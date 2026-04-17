Perú

Christian Domínguez sorprendido por el dúo musical de Melanie Martínez y Pamela Franco: “Nunca imaginé algo así”

El cantante no ocultó su asombro ante la unión musical de Melanie y Pamela, quienes lanzaron “Que no me provoque”, canción que ha sido interpretada como una indirecta para él.

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Christian Domínguez reaccionó sorprendido al dúo musical entre sus exparejas Melanie Martínez y Pamela Franco, calificándolo como algo inédito.

Christian Domínguez, expareja de Melanie Martínez y Pamela Franco, admitió en el programa Arriba mi gente que nunca imaginó la colaboración entre las dos cantantes con su tema “Que no me provoque”.

“Nunca imaginé, nunca imaginé algo así. Como tú decías, esto nunca se ha visto”, confesó ante la sorpresa de los conductores del magazine de Latina.

La unión de las dos cantantes, marcadas por historias sentimentales y mediáticas con Domínguez, ha encendido las redes sociales y el debate público, donde la letra de la canción es percibida como una clara indirecta hacia el cumbiambero.

“Que no me provoque, porque soy bien brava” es el estribillo que se ha convertido en tendencia y que muchas mujeres han adoptado como himno de fortaleza y empoderamiento.

Christian Domínguez sorprendido por el dúo musical de Melanie Martínez y Pamela Franco. IG
Christian Domínguez sorprendido por el dúo musical de Melanie Martínez y Pamela Franco. IG

“Que no me provoque”: la cumbia que sacude las redes y apunta a Domínguez

El tema, escrito por Carlos Rincón y lanzado en el canal oficial de Pamela Franco, cuenta con un videoclip que muestra a ambas artistas en una puesta en escena poderosa y llena de actitud.

Desde su estreno, “Que no me provoque” ha sumado miles de visualizaciones y ha sido interpretada por el público como una respuesta directa a las experiencias vividas con Christian Domínguez.

La letra, repleta de frases como “De la que nos libramos” y “Te lo regalamos”, refleja el proceso de sanación emocional y la decisión de ambas de transformar su historia en arte. Pamela Franco fue clara en entrevistas previas: “Si el señor se siente aludido es su problema, acá el que se pica pierde”, dijo, dejando abierta la interpretación del mensaje.

Melanie Martínez, por su parte, celebró su regreso a la música tras un largo retiro y destacó el valor de compartir escenario con Franco. “Sé que apenas la escuchen muchas se van a identificar. La expectativa es enorme y sé que será el primer paso de otros planes que tenemos”, afirmó.

Pamela Franco y Melanie Martínez
Pamela Franco y Melanie Martínez presentan 'Que no me provoque', una cumbia cargada de empoderamiento femenino y mensaje directo para Christian Domínguez. (Instagram Pamela Franco)

Christian Domínguez: entre el asombro y la autocrítica

Consultado en Arriba mi gente, Christian Domínguez no ocultó su sorpresa y reconoció que la colaboración entre sus exparejas es algo jamás visto en la escena local.

El conductor Ricardo Rondón remarcó lo inusual del hecho: “En mis treinta años en este negocio jamás he visto que dos ex se junten para cantarle”.

En sus declaraciones, Domínguez evitó cualquier confrontación y prefirió asumir con madurez la situación, reconociendo el impacto de la canción y el empoderamiento de las artistas.

La colaboración, lejos de ser solo una anécdota personal, se ha convertido en un fenómeno social que invita a la reflexión sobre el rol de la mujer y la sororidad en la industria musical.

La canción como himno de empoderamiento femenino

“Que no me provoque” ha sido adoptada rápidamente por el público femenino como un himno de fortaleza frente a relaciones tóxicas y manipuladoras. La puesta en escena del videoclip y la química entre Martínez y Franco refuerzan el mensaje de autonomía y apoyo mutuo.

Ambas artistas han insistido en que, aunque la canción nace de vivencias personales, su objetivo es inspirar a cualquier mujer que haya atravesado situaciones similares. El resultado es una pieza musical que trasciende la anécdota y se convierte en declaración de principios.

Pamela Franco y Melanie Martínez
El lanzamiento marca el regreso de Melanie Martínez a la música y refuerza la figura de Pamela Franco como voz de mujeres en la cumbia peruana. (Instagram Pamela Franco)

Proyectos futuros y repercusión en la industria

El éxito de la colaboración ha motivado a Pamela Franco y Melanie Martínez a considerar nuevas presentaciones conjuntas, giras y más proyectos musicales. El público ha respondido con entusiasmo, llenando las redes de comentarios, memes y mensajes de apoyo.

La canción y el videoclip han generado un debate sobre la capacidad de transformar el dolor y la experiencia en arte, y sobre la necesidad de visibilizar el empoderamiento femenino en un género tradicionalmente dominado por hombres.

Pamela Franco y Melanie Martínez
Pamela Franco y Melanie Martínez unieron sus voces para el lanzamiento de 'Que No Me Provoque', la explosiva canción de cumbia que ha puesto a temblar a Christian Domínguez. (Instagram Pamela Franco)

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