Cronograma de pagos de la Lista 22 del Fonavi según el último dígito del DNI

Cronograma de pagos de la Lista 22 del Fonavi en el Banco de la Nación. Revisa las fechas según DNI

Así se pagará a los
Así se pagará a los poco menos de 32 mil beneficiarios del nuevo grupo de pago del Fonavi. Recibirán devoluciones en base a fechas del cronograma.

Este jueves 18 de diciembre inició el pago de la Lista 22 del Fonavi en el Banco de la Nación, una devolución de aportes que que beneficiará a unas 31 mil 800 personas, con un total de desembolso aproximado de S/102 millones. Puedes revisar si te toca el pago consultando con tu DNI en el siguiente enlace: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/.

Esta vez se trata de un pago que irá limitado a solo un grupo de exfonavistas según la edad, y podrá considerar a aquellos que tengan inclusive menos de 60 años. Sin embargo, esta vez, como en la anterior, el Banco de la Nación ha aprobado un cronograma de pagos para que se haga ordenadamente el cobro.

  • 0 y 1 como último dígito del DNI, cobran el jueves 18 de diciembre
  • 2 y 3, cobran el viernes 19 de diciembre
  • 4 y 5 cobran el lunes 22 de diciembre
  • 6 y 7 cobran el martes 23 de diciembre
  • 8 y 9 cobran el miércoles 24 de diciembre.
  • Presentación y registro de herderos de fonavistas fallecidos, todos los dígitos, a partir del lunes 29 de diciembre.
Así se ordenan las fechas
Así se ordenan las fechas del cronograma de pagos del Fonavi.

Los detalles de la Lista 22

La Lista 22 es el nuevo grupo de pago de devolución de aportes al Fonavi, el extinto fondo de vivienda del Estado peruano. Este es el último del 2025. Estos son los detalles:

  • Ya no habrá un rango de edad. Es decir podrían ser “incluidos los de menores de 60 años”, según resaltó Jorge Milla a Infobae Perú. Así, se modificó el acuerdo inicial y ahora se considerará a exfonavistas sin un límite de edad (antes se iba a considerar a beneficiarios de 65 años a más, y para el el caso de fallecidos fonavistas, donde los herederos cobran por ellos, se consideraba a los que hubieran tenido 80 años a más)
  • Este grupo de pago estará conformado por fonavistas que a la fecha no han cobrado y de los cuales la Secretaria técnica logro acreditar Periodos o Aportaciones efectuadas al Fonavi
  • Cantidad de fonavistas beneficiados: 31 mil 794
  • Monto a devolver: S/102 millones 182 mil 815
  • Fecha de inicio de pago: Jueves 18 de diciembre de 2025.
Los fonavistas beneficiarios serán menos
Los fonavistas beneficiarios serán menos de 32 mil y podrán cobrar desde el jueves 18 de diciembre.

Los fonavistas que lo integran

Anteriormente los grupos de pago para nuevos beneficiarios de devoluciones de aportes al Fonavi estaban limitados por rangos según su edad. Sin embargo, en esta ocasión, la Lista 22 no estará determinada por eso, sino que podrán conformarla personas que aportaron al Fonavi y tengan inclusive menos de 60 años.

Pero ahora este grupo de pago se conforma con menos de 32 mil beneficiarios, cantidad que sorprendió a representantes de los fonavistas en la Comisión Ad Hoc para todo el trabajo que se ha hecho este año desde la Secretaría Técnica de la Presidencia del Consejo de Ministros.

A pesar de esto, dentro de este grupo se incluirá a los exfonavistas en evaluación por obras de agua/desagüe y prestamos de calaminas que fueron incorporados por acuerdos de la Comisión Ad Hoc de febrero y junio del 2024.

Ya puedes revisar si te
Ya puedes revisar si te toca la nueva devolución del Fonavi en el Banco de la Nación.

Desde la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú), señalaron que “el acceder a Obras de agua y desagüe no constituyó beneficio alguno al fonavista, y sí lo fue para las empresas que recibieron las obras y que sobre dicha inversión del Fonavi, se generan millones de utilidades, pagando la deuda capital al Fonavi en 20, 30 años, y los intereses posteriores a la devolución del capital”.

