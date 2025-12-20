Perú

Jerí detalla los motivos de la creación de Sunir ante irregularidades internas en el INPE: “Hay un sector que está contaminado”

El presidente sostuvo que la continuidad de Iván Paredes al frente del organismo está en evaluación. “Desde que está conmigo, cada cosa que le he indicado, cosa que ha hecho”, sostuvo

Guardar
José Jerí anuncia la creación
José Jerí anuncia la creación de Sunir para reemplazar al INPE en la gestión penitenciaria. Foto: Composición Infobae Perú

La reforma del INPE, anunciada por el presidente José Jerí y programada para entrar en vigencia en enero de 2026, marcará el fin del Instituto Nacional Penitenciario y su reemplazo por la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir).

De acuerdo con Jerí, esta transformación responde a la necesidad de combatir la criminalidad originada en las cárceles y a la urgencia de romper la desconexión entre las autoridades y la realidad del sistema penitenciario. “Lo que nosotros planteamos desde el inicio era hacer lo contrario: estar en la calle, en el campo, y tomar las decisiones en función a la realidad, no al problema que te dice el documento”, afirmó en entrevista con la revista Cosas.

El mandatario aclaró que el proceso no es solo un cambio de denominación, sino una medida estructural y de fondo. Destacó que desde el inicio de su gobierno, incluso sin gabinete, una de las primeras acciones fue visitar los penales y atender directamente “uno de los problemas matrices de la criminalidad”. La reforma es parte de las facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana, y busca restablecer el control y la integridad institucional de los centros penitenciarios.

El contexto de esta decisión está marcado por una grave crisis penitenciaria, donde la corrupción y las mafias internas han desbordado al INPE. Jerí sostiene que la Sunir permitirá “romper con estructuras capturadas por la corrupción” para establecer un modelo de gestión, supervisión y resocialización más eficiente y transparente.

Agentes del INPE supervisan objetos
Agentes del INPE supervisan objetos decomisados durante el operativo en el penal de Cañete.

Colusión, filtraciones y debilidad institucional en el INPE

Dentro del INPE, José Jerí identificó una serie de irregularidades y filtraciones que, según él, comprometieron el funcionamiento mismo de la institución. “Hay un sector del INPE que está contaminado, que avisa de los operativos”, advirtió el presidente. Esta práctica minó la efectividad de las intervenciones, ya que al llegar a los penales, los internos y el personal sabían anticipadamente qué celdas serían inspeccionadas, reduciendo el impacto de las requisas.

Jerí relató que durante sus visitas presenciales decidió tomar el control directo de los operativos, ingresando a celdas que supuestamente ya habían sido “limpiadas” por la administración penitenciaria. “Sentí que me direccionaban. Cuando me decían eso, hacía todo lo contrario”, recordó. Esta estrategia le permitió constatar la posible colusión de trabajadores del INPE con internos involucrados en actividades ilícitas.

Para el presidente, el origen de la crisis no radica únicamente en casos individuales, sino en la existencia de “malos elementos que están enquistados” en la estructura del INPE. Por todo ello, considera indispensable la refundación de la institución: “Planteamos refundar al INPE, que en un par de semanas va a ser otra institución.”

Requisas y combate a la extorsión desde los penales

Jerí puso énfasis en cortar de raíz la criminalidad que se origina en las cárceles. Subrayó que una de sus primeras medidas fue atacar la fuente del problema: “De las medidas temporales que adoptamos al inicio del gobierno, una de las primeras fue ir a la fuente de la criminalidad, que eran los penales”. La estrategia principal consistió en retirar celulares y otros objetos empleados para extorsionar y coordinar delitos desde el interior.

Estas acciones tuvieron un impacto inmediato, según el presidente, lo que permitió reducir de manera significativa “las cifras” relacionadas con el crimen organizado penitenciario. “Lo que se ha hecho de forma constante es quitar a los presos las herramientas que usaban para poder extorsionar”, explicó, resaltando la importancia de implementar “requisas constantes, de sorpresa”, que disminuyeron la capacidad operativa de los internos.

Jerí insistió en que estos operativos no solo buscan incautar objetos prohibidos, sino también evidenciar la complicidad y fragilidad institucional del INPE. A su juicio, esta intervención directa servirá como base para el nuevo modelo de gestión que la Sunir implementará, enfocado en la transparencia, el control y la seguridad.

Acusaciones contra el jefe del INPE: el enfoque de Jerí respecto al caso

La crisis del INPE también ha puesto en el centro de la polémica a Iván Paredes, su actual jefe, involucrado en investigaciones por supuestos actos de corrupción. Consultado sobre la continuidad de Paredes, Jerí subrayó: “Es un proceso que está en evaluación. Todos los funcionarios siempre estamos en evaluación constante por acción u omisión”. Reconoció además la existencia de audios difundidos en el programa Cuarto Poder que comprometen a Paredes, aclarando que el proceso se encuentra en desarrollo.

A pesar de las denuncias, el presidente calificó al funcionario como una persona funcional a las directivas del gobierno mientras ha formado parte de su gestión: “Desde que está conmigo, cada cosa que le he indicado, cosa que ha hecho. Es funcional a lo que el gobierno ha planteado. No tengo mayor queja.” Sin embargo, volvió a recalcar que el problema de fondo es estructural y no personal: “El origen del mal, en buena cuenta, es la institución en sí misma y los malos elementos que están enquistados ahí.”

Iván Paredes admite crisis en
Iván Paredes admite crisis en los penales: “Un agente vigila hasta 500 internos” y confirma corrupción y sobrepoblación

Ante esta situación, Jerí reiteró la urgencia de una refundación total y descartó que el proceso se limite a cambios superficiales. “No es como con los programas de alimentación Qali Warma, que paran cambiando nombres”, puntualizó, enfatizando la profundidad de la transformación en marcha.

¿Cómo funcionará la Sunir, el reemplazo del INPE, y qué servicios se privatizarán?

La creación de la Sunir representa un rediseño profundo del sistema penitenciario. Jerí explicó que la nueva entidad asumirá un enfoque de gestión mucho más riguroso y transparente, apostando por la innovación en los procedimientos y controles internos. En este contexto, el mandatario confirmó la intención de privatizar varios componentes clave: “Dentro de esta nueva institución, SUNIR, estamos planteando privatizar algunos componentes, siguiendo la lógica de lo que se hizo hace diez años”.

La creación de la Sunir
La creación de la Sunir representa un rediseño profundo del sistema penitenciario. | Andina

Entre las primeras áreas susceptibles a concesión están los servicios de ingreso y egreso para quienes visitan a los internos, así como el manejo de máquinas y mecanismos de control en las penitenciarías. “Estamos viendo que eso sea lo primero en ser concesionado”, precisó Jerí, remarcando el objetivo de reducir la discrecionalidad del personal y dificultar la corrupción operativa.

El presidente consideró que la incorporación gradual del sector privado, bajo un esquema de supervisión estricta, dotará al sistema de mayores garantías de seguridad, transparencia y resultados efectivos en la resocialización de los internos. La Sunir buscará, así, romper el ciclo institucional de ineficacia y complicidad que ha marcado la historia reciente del sistema penitenciario nacional.

Temas Relacionados

Reforma penitenciariaINPEJosé JeríSunirIván ParedesSistema penitenciarioperu-politica

Más Noticias

José Jerí presume avances frente al crimen, aunque los asesinatos no cesan: “Los resultados han ido avanzando”

La administración de José Jerí sostiene que las acciones policiales han aumentado y que se han logrado capturas y decomisos, aunque la percepción de inseguridad y los ataques a transportistas y comerciantes continúan en el país

José Jerí presume avances frente

Las empresas peruanas enfrentan el reto de la digitalización para 2026

Más de 3 millones de compañías buscan separar y profesionalizar funciones administrativas y comerciales para fortalecer la productividad y adecuarse a nuevas demandas del mercado regional y los desafíos digitales en 2026

Las empresas peruanas enfrentan el

Angie Jibaja agradece a Romina Gachoy por ayudarla a ver a sus hijos tras cinco años de distanciamiento

La modelo peruana expresó su gratitud a Romina por mediar en el reencuentro con sus hijos, aunque la visita despertó nueva controversia familiar.

Angie Jibaja agradece a Romina

El voto digital no llegará para las Elecciones 2026: JNE frena su implementación por riesgos a la confianza electoral

El organismo electoral concluyó que la solución de voto digital propuesta por la ONPE no ofrece garantías suficientes de seguridad, integridad ni confianza para aplicarse en 2026

El voto digital no llegará

Jugadora de la selección peruana vuelve a la Liga Nacional de Vóley de forma inédita: jugará por Olva Latino solo un mes

Tuvo que pedir permiso a su universidad en Estados Unidos para reforzar a la escuadra de Walter Lung. Su debut será ante Deportivo Géminis

Jugadora de la selección peruana
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El voto digital no llegará

El voto digital no llegará para las Elecciones 2026: JNE frena su implementación por riesgos a la confianza electoral

Pedro Castillo: Tribunal Constitucional rechaza hábeas corpus de expresidente para excarcelación por temas de salud

Tomás Gálvez sobre fiscales del Equipo Especial Lava Jato: “Las palomas no matan a las escopetas”

Mano dura y cárceles al estilo ‘Bukele’ en las Elecciones 2026: ¿Qué propuestas son viables en la lucha contra la criminalidad?

Vladimir Cerrón desde la clandestinidad: Su candidatura a la Presidencia, critica al gobierno de Dina Boluarte y los ministros que la traicionarán

ENTRETENIMIENTO

Michelle Alexander y su hermano

Michelle Alexander y su hermano Julián aseguran que seguirán trabajando juntos: “Déjense de inventar tonterías”

Janet Barboza y Edson Dávila le dicen adiós a Gisela Valcárcel: ‘América Hoy’ sigue pero sin Ethel Pozo

Viudo de Edita Guerrero enfrentado con fundadores de Corazón Serrano: “Nunca han venido a ver a mis hijos”

Conciertos Perú 2026: estos son los shows que habrá en todo el año

Estreno de ‘Los otros Concha 2’ vs. ‘Yo soy’: ¿Cuánto rating hicieron y quién venció?

DEPORTES

Jugadora de la selección peruana

Jugadora de la selección peruana vuelve a la Liga Nacional de Vóley de forma inédita: jugará por Olva Latino solo un mes

Jake Paul vs Anthony Joshua HOY: a qué hora, dónde ver en Perú y la millonaria bolsa del evento de box

Carla ‘Cotito’ Rueda, exvoleibolista peruana, reveló el momento más duro que le tocó vivir: “Perdí un bebé a los 24 años”

Alianza Lima sumó su sexto fichaje, mientras que Universitario no anunció ningún refuerzo para el 2026: el motivo de su retraso

Resultados de la fecha 9 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos