciones de radio, públicas o privadas.
  • Agencias de medios digitales, creadores de contenido e influencers activos en redes sociales y entornos digitales.
Keiko Fujimori espera rival en segunda vuelta, según cifras de la ONPE. Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga en cerrada disputa. Composición Infobae
Keiko Fujimori espera rival en segunda vuelta, según cifras de la ONPE. Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga en cerrada disputa. Composición Infobae

Requisitos para medios de comunicación tradicionales

Para participar, los medios deberán presentar:

  • Registro Nacional de Proveedores vigente (copia digital legible).
  • Ficha registral actualizada de vigencia de poder (no mayor a 30 días), si corresponde.
  • Documento Nacional de Identidad (copia digital legible).
  • RUC vigente, activo y con domicilio habido (copia digital legible).
  • Licencia y/o autorización o contrato de cesión de uso vigente otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (copia digital legible de la resolución respectiva).
  • Resolución Ministerial, Viceministerial o Directoral vigente que acredite la autorización para operar en la localidad, región, provincia o distrito, si corresponde; en caso de renovación en trámite, adjuntar la solicitud respectiva.
  • Tarifa comercial y social.
  • Otros documentos que la ONPE pueda solicitar durante el proceso.

Requisitos para medios digitales, creadores de contenido e influencers

Para agencias de medios y personas naturales o jurídicas del entorno digital:

  • Registro Nacional de Proveedores vigente (copia digital legible).
  • Ficha registral actualizada de vigencia de poder (no mayor a 30 días), si corresponde.
  • Documento Nacional de Identidad (copia digital legible).
  • RUC vigente, activo y con domicilio habido (copia digital legible).
  • Tarifa comercial y social.

Requisitos adicionales para agencias de medios:

  • Declaración jurada que acredite:
    • Experiencia mínima de cuatro años en planificación, estrategia, compra y/o gestión de espacios publicitarios digitales.
    • Inversión previa en publicidad digital en los últimos cuatro años no menor a 186 UIT.
Fotografía del 12 de abril de 2026 del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto (c), en Lima (Perú). EFE/ Germán Falcón
Fotografía del 12 de abril de 2026 del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto (c), en Lima (Perú). EFE/ Germán Falcón

Requisitos adicionales para creadores de contenido, influencers y similares:

  • Declaración jurada con métricas acreditadas mediante capturas de pantalla extraídas directamente de las plataformas digitales:
    • Antigüedad mínima de un año de la cuenta/canal o programa.
    • Mínimo 100.000 seguidores o suscriptores.
    • Nivel mínimo de interacción (engagement):
    • Facebook/Instagram: 1,3 % en los últimos 30 días calendario, calculado como (Interacciones totales / Número de seguidores) × 100.
    • Youtube: promedio de 10.000 visualizaciones por video en los últimos 30 días calendario.
  • No ostentar ni adquirir la condición de candidato(a) en procesos electorales nacionales, regionales o municipales durante el periodo correspondiente, acreditado mediante declaración jurada.
  • Otros documentos que la ONPE solicite.

Procedimiento de inscripción y prerregistro

La ONPE ha habilitado un mecanismo de prerregistro para medios digitales y tradicionales con contratos de cesión de uso o autorizaciones recientes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El prerregistro busca agilizar la habilitación de la casilla electrónica y el acceso al Portal Digital de Financiamiento. Los formularios de prerregistro pueden completarse en los siguientes enlaces:

La casilla electrónica activa es obligatoria para todos los postores y se gestiona a través del Sistema de Notificación Electrónica (SISEN): https://casillaelectronica.onpe.gob.pe/#/login

Pese a los cuestionamientos por varios incidentes durante la primera vuelta, la Oficina Nacional de Procesos Electorales asegura que reafirma su compromiso con la transparencia y la participación equitativa en la implementación de la franja electoral para la Segunda Elección Presidencial 2026.

Temas Relacionados

ONPEinfluencerscreadores de contenidoperu-noticiasElecciones Peru 2026Elecciones 2026

Más Noticias

Cuatro cajas de votos en la basura de Surquillo: PNP se pronunció al respecto

El hallazgo de actas electorales abandonadas desató una investigación sobre la cadena de custodia del material que debería estar en poder de la ONPE

Cuatro cajas de votos en la basura de Surquillo: PNP se pronunció al respecto

Casa de Piero Corvetto amaneció con contingente policial en fecha en que debía declarar ante Dircocor, diligencia que solicitó reprogramar

El jefe de la ONPE enfrenta un intenso escrutinio público tras las irregularidades registradas en las Elecciones 2026, realizadas el 12 de abril y extendidas hasta el día 13 por fallas logísticas, además del hallazgo de cientos de votos abandonados en cajas lacradas junto a un contenedor de basura en Surquillo

Casa de Piero Corvetto amaneció con contingente policial en fecha en que debía declarar ante Dircocor, diligencia que solicitó reprogramar

Julio César Uribe fue contundente sobre la derrota de Sporting Cristal ante Palmeiras y reveló si reclamarán: “Todo el mundo lo vio”

El ‘Diamante’ se refirió a la caída de su equipo ante el cuadro brasileño en la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Julio César Uribe fue contundente sobre la derrota de Sporting Cristal ante Palmeiras y reveló si reclamarán: “Todo el mundo lo vio”

Antonio Rizola contó que Perú participará en inédito torneo internacional de vóley: se jugará a la par de la Copa América 2026

Al enfrentar dos competencias de manera simultánea, el técnico brasileño planea contar con una lista de al menos 40 deportistas nacionales

Antonio Rizola contó que Perú participará en inédito torneo internacional de vóley: se jugará a la par de la Copa América 2026

Roberto Burneo, presidente del JNE: “ONPE no cumplió con lo que se había comprometido”

El titular del organismo electoral expuso ante el Congreso presuntas fallas logísticas en la organización de los comicios de abril y cuestionó la versión oficial sobre el traslado y custodia del material electoral

Roberto Burneo, presidente del JNE: “ONPE no cumplió con lo que se había comprometido”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Casa de Piero Corvetto amaneció con contingente policial en fecha en que debía declarar ante Dircocor, diligencia que solicitó reprogramar

Casa de Piero Corvetto amaneció con contingente policial en fecha en que debía declarar ante Dircocor, diligencia que solicitó reprogramar

Roberto Burneo, presidente del JNE: “ONPE no cumplió con lo que se había comprometido”

Roberto Bruneo no descarta medidas “drásticas” tras revisión de 85 pedidos de nulidad electoral: “El JNE las va a implementar”

Embajador de EE.UU responde a José Balcázar por postegar compra de aviones F-16: “Negocian de mala fe con Estados Unidos”

Así votó Santa Rosa de Loreto, distrito que Colombia reclamaba como suyo: un 73% de los votos fue a un candidato

ENTRETENIMIENTO

Youna estalla tras la confesión de Samahara Lobatón a Renato Rossini Jr : “Estoy molesto y fastidiado con ella”

Youna estalla tras la confesión de Samahara Lobatón a Renato Rossini Jr : “Estoy molesto y fastidiado con ella”

Cristorata pide disculpas por frases racistas y discriminatorias ante los resultados de las Elecciones 2026: “Sé que estuvo mal”

Pamela Franco encara a Rebeca Escribens y explica por qué no fue a su programa: “No quería aguantar cosas”

Esposa de Reimond Manco, Lilia Moretti, publica emotivo mensaje tras anunciar su separación: “Aquí estoy, firme y de pie”

Santos Bravos grita y se emociona hasta las lágrimas en el concierto de BTS: “¿Cómo superamos este momento?"

DEPORTES

Julio César Uribe fue contundente sobre la derrota de Sporting Cristal ante Palmeiras y reveló si reclamarán: “Todo el mundo lo vio”

Julio César Uribe fue contundente sobre la derrota de Sporting Cristal ante Palmeiras y reveló si reclamarán: “Todo el mundo lo vio”

Antonio Rizola contó que Perú participará en inédito torneo internacional de vóley: se jugará a la par de la Copa América 2026

Zé Ricardo dio tajante opinión de la polémica derrota de Sporting Cristal ante Palmeiras en Copa Libertadores: “Es frustrante”

Miguel Araujo expone la desventaja de Sporting Cristal tras decisión arbitral ante Palmeiras: “No tenemos peso en la Conmebol”

Barristas de Universitario fueron a la casa de Javier Rabanal tras derrota en Copa Libertadores: “Para meter presión”