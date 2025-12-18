INPE lanza convocatoria laboral con sueldos de hasta S/ 7.264: puestos en Lima y 11 regiones del país

Denuncian la existencia de una presunta mafia interna que gestiona cobros irregulares en el penal de San Juan de Lurigancho. Foto: Salud con Lupa

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) abrió una convocatoria CAS vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, dirigida a profesionales de la salud y a perfiles administrativos, legales y de comunicaciones. En total, se ofertan 26 plazas con remuneraciones que van desde S/ 2.014 hasta S/ 7.264, distribuidas en Lima y diversas regiones del país.

La oferta está orientada a egresados técnicos, titulados técnicos, estudiantes universitarios, bachilleres y titulados universitarios, y forma parte de los procesos de contratación del sector Justicia para reforzar áreas clave del sistema penitenciario. Las vacantes se concentran en especialidades médicas, enfermería y soporte administrativo, con contratos bajo la modalidad CAS.

¿Qué perfiles y carreras solicita el INPE en esta convocatoria?

De acuerdo con el resumen oficial del proceso, el INPE requiere personal en las áreas de Administración, Ciencias de la Comunicación, Computación e Informática, Contabilidad, Derecho, Enfermería, Estadística, Ingeniería de Sistemas, Laboratorio, Marketing, Medicina, Obstetricia, Periodismo, Publicidad, Secretariado y Tecnología Médica.

Las plazas se distribuyen en Arequipa, Callao, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Pasco, Tacna y Ucayali, lo que amplía las opciones de postulación para profesionales de distintas regiones.

Entre los puestos mejor remunerados destaca el de Especialista en Contenidos Digitales, con un sueldo de S/ 7.264, dirigido a titulados en comunicación, periodismo, publicidad o marketing. También figuran vacantes para médicos cirujanos, con una remuneración de S/ 6.264, en varias sedes del país.

En el ámbito legal y administrativo, se ofrecen cargos como abogado, asistente legal, asistente administrativo y auxiliares administrativos, con sueldos que oscilan entre S/ 2.014 y S/ 5.264, dependiendo del nivel académico y la sede.

Lista de vacantes CAS ofrecidas por el INPE

A continuación, el detalle de los principales puestos incluidos en esta convocatoria CAS del INPE – diciembre 2025:

Abogado/a (CAS N.° 150) : 1 vacante | Titulado en Derecho | S/ 5.264 | Lima.

Asistente legal (CAS N.° 151) : 1 vacante | Titulado en Derecho | S/ 3.764 | Arequipa.

Especialista en contenidos digitales (CAS N.° 152) : 1 vacante | Titulado en Comunicación, Periodismo, Publicidad o Marketing | S/ 7.264 | Lima.

Asistentes administrativos (CAS N.° 153, 154 y 155) : Vacantes para bachilleres y estudiantes universitarios | Sueldos entre S/ 2.614 y S/ 2.964 | Lima.

Auxiliares administrativos (CAS N.° 156) : 2 vacantes | Egresados técnicos o estudiantes universitarios | S/ 2.014 | Cusco.

Asistente en registro penitenciario (CAS N.° 157) : 1 vacante | Técnico titulado o bachiller | S/ 3.764 | Tacna.

Médico cirujano (CAS N.° 158) : 4 vacantes | Titulado universitario | S/ 6.264 | Lima, Cusco, Huánuco y Ucayali.

Enfermera/o (CAS N.° 159, 160 y 161) : Varias vacantes | Licenciado en Enfermería | Sueldos entre S/ 2.764 y S/ 3.764 | Lima, Arequipa y Tacna.

Obstetra (CAS N.° 162) : 1 vacante | Licenciado en Obstetricia | S/ 2.764 | La Libertad.

Técnicos en enfermería (CAS N.° 163, 164 y 165) : Vacantes en Junín, Arequipa, Pasco y Loreto | Sueldos entre S/ 2.364 y S/ 3.264 .

Técnico en laboratorio (CAS N.° 166) : 2 vacantes | Técnico titulado | S/ 2.264 | Lima y Callao.

Tecnólogo médico en radiología (CAS N.° 167): 2 vacantes | Titulado | S/ 3.764 | Lima e Ica.

¿Cómo postular a la convocatoria CAS del INPE?

Los interesados deben revisar cuidadosamente las bases de cada puesto antes de iniciar su postulación, ya que los requisitos varían según la vacante. Es indispensable verificar el nivel de estudios solicitado, la experiencia mínima, así como la documentación obligatoria (anexos, formatos y declaraciones juradas).

El proceso de inscripción estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2025, fecha límite para la recepción de expedientes. El INPE recomienda asegurarse de adjuntar correctamente todos los documentos exigidos, ya que el incumplimiento de algún requisito puede generar la descalificación automática del postulante.

Esta convocatoria laboral del INPE representa una oportunidad para profesionales de la salud y del sector administrativo que buscan incorporarse al sector público bajo un contrato CAS, con ingresos competitivos y plazas en distintas regiones del país.