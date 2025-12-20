José Jerí sobre Vladimir Cerrón: “La Policía tiene que hacer el trabajo que le corresponde y capturar a quien sea”

El presidente interino José Jerí afirmó que la captura de Vladimir Cerrón es una responsabilidad policial que debe cumplirse sin interferencias políticas ni trato preferencial. Foto: Composición Infobae Perú

El presidente interino José Jerí reafirmó el compromiso de su gobierno con la imparcialidad en la aplicación de la ley, señalando que la captura del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, debe ser ejecutada por la Policía Nacional sin favoritismos ni priorizaciones políticas.

En declaraciones recientes, Jerí precisó que la situación de Cerrón, prófugo desde que el Poder Judicial ordenó su detención tras ser condenado por colusión en el caso Aeródromo Wanka, no será tratada de manera diferenciada. En una reciente entrevista para la revista Cosas, Jerí subrayó que “Vladimir Cerrón es uno más de los que tienen problemas con la justicia”, y que la función de la Policía es capturar a cualquier persona con orden vigente, evitando que el caso se utilice como herramienta política. “Decir que él es prioridad sería introducir un componente político, y acá la Policía debe ser igual para todos”, recalcó el mandatario.

“La Policía tiene que hacer el trabajo que le corresponde y capturar a quien sea”, acotó.

Jerí enfatizó, además, que el Estado respaldará plenamente la labor policial. “La Policía tiene nuestro pleno respaldo”, manifestó, defendiendo la autonomía operativa de la institución e insistiendo en que ninguna injerencia política adversa o favorable condicionará la ejecución de las órdenes judiciales. Añadió que la vigencia del Estado de derecho depende del trato igualitario ante la justicia, sin importar el perfil público de la persona involucrada.

El jefe de Estado recordó que el objetivo de su gobierno es consolidar la confianza pública en las instituciones y garantizar que la aplicación de la ley no ceda ante presiones externas. De este modo, la postura oficial de Palacio de Gobierno se posiciona lejos de cualquier tentativa de intervención o manipulación política en torno a la situación de Cerrón.

Vladímir Cerrón. - crédito Andina

Mininter aseguró acciones para capturar a Cerrón, pero no hay resultados

Al asumir el cargo de ministro del Interior el pasado 15 de octubre, el general en retiro Vicente Tiburcio Ordoñez prometió recuperar la confianza ciudadana a través de una depuración profunda en la Policía Nacional del Perú y el combate frontal a la corrupción interna. En su primera entrevista como funcionario,

El ministro fue consultado por la falta de avances significativos en la captura de Cerrón, quien mantiene una condición de prófugo pese al despliegue policial registrado, sin éxito. Tiburcio aseguró que no habrá protección ni trato especial para ningún investigado ni sentenciado, recalcando que ya instruyó al comando policial a ejecutar todas las órdenes judiciales pendientes. “Aquí no hay protección para nadie. Ya se ha dado la disposición y vamos a armar los equipos que tienen que hacerlo, porque todos deben ponerse a disposición del Poder Judicial”, subrayó.

Ministro del Interior anuncia equipos especiales para ubicar y capturar a prófugos de la justicia, incluido Vladimir Cerrón | RPP Noticias

Enfatizó que el objetivo institucional involucra tanto la lucha contra la corrupción interna como el cumplimiento de las disposiciones judiciales. Indicó que se conformarán equipos especializados para localizar y detener a los prófugos relevantes, entre ellos Cerrón, cuya condición de no habido persiste por otras órdenes judiciales y diversas carpetas fiscales abiertas. “Algunos no lo hacen, pero es trabajo de la Policía”, señaló Tiburcio respecto a la ejecución de capturas.

A pesar de los compromisos, después de dos meses de gestión, aún no se evidencian resultados concretos en la búsqueda de Cerrón. La falta de avance alimenta el debate público sobre la capacidad operativa de la Policía y reactiva los cuestionamientos acerca de posibles redes de protección o fugas de información que dificultan las capturas de alto perfil.

Cerrón prepara su retorno político mientras evade la justicia

Vladimir Cerrón se encuentra en la clandestinidad desde el 6 de octubre de 2023, fecha en que el Poder Judicial confirmó su condena a tres años y seis meses de prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka y dictó su inmediata captura. Esa misma jornada, en lugar de ponerse a disposición, Cerrón pasó a la clandestinidad, y desde entonces su paradero es desconocido.

Vladimir Cerrón en una fotografía de archivo

El caso generó un intento de captura mediático el 16 de enero de 2024 en el balneario de Asia (Cañete), cuando la Policía Nacional desplegó un operativo que se extendió por más de 16 horas en el condominio Mikonos, basándose en información de inteligencia. Sin embargo, el operativo resultó infructuoso y meses después el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, admitió ante el Congreso que posiblemente Cerrón nunca estuvo en el lugar, lo que desató sospechas de errores y posibles filtraciones que habrían permitido la evasión del prófugo.

En ese contexto, Cerrón mantiene abierta la posibilidad de postular a la presidencia en las elecciones de 2026, siempre y cuando se resuelvan sus problemas judiciales. Ha declarado públicamente que dependerá de la decisión interna de Perú Libre y de la resolución de los procesos judiciales en su contra. “La política es tan variable que uno no puede descartar absolutamente nada”, argumentó en entrevista, y reiteró que si se levantan las medidas restrictivas y el proceso avanza en su favor, evaluará retomar la actividad política.

El también exgobernador de Junín remarcó que el partido presentará una candidatura propia, elegida a través de una fórmula interna y elecciones primarias. Sin embargo, fue enfático en que cualquier definición dependerá de la manera en que se desarrollen las investigaciones y sentencias judiciales pendientes. “Espero que los jueces sean sensatos, justos y que pueda llevarse el proceso en libertad”, afirmó, dejando en suspenso el desenlace de su futuro político y judicial.