‘Pol Deportes’ llegó a España y fue recibido por la comunidad peruana: “Gracias por el cariño”

Cliver Huamán cumple su sueño de narrar un partido de la Champions League en el país europeo

El 7 de diciembre, Cliver Huamán, el joven narrador peruano conocido como ‘Pol Deportes’, pisó suelo español en medio de una recepción inesperada. El aeropuerto de Madrid se convirtió en escenario de un homenaje improvisado, cuando decenas de compatriotas aguardaron su arribo para brindarle apoyo y celebrar el nuevo capítulo de su vida profesional.

Apenas cruzó las puertas de llegada, Huamán se sorprendió al ver cómo la comunidad peruana se acercó con banderas, cánticos y gritos de “¡Perú!”. Los abrazos, las fotografías y los mensajes de aliento llenaron el hall, en una escena que emocionó al narrador y dejó testimonio en las redes sociales.

España no me esperaba esto, gracias por el cariño”, expresó él mismo en una publicación en TikTok, donde compartió el video del recibimiento.
El entusiasmo de los asistentes mostró el impacto que genera la trayectoria de ‘Pol Deportes’ entre los migrantes peruanos. Varios presentes manifestaron que sentían orgullo y esperanza al ver a uno de los suyos alcanzar sueños en el extranjero.

Entre saludos y fotografías, varios peruanos y extranjeros, buscaron acercarse a Huamán, identificado como un referente de esfuerzo y superación. Su presencia reforzó el sentido de pertenencia de la comunidad peruana en España, que encuentra en figuras como él ejemplos de perseverancia y logros fuera de su país de origen.

Después del caluroso recibimiento, Huamán confirmó que narrará un partido de la Champions League, cumpliendo así uno de sus desafíos más importantes. La historia del narrador, que adquirió notoriedad tras transmitir la final de la Copa Libertadores desde un cerro en Perú, se expande ahora por territorio europeo y sigue sumando muestras de admiración.

‘Arriba Mi Gente’ llevó a ‘Pol Deportes’ a España

En el programa “Arriba mi Gente”, el conductor Santi Lesmes sorprendió en vivo a Cliver Huamán, conocido como Pol Deportes, con la promesa de cumplirle uno de sus mayores sueños: narrar un partido de la Champions League.

Durante la transmisión del 3 de diciembre, Lesmes anunció públicamente que el joven narrador y su hermano viajarán a Madrid para relatar el encuentro entre el Real Madrid y el Manchester City, gracias a una colaboración con el medio internacional Marca de España.

La invitación se realizó en el set del programa, donde Santi Lesmes le dijo a Cliver: “¿Qué te parece si tú, tu hermano y yo nos vamos a retransmitir, gracias a los compañeros de Marca en España, el partido de la Champions entre Madrid y Manchester City la semana que viene?”.
Santi Lesmes llevará a niño
Santi Lesmes llevará a niño Pol Deportes a la Champions League para que narre el partido Real Madrid vs. Manchester City. Caoptura Tv - Latina.

El anuncio provocó expresiones de alegría y sorpresa en el estudio. Pol Deportes, visiblemente emocionado, expresó no poder creer la noticia y agradeció tanto a Santi Lesmes como al equipo de Latina Televisión por la oportunidad que le estaban brindando.

La producción del programa enfatizó que cumplen las promesas realizadas en vivo, y que llevarían a Pol Deportes a vivir la experiencia de la Champions, dándole la posibilidad de relatar desde el estadio uno de los partidos más importantes del fútbol europeo. Esta acción forma parte de la política de “Arriba mi Gente” de apoyar los sueños de jóvenes peruanos destacados.

El caso de Pol Deportes destaca por su pasión, ingenio y perseverancia, factores que le permitieron llegar desde Andahuaylas hasta la televisión nacional y, ahora, a una de las grandes vitrinas del fútbol mundial.

