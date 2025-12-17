Cuestionan a José Jerí por ampliación del Reinfo: “Qué hacen visitando penales y no cortan el financiamiento de estos delitos”

“Presidente, no vaya”: la ‘maldición’ carcelaria que habría frenado visitas de mandatarios, según exjefe del INPE

La Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación una nueva prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026. En paralelo, con varios tramos de la Panamericana Sur bloqueados, la presión de los mineros artesanales volvió a hacerse sentir. En ese contexto, la congresista de Avanza País y vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, Diana Gonzales, lanzó un duro cuestionamiento al presidente interino, José Jerí por el apoyo que su bancada le dio al Reinfo en la primera votación.

Según advirtió la parlamentaria, los tres votos de Somos Perú en la Comisión de Energía y Minas fueron determinantes para concretar una nueva ampliación del Reinfo, pese a las alertas formuladas por expertos y representantes de la sociedad civil sobre los efectos negativos de esta norma, especialmente en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Gonzales criticó al mandatario por no haber “pasado a una ofensiva” directa contra la minería ilegal, actividad que —según señaló— se ha convertido en una de las economías ilícitas de mayor crecimiento en el país, en abierta contradicción con el discurso de “mano dura” contra la delincuencia.

Diana Gonzales advirtió que Somos Perú votó a favor del dictamen, pese a que Jerí se mostró en contra de ampliar el Reinfo

“Por eso, yo no entiendo qué ganan visitando penales a las 4:00 a.m. cuando realmente no cortan el brazo que financia todos estos delitos, que hoy tienen al Perú de rodillas gracias a la minería ilegal, que es producto también y que ayuda a la inseguridad ciudadana. Yo esas cosas no las entiendo y espero que el gobierno de José Jerí tome la ofensiva (...) que hace rato lo estamos esperando”, declaró en RPP.

Diferencias en Somos Perú

La legisladora también advirtió una falta de coordinación entre los ministros de Estado y los representantes de la bancada oficialista. Para sustentar esta afirmación, recordó un episodio ocurrido el pasado 4 de diciembre.

Ese día, los ministros acudieron al Congreso para exponer la posición del gobierno de Jerí respecto al Reinfo. Si bien el Ejecutivo respaldaba la ampliación del registro hasta 2026, descartaba la reincorporación de los expedientes suspendidos.

No obstante, según Gonzales, esta postura no fue respaldada por los congresistas de Somos Perú.

Diana Gonzáles rechaza nueva prórroga del Reinfo y exige acción firme del Ejecutivo contra la minería ilegal. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

“El señor premier sale con una posición y luego la bancada oficialista vota en contra de esa posición. Entonces, realmente, ¿qué es lo que quiere José Jerí respecto a la minería ilegal, respecto a la seguridad ciudadana para el país? Porque realmente hasta ahora no queda claro. El señor premier tiene una posición y su bancada oficialista tiene otra”, agregó.

Así fue la votación en la Comisión Permanente

La Comisión Permanente del Congreso aprobó, en segunda votación, el proyecto de ley que amplía la vigencia de dicho registro hasta el 31 de diciembre de 2026, con lo que se otorga un año adicional al proceso de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal.

La iniciativa ya había superado una primera votación en el pleno del Congreso el pasado 4 de diciembre, cuando obtuvo 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones. Conforme al reglamento del Parlamento, la segunda votación podía ser realizada por la Comisión Permanente y requería únicamente mayoría simple para quedar lista para su envío al Poder Ejecutivo. Bajo la presidencia de Fernando Rospigliosi, el proyecto fue aprobado con 13 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones.

Ejecutivo oficializa postura sobre el Reinfo hasta diciembre del 2026. (Composición Infobae)

Con este resultado, quedó ratificada la extensión del Reinfo por un año más o hasta que entre en vigencia una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal junto con su respectivo reglamento, lo que ocurra primero. El texto aprobado introduce ajustes relevantes respecto a versiones anteriores. Entre ellos, se descarta la reincorporación automática de registros que habían sido excluidos y se mantiene fuera del sistema a quienes realizan actividades mineras de manera ilegal o fuera de las zonas permitidas.

Aunque la norma aún debe ser promulgada por el Ejecutivo, en el Congreso se da por hecho que ese paso se concretará, debido a que el texto final incorpora los principales lineamientos solicitados por el sector Energía y Minas.

Congresistas que votaron a favor de la ampliación del Reinfo:

Martha Moyano, Patricia Juárez, Patricia Chirinos, Eduardo Salhuana, Jorge Marticorena, Digna Calle, Roberto Sánchez Palomino, Víctor Cutipa, Jorge Zeballos Aponte, Ana Zegarra, Alex Paredes Gonzales, Carlos Alva Rojas y Alfredo Pariona.