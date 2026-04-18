Hoy concierto de Milo J en el Estadio Nacional: conoce al telonero de la noche

Milo J y A.Chal protagonizan una noche histórica hoy en el Estadio Nacional de Lima, con más de 40.000 fans.

La espera terminó: hoy, viernes 17 de abril, la capital peruana recibirá a Milo J en el Estadio Nacional de Lima, en un concierto que promete marcar un hito en la escena urbana sudamericana.

Más de 40.000 fanáticos vibrarán con los éxitos del fenómeno argentino, en una noche que no solo resalta por la presencia del “Niño Terrible”, sino también por la inclusión de un telonero de lujo: el artista peruano A.Chal.

En sus redes sociales, Milo J confirmó que el encargado de abrir la velada será nada menos que A.Chal, reconocido por su estilo único y su exitoso sencillo “Chologante”. La noticia generó gran expectativa, tanto por el regreso de A.Chal a los escenarios peruanos como por la oportunidad de ver juntos a dos referentes de la música urbana del continente.

El joven artista argentino Milo J se presenta en Lima para su esperado concierto en el Estadio Nacional, generando gran expectativa entre sus seguidores.

Horarios y accesos: ¿a qué hora empieza el show?

La organización ha dispuesto que las puertas del Estadio Nacional se abran desde las 16:00 horas, permitiendo un ingreso escalonado y seguro para los asistentes.

El show de A.Chal, como telonero oficial, será el primer acto de la noche, preparando el ambiente para la llegada de Milo J, cuyo espectáculo principal está programado para iniciar a las 21:00 horas.

Se recomienda a todos los asistentes revisar el número de puerta en su boleto, portar la entrada de forma visible y seguir las indicaciones del personal del evento. El acceso solo será permitido por la puerta asignada a la zona correspondiente, sin excepción.

Las puertas del Estadio Nacional se abren a las 16:00, con el show principal de Milo J programado para las 21:00.

¿Quién es A.Chal? El peruano que conquistó el mundo con “chologancia”

A.Chal, nacido en Huamachuco y criado en Queens, Nueva York, es uno de los artistas peruanos más internacionales de la última década. Alejandro Salazar —su verdadero nombre— desarrolló su pasión por la música desde niño, experimentando con grabaciones caseras y mezclando influencias andinas, hiphop y cumbia con el spanglish de su crianza neoyorquina.

Tras una infancia marcada por la migración y los desafíos del sueño americano, A.Chal se abrió camino en la industria musical estadounidense. Su versatilidad le permitió moverse entre el R&B, el trap, el hip hop y, más recientemente, la cumbia y los ritmos latinos. “Chologante”, su último hit, resume esa mezcla de culturas y actitudes, convirtiéndose en un himno para una nueva generación de peruanos orgullosos de sus raíces.

A.Chal ha colaborado con artistas de renombre internacional como 2 Chainz, Nicky Jam, Gunna, Lali Espósito, Rosalía y C. Tangana. Su presencia en festivales como Lollapalooza Chile y su contrato con Epic Records han consolidado su posición en la escena global. Hoy, regresa a Lima para iniciar una nueva etapa artística, fusionando la tradición peruana con tendencias urbanas.

A.Chal ha colaborado con figuras internacionales y hoy regresa a Lima para conectar con su público local.

Milo J: El fenómeno argentino que conquista Lima

Milo J, nombre artístico de Camilo Joaquín Villarruel, nació en Morón, Buenos Aires, y a los 17 años ya era una sensación del género urbano. Con éxitos como “Rara vez”, “No soy eterno” y “Milagrosa”, Milo J se ha posicionado como una voz relevante para la juventud latinoamericana, sumando millones de reproducciones y colaboraciones con figuras como Nicki Nicole, Wos y Bizarrap.

El concierto en Lima marca su debut en Perú y, además, el primer estadio internacional que logra llenar fuera de Argentina. La expectativa es máxima y la energía en Lima se siente desde días previos, con fans realizando murales y encuentros en distintos puntos de la ciudad.

Milo J agotó todas las entradas para su primer concierto en el Estadio Nacional. IG

Detalles para el público: recomendaciones y setlist

El acceso al Estadio Nacional estará organizado por zonas y puertas específicas. Para la zona de Campo, la entrada será únicamente por las puertas 9, 18, 27 y 34. Tribuna Norte usará las puertas superiores, y los sectores de Oriente y Occidente tendrán ingresos diferenciados. Las puertas abren a las 4 p.m., y se sugiere llegar con tiempo para evitar largas colas y contratiempos.

Se espera que Milo J interprete cerca de 36 canciones, en un repertorio que incluirá sus mayores éxitos y algunas sorpresas para el público limeño. El escenario contará con producción de primer nivel, luces y sonido a la altura de los grandes festivales internacionales.

El mapa muestra el Estadio Nacional con las ubicaciones de los accesos y las diferentes zonas para el esperado concierto agotado de Milo J en Lima el 17 de abril.

Una noche histórica para la música urbana en Perú

La dupla Milo J y A.Chal promete una noche inolvidable en el Estadio Nacional, fusionando lo mejor del talento local e internacional. La presencia de A.Chal como telonero es una reivindicación del talento peruano y un guiño a la diversidad cultural que hoy define la música urbana global.

El evento será una fiesta generacional, con entradas agotadas y la promesa de un espectáculo que quedará en la memoria de Lima y del propio Milo J. “Gracias por este sueño cumplido, los amo”, escribió el argentino en sus redes, anticipando la emoción de un público que lleva semanas contando los días para este concierto.