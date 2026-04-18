Nicole Pérez confesó que recibió oferta de Alianza Lima y señaló la condición para fichar: “No sé si Facundo Morando se queda”

La punta argentina podría dejar Atlético Atenea la próxima temporada. Créditos: Se Formaron Las Parejas / Movistar TV.

La máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, incluso antes de que termine el campeonato, será Nicole Pérez. El rendimiento de la argentina con Atlético Atenea rompió todos los récords previos y ha generado el interés de varios equipos.

Alianza Lima, que ya intentó ficharla al inicio de la temporada, ahora intensifica sus gestiones para sumarla en la próxima campaña. En una reciente entrevista con Se Formaron Las Parejas, la punta receptora se refirió a ese interés.

Pérez confirmó que recibió una oferta formal de Alianza, aunque todavía no ha decidido si dejará Atlético Atenea para mudarse a La Victoria. La continuidad de Facundo Morando es uno de los factores que podrían influir en su decisión.

“No sé qué va a hacer Facu todavía, no sé si se queda o se va, pero a mí ya me llegaron propuestas. Aún no he tomado una decisión, pero no descarto ninguna posibilidad. No cierro las puertas a nada, ya que todos los clubes me parecen excelentes. Se nota, además, porque este año llegaron muchas extranjeras. Por ahora, no hay nada definido, dejo el tema abierto”, afirmó.

La permanencia de Facundo Morando resulta clave para Nicole Pérez, no solo por el vínculo previo que tienen, sino porque ‘Facu’ es el actual técnico de Alianza Lima y de la selección argentina. Esta coincidencia representa para la atacante la posibilidad de acercarse a su principal objetivo: ser convocada y disputar unos Juegos Olímpicos.

Nicole Pérez confesó que recibió oferta formal de Alianza Lima y señaló la condición para terminar fichando.

¿Facundo Morando se va o se queda en Alianza Lima?

Facundo Morando ofreció declaraciones antes de la final de ida entre Alianza Lima y Universidad San Martín, correspondiente a la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El entrenador argentino trató distintos temas, incluyendo su futuro en La Victoria ante los rumores que lo relacionan con la Superliga de Brasil.

Al preguntarle cómo le gustaría ser recordado al dejar el club ‘blanquiazul’, Morando indicó que prefiere ser visto como un profesional comprometido, que se dedicó tanto a su equipo como a sus jugadoras y al cuerpo técnico. Así lo expresó en el podcast de Paulo Manzo.

Morando reiteró su intención de continuar en Alianza Lima, a pesar de las versiones que lo acercan a Fluminense. “Ojalá que por mucho tiempo. Yo estoy contento, me gusta, el club me brinda todo, así que ojalá”, comentó. Su continuidad se resolverá una vez finalizados los encuentros ante Universidad San Martín.

El técnico argentino se refirió a su continuidad en el club 'blanquiazul'. Créditos: Paulo Manzo / Youtube.

Alianza Lima disputará la final con San Martín

Alianza Lima busca reforzar su plantel para la próxima temporada mientras se alista para enfrentar a la Universidad San Martín en la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El primer partido está programado para este domingo 19 de abril a las 17:00 en el Polideportivo Lucha Fuentes.

El encuentro de vuelta se disputará el domingo 26 de abril, a la misma hora y en el mismo escenario. Si ambos equipos consiguen una victoria, la serie se definirá en un partido extra, previsto para el domingo 3 de mayo.

Las finales podrán verse por Latina TV, tanto en señal abierta (canal 2) como a través de su aplicación y sitio web. Además, la Liga Peruana de Vóley transmitirá los encuentros en su cuenta de Facebook y la Federación Peruana de Vóley lo hará en su plataforma digital. Infobae Perú realizará una cobertura completa, incluyendo la previa y el seguimiento punto a punto.