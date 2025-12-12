Pol Deportes, el narrador peruano de 15 años, estudiará periodismo deportivo en España tras terminar el colegio en Perú

El joven Cliver Huamán mostrará su talento en Radio Marca este 11 de diciembre | TikTok

Cliver Huamán Sánchez, conocido popularmente como Pol Deportes, ha escrito uno de los relatos más inspiradores del deporte y la comunicación latinoamericana. A sus 15 años, este joven peruano nacido en Andahuaylas, Perú, alcanzó notoriedad internacional después de narrar en quechua y español un partido de la Champions League desde las gradas el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

La historia de Cliver es una travesía marcada por pasión, ingenio y resiliencia. En un entorno familiar dedicado a la agricultura y alejado de grandes recursos, el adolescente forjó su talento al lado de su padre—locutor de radio local—y bajo el aliento de su hermano mayor Kenny, quien se ha convertido en su apoyo fundamental y productor del canal digital Pol Deportes.

De narrar en las alturas peruanas… a conquistar Madrid

Pol Deportes saltó a la fama luego de un acontecimiento singular: sin entradas para el estadio Monumental de Lima y armado solo con su celular, logró transmitir para TikTok la final de la Copa Libertadores desde un cerro cercano.

Más de 10.000 personas lo acompañaron en vivo durante la narración, en la que combinó español y quechua. Ese video superó el millón de vistas en cuestión de horas.

Aquel episodio no solo lo posicionó como referente de la comunicación deportiva desde regiones marginadas, sino que, gracias a la solidaridad de su entorno y el apoyo del municipio local, puso a disposición los recursos necesarios para llevar la voz de Cliver mucho más lejos.

Pol Deportes en el Santiago Bernabéu: una experiencia inolvidable

Con la ayuda de Santi Lesmes, conductor de TV, Pol Deportes y su hermano Kenny emprendieron el viaje soñado a Madrid, acompañados además por la bandera peruana y la de Andahuaylas.

Allí, Cliver cumplió el anhelo de muchos jóvenes: relatar un partido entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League desde las emblemáticas tribunas del estadio Santiago Bernabéu.

Miles de seguidores celebraron la imagen compartida desde el estadio, que mostraba a los hermanos Huamán sosteniendo las banderas que representan sus orígenes. Cliver también se hizo protagonista de una página en el reconocido diario español Marca.

“Quiero comprarle un terreno a mis padres”, confesó Cliver en una entrevista. Este anhelo personal refleja un compromiso profundo con su familia, la misma que lo acompañó en cada paso y sostuvo el proyecto cuando apenas era un sueño en el campo peruano.

Pol Deportes estudiará periodismo deportivo en España

El impacto de su trabajo ha sido tal que Cliver ahora tiene acceso a becas y ofertas de universidades españolas y peruanas. Con la humildad que siempre lo ha caracterizado, reveló su próxima meta: estudiar periodismo deportivo en España una vez que termine el colegio en Perú.

“Con fe, constancia, trabajo y humildad”, resume Cliver sobre su futuro, una frase que sintetiza su espíritu y el de muchos jóvenes andinos que luchan por alcanzar sus sueños.

Con la bandera de Andahuaylas ondeando desde los Andes hasta Europa y más de un millón de seguidores en las plataformas digitales, Pol Deportes se consolida como inspiración para nuevas generaciones y un embajador moderno de la cultura quechua y peruana.

La visita de Cliver Huamán al Bernabéu generó gran expectación y miles de fans de todo Sudamérica esperaban escuchar su voz en vivo por Radio Marca.

Sin embargo, el conductor de 'Arriba mi Gente’, Santi Lesmes, aclaró lo sucedido: la transmisión en directo desde el estadio no fue posible por razones logísticas y derechos televisivos.

“Lo que tenía que salir en vivo con Marca fue imposible de hacerlo porque habían más de mil personas y aquello se ha desbordado. […] La única manera era por DAZN, que tiene los derechos, o por una radio desde estudio. Pero Marca solo transmite desde el estudio”, señaló Lesmes en un video para redes sociales.

Pese a no poder salir en directo, Cliver narró, grabó el encuentro y compartió la experiencia con su público al día siguiente, resaltando la importancia de la vivencia:

“Por algunas cositas no estuvimos ahí, pero estuvimos en el Santiago Bernabéu. Igual narré el partido, pero no fue en directo […] Mañana salen los videos”, contó Pol Deportes.

Pol Deportes: el orgullo de Andahuaylas que ya sueña en grande

El ascenso de Pol Deportes trasciende la viralidad y formula una invitación a los jóvenes comunicadores del interior del país: los sueños pueden conquistarse con creatividad, esfuerzo y autenticidad. Desde un cerro en Lima hasta las butacas del Bernabéu, la voz de Cliver Huamán demuestra que la pasión, la familia y el respeto por las raíces pueden superar cualquier barrera.

Sin títulos, sin credenciales, sin recursos, pero con mucho corazón, Pol Deportes promete mantener vivo el sueño de llevar la voz de los Andes a los escenarios más grandes del fútbol mundial… y, ahora, también a las aulas de España.

