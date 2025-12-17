Perú

Fonavi: Link de la Lista 22 se activará hoy para consulta con DNI de la devolución

Se podrá cobrar desde el jueves 18 de diciembre en el Banco de la Nación. Revisa todos los detalles

Los fonavistas beneficiarios serán menos
Los fonavistas beneficiarios serán menos de 32 mil y podrán cobrar desde el jueves 18 de diciembre. - Crédito Banco de la Nación

El último pago por devolución de aporte del Fonavi llega mañana jueves 18 de diciembre. Los exfonavistas que aún no hayan recibido ni un solo pago en el marco de estas devoluciones podrán ser parte de este nuevo grupo de pago de la Lista 22.

Asimismo, a diferencia de anteriores lista de pago, esta no tendrá un límite o un rango de edad, y podrá incluir exfonavistas adultos mayores e inclusive los menores de 60 años. Pero para ser escogido, la Secretaría Técnica tendría que haber primero acreditado los aportes que el beneficiario haya realizado en su momento.

Además, la Secretaría Técnica reveló que los exfonavistas que esperan pago podrán revisar si fueron incluidos en este grupo en el enlace oficial (https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavi/). “Para consultar la información contenida en el Anexo 1 antes citado, se deberá ingresar a través de la página web al módulo de consulta, opción: “Consulte AQUÍ si es beneficiario del Grupo de Pago 22- Diciembre 2025”, con el número de documento de identidad del Fonavista Titular", señala además la normal legal publicada hoy.

En desarrollo...

