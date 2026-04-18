Reniec abrirá 18 sedes en todo el país este sábado 18 de abril: conoce horarios y oficinas disponibles

Cientos de ciudadanos esperan en largas filas fuera de una sede de Reniec, donde una falla informática ha causado demoras en la entrega del DNIe, motivando jornadas extraordinarias de atención. (Foto: Facebook / Verde es vida en los Jazmines sjl )

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) confirmó que este sábado 18 de abril atenderá en 18 sedes en Lima y regiones.

Esta medida responde a la alta demanda de trámites de DNI y la necesidad de garantizar que cada ciudadano cuente con su documento vigente.

Para muchos, este documento resulta clave para acceder a servicios básicos, participar en procesos electorales y realizar diversas gestiones cotidianas.

La jornada especial busca facilitar la regularización de documentos y ofrecer alternativas inmediatas a quienes necesitan renovar, recoger o actualizar su DNI.

En medio de la coyuntura, la entidad también recomienda utilizar su plataforma virtual para agilizar procesos y evitar desplazamientos innecesarios. Antes de acudir, se sugiere revisar la web oficial de Reniec para confirmar el estado del trámite y la disponibilidad de la agencia seleccionada.

La atención se dividirá en dos franjas horarias, según el tipo de oficina: sedes descentralizadas del Reniec y las oficinas de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), que abrirán con horarios diferenciados.

Implementan nuevas plataformas de MAC Express. (Foto: Andina)

Lista de sedes Reniec y MAC habilitadas este sábado 18 de abril

Sedes Reniec (08:15 a. m. – 12:45 p. m.)

Descentralizado San Borja: solo entrega de DNI

Oficina Registral Miraflores: trámite y entrega de DNI

Oficina Registral San Borja: trámite y entrega de DNI

Oficina Registral Independencia: trámite y entrega de DNI

Oficinas MAC Reniec (08:30 a. m. – 12:45 p. m.)

MAC Ancash: trámite y entrega de DNI

MAC Cajamarca: trámite y entrega de DNI

MAC Huánuco: solo entrega de DNI

MAC Ica: trámite y entrega de DNI

MAC Junín: trámite y entrega de DNI

MAC Puno: trámite y entrega de DNI

MAC Ucayali: trámite y entrega de DNI

MAC Callao: solo entrega de DNI

MAC Lima Este: solo entrega de DNI

MAC Lima Norte: solo entrega de DNI

MAC Lima Sur: solo entrega de DNI

MAC Ventanilla: solo entrega de DNI

MAC Loreto: trámite y entrega de DNI

MAC Piura: trámite y entrega de DNI

La entidad recomienda comprobar el horario de atención y la ubicación exacta de la sede a la que se planea acudir. Adicionalmente, informa que es posible consultar si el documento ya está listo para el recojo a través de su portal oficial, evitando esperas innecesarias.

Voluntariado Reniec 2026

Además de la atención presencial, el Reniec lanzó la primera convocatoria del Programa de Voluntariado de la Identificación 2026.

Destinado a estudiantes técnicos y universitarios de 18 a 25 años, el programa busca sumar voluntarios que apoyen en la orientación a los ciudadanos para el uso de servicios registrales y trámites de DNI.

Los voluntarios recibirán capacitación, reconocimiento institucional y la posibilidad de participar en eventos organizados por la entidad.

La inscripción estará abierta hasta el 24 de abril, y los interesados deberán completar un formulario en línea con sus datos personales y de contacto.

La jornada de voluntariado contempla turnos de cuatro horas continuas una vez a la semana, coordinados con cada centro de atención a nivel nacional.