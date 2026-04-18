Los Chankas vencieron 2-0 a Atlético Grau en Andahuaylas y se afianzan en la cima del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los Chankas, líder indiscutibles del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Los Chankas.

Los Chankas ratificaron su gran momento en la Liga 1 al superar por 2-0 a Atlético Grau en Andahuaylas, consolidando su liderazgo absoluto en el Torneo Apertura. La conducción de Franco Torres fue determinante, con el despliegue de Adrián Quiroz aportando desequilibrio en el mediocampo y generando peligro constante sobre el área rival.

El primer gol llegó a los 34 minutos tras un centro preciso de Ayrton Quintana, uno de los jugadores más destacados del partido. Gonzalo Rizzo se lanzó en el área y definió para abrir el marcador ante la estirada de Patricio Álvarez. Siete minutos después, a los 41, fue el turno de Carlos Pimienta, quien sorprendió con una volea desde fuera del área. El bote complicó al arquero visitante y el balón se coló en la red, ampliando la ventaja.

Atlético Grau tuvo la posibilidad de descontar en el segundo tiempo, luego de que Hairo Camacho cometiera penal sobre el ‘Ruso’ Neira. Raúl Ruidíaz ejecutó el disparo, pero un resbalón provocó que el remate se marchara desviado, dejando escapar la oportunidad de acortar distancias. El exfutbolista del Seattle Sounders suma apenas un gol en nueve partidos y su equipo sigue en la zona baja de la tabla.

Los Chankas superaron en juego y en el marcador a Atlético Grau para llevarse los tres puntos en casa. Crédito: Instagram Los Chankas.

Con este resultado, Los Chankas suman siete triunfos consecutivos, mantienen el invicto en casa y obligan a sus perseguidores a no ceder terreno en la lucha por el título del Apertura.

La lucha por el Torneo Apertura

Los Chankas continúa firme en la pelea por el primer título del año, tras abrir la jornada con una victoria que le permite mantener una ventaja de tres puntos sobre Alianza Lima. El conjunto de Andahuaylas suma 26 unidades y se consolida en la cima, mientras Alianza buscará responder este sábado ante Cusco FC para no perderle pisada en la tabla del Torneo Apertura.

La lucha por el liderato sigue abierta, ya que Cienciano y Universitario también están obligados a ganar en sus próximos compromisos para no alejarse de la cima. Ambos equipos suman 19 y 18 puntos respectivamente, y necesitan sumar de a tres este fin de semana para mantener vivas sus aspiraciones en un campeonato que se muestra cada vez más competitivo.

Tabla del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Sofascore.

Partido definitorio

El próximo jueves 23 de abril, Los Chankas recibirán a Cienciano a las 15:00 horas en el Estadio Los Chankas, en un duelo clave por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El equipo de Andahuaylas, dirigido por Walter Paolella, buscará consolidar su liderazgo y ampliar la ventaja ante uno de sus rivales directos en la tabla.

Actualmente, Los Chankas encabezan el campeonato con 26 puntos, mientras que Cienciano se ubica en la tercera posición con 19 unidades y un partido pendiente que podría acercarlo a la cima. El enfrentamiento es crucial para ambas escuadras: los locales quieren ratificar su gran momento y el ‘papá’ necesita sumar para no perder terreno en la lucha por el título.

Más allá de la importancia deportiva, el partido adquiere un matiz especial por la rivalidad histórica que representa. El nombre de Los Chankas rinde homenaje a la confederación que dominó Apurímac en el siglo XV y que protagonizó una guerra decisiva contra el naciente Imperio Inca, conflicto que culminó con la expansión de los cusqueños. Así, el choque reedita un enfrentamiento con profundas raíces culturales en el fútbol peruano, sumando al atractivo de un duelo determinante para el futuro del campeonato.