Herederos de la Lista 22 del Fonavi: Esta es la fecha en que podrán registrarse para el pago

Ya se está pagando la última devolución de aportes del Fonavi del año, pero para los exfonavistas beneficiarios. Los familiares de los fallecidos deberán aún esperar

Los herederos ya podrán cobrar
Los herederos ya podrán cobrar aportes de la Lista 22, pero primero deben realizar sus trámites en el Banco de la Nación. - Crédito Banco de la Nación

La nueva lista de pagos del Fonavi ya está cobrando. Son poco menos de 32 mil beneficiarios que podrán acercarse a las oficinas del Banco de la Nación a nivel nacional para recibir un pago por la devolución de sus aportes, acreditados, que realizaron al extinto fondo nacional de vivienda.

Sin embargo, por el lado de los herederos de fonavistas, estos aún no podrán acercarse al Banco de la Nación a iniciar su proceso de registro para cobrar los aportes de sus familiares fallecidos.

Para esto, recién desde el lunes 29 de diciembre estos podrán acercarse para presentar su documentación y registrarse como herederos y posteriormente, al ser validados, recibir la devolución en nombre de sus familiares exfonavistas.

Así se ordenan las fechas
Así se ordenan las fechas del cronograma de pagos del Fonavi. - Crédito Captura del Banco de la Nación

Devolución Fonavi para herederos

El Banco de la Nación ha determinado un cronograma para que los pagos se ordenen y los exfonavistas puedan cobrar sin problemas el monto de su devolución de aportes, la cual que beneficiará a unas 31 mil 800 personas, con un total de desembolso aproximado de S/102 millones.

Para eso, se debe seguir este cronograma primero:

  • 0 y 1 como último dígito del DNI, cobran el jueves 18 de diciembre
  • 2 y 3 como último dígito del DNI, cobran el viernes 19 de diciembre
  • 4 y 5 como último dígito del DNI, cobran el lunes 22 de diciembre
  • 6 y 7 como último dígito del DNI, cobran el martes 23 de diciembre
  • 8 y 9 como último dígito del DNI, cobran el miércoles 24 de diciembre
  • Presentación y registro de herederos de fonavistas fallecidos, todos los dígitos, a partir del lunes 29 de diciembre.
Ya puedes revisar si te
Ya puedes revisar si te toca la nueva devolución del Fonavi en el Banco de la Nación. - Crédito Captura de Secretaría Técnica del Fonavi

Ojo que aquí se detalla que los herederos del Fonavi deberán esperar para cobrar sus aportes. Peo esto no necesariamente significa que podrán cobrar automáticamente desde esa fecha, sino que deberán presentar y registrarse como “herederos de fonavistas fallecidos”. Luego de esto deberán esperar 45 días por si no se presenta otro heredero para continuar con el proceso.

¿Cómo saber si me toca cobrar en la Lista 22?

Estos son los pasos básicos que se deben seguir para no solo verificar que uno recibe el pago, sino también para acudir a cobrar en el Banco de la Nación.

  1. Revisa si estas incluido en el padrón de la Lista 22 para recibir el pago. Necesitarás tu DNI y entrar a este link: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/. Recuerda que también puedes hacer la consulta vía telefónica en la línea gratuita 1800 del Aló Mac
  2. Si sales dentro del padrón, y te confirman que cobrarás un monto por la Lista 22, entonces debes revisar según el último dígito de tu DNI la fecha de pago en Banco de la Nación según el cronograma aprobado
  3. Luego, solo debes ir al Banco de la Nación con tu DNI y cobrar el monto de tu devolución. Recuerda que este pago no tiene vencimiento, si vas en otra fecha posterior al cronograma igual podrás sacar tu dinero
  4. Si eres herederos, debes tener en cuenta que podrás acercarte desde el lunes 29 de diciembre para hacer tu trámite necesario.

