La siguiente lista o reintegro del Fonavi podría pagarse en el primer trimestre de 2026

La Secretaría Técnica es optimista sobre un nuevo grupo de pago, de nueva lista o reintegro, del Fonavi. Sin embargo, el panorama es más complicado desde la Comisión Ad Hoc

En el 2026 se vendrá otro grupo de pago, pero aún no se define si es lista o reintegro o si dará el presupuesto para incluir a millones de beneficiarios. - Crédito Fenaf Perú

Mientras miles de exfonavistas han empezado a cobrar por primera vez la devolución de parte de sus aportes al Fonavi, el extinto fondo de vivienda del Estado, se van revelando detalles del siguiente pago.

En entrevista con el canal en línea Andina al Día, el Dr. Pablo Palacios Delgado, jefe de la Unidad de Asesorpia Jurídica de la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc del Fonavi reveló que el siguiente pago podría llegar entre marzo y abril, en base a la cantidad que se aprueban cada año. “Nosotros somos la Secretaría técnica y damos el soporte operativo a la Comisión Ad Hoc, pero esta es la que aprueba esos grupos de pago”, aclaró.

Sin embargo, como se sabe, aún hay retos para el pago de devoluciones del Fonavi en el 2026. El último grupo de pago aprobado, el de la Lista 22, solo ha considerado menos de 32 mil beneficiarios, uno de los grupos más reducidos a la fecha. Es más, aún el presupuesto para los pagos del Fonavi en el 2026 es insuficiente, según declaran desde la misma Comisión Ad Hoc.

Ya puedes revisar si te toca la nueva devolución del Fonavi en el Banco de la Nación. - Crédito Captura de Secretaría Técnica del Fonavi

Nuevo pago podría llegar en marzo

Como se sabe, la Lista 22 se está pagando desde el jueves 18 de diciembre a exfonavistas que aún no reciben ni un solo sol de devolución de sus aportes realizados al Fonavi en el momento en que estaban trabajando en la década de los 80 y 90.

Pero además de estas listas, la Comisión Ad Hoc también aprueba grupo de pagos de Reintegro, que son nueva sumas de dinero para exfonavistas que ya salieron en listas anteriores, pero a los que aún se les debe montos de devolución del Fonavi, a medida que vayan acreditándolos en la Secretaría Técnica.

“La Comisión Ad Hoc está haciendo todos sus esfuerzos para que, imagino que, en marzo o abril, pueda salir una nueva lista (..). La Comisión Ad Hoc es la que aprueba esos grupos de pago o de reintegro. Pero más o menos se han hecho entre tres y cuatro grupos de pago al año”, acota Palacios Delgado a Andina al Día.

Los fonavistas beneficiarios serán menos
Los fonavistas beneficiarios serán menos de 32 mil y podrán cobrar desde el jueves 18 de diciembre. - Crédito Banco de la Nación

Lo pagado hasta ahora

  • Grupos de pago de listas 1 a la 19: Cobran en el Banco de la Nación aquellos fonavistas de estas listas que no se acercaron anteriormente a cobrar el monto de su primera devolución que se aprobó en su momento. Esta es una activación de un pago parcial a los que no pudieron cobrar a pesar de ser parte de grupos anteriores. No es un nuevo grupo de pago; es decir, no hay un nuevo padrón.
  • Grupo de pago de la Lista 20: En diciembre 2023 se aprobó un cronograma con DNI para fonavistas de la lista 20 para que puedan cobrar. Actualmente, estos fonavistas (los rezagados que no cobraron en su fecha) también pueden recibir un desembolso de sus aportes en el Banco de la Nación
  • Grupo de Reintegro 1: Fonavistas de las listas 1 a la 19 que recibieron un nuevo pago de sus devoluciones, con edades de 80 años en adelante.
  • Grupo de Reintegro 2: Es para fonavistas vivos de 75 a 79 años, y para herederos Fonavi de 93 años hasta adelante
  • Grupo de pago de la Lista 21: Se pagó a fonavista que no habían recibido apgo anteriormente en diciembre 2024,
  • Grupo de pago e Reintegro 3: Se pagó en abril de 2025,y fue para mayores de 70 años o fallecidos que hubieran cumplido 90 años al 31 de marzo de 2025.
  • Grupo de pago de Reintegro 4: Se pagó en agosto de 2025 y fue para los de 68 años a más, y otro grupo de exaportantes fallecidos que hubieran cumplido 89 años o más
  • Grupo de pago de la Lista 22: Se paga desde el 18 de diciembre, sin límite de edad.

