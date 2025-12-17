El Tren Lima–Chosica ya no será como se anunció: estos son los cambios clave del proyecto que presentó Rafael López Aliaga

Tren Lima–Chosica en fase preliminar: los pasos clave antes de su puesta en marcha

La Municipalidad Metropolitana de Lima realizó la primera marcha en vacío del tren Lima–Chosica. Tras permanecer alrededor de dos meses almacenado, un primer convoy fue trasladado hasta el taller ubicado en Chosica. Los funcionarios ediles calificaron esta prueba como “un hecho histórico”.

Aunque aún quedan varias etapas por concluir y revisiones técnicas por superar, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se mostró optimista respecto al avance del proyecto y consideró que los viajes con pasajeros podrían iniciarse entre el primer y segundo trimestre de 2026.

Si bien, desde que ProInversión asumió la asistencia técnica, el proyecto ferroviario parece avanzar en una dirección más ordenada, los planes actuales de la entidad distan considerablemente de la presentación inicial realizada por Rafael López Aliaga cuando estaba al mando de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

MTC detectó graves fallas técnicas en los vagones y locomotoras del tren Lima-Chosica. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

La promesa del inicio de operaciones en agosto

Cuando el primer lote de trenes Caltrain embarcó desde California con destino al Callao, las palabras del entonces teniente alcalde, Renzo Reggiardo, fueron: “El día que llegan, pueden empezar a funcionar”.

En junio, el funcionario señaló que se encontraban en conversaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para obtener la autorización que permitiera utilizar la vía férrea, lo que haría posible que el tren inicie operaciones en agosto. Sin embargo, lo que Reggiardo no mencionó —y que ahora queda en evidencia— es que, al menos, habría sido necesario un mes adicional para iniciar la marcha en vacío.

Todos los trenes recibieron mantenimiento preventivo en Estados Unidos, servicio por el que la Municipalidad pagó una suma millonaria. No obstante, ello no implica que, una vez en Perú, las unidades puedan circular sin inconvenientes por la infraestructura ferroviaria existente.

Trenes Caltrain rumbo a Lima: llegan los primeros días de julio. Foto: MML

Durante la marcha en vacío se observó un convoy compuesto por cinco coches y una locomotora, siendo arrastrados por otra unidad perteneciente al Ferrocarril Central. Esto se debió a que, antes de su embarque, se vaciaron todos los líquidos del material ferroviario donado.

Así, incluso en un escenario en el que la gestión de López Aliaga y el MTC hubieran mantenido una coordinación óptima, el inicio de operaciones del tren Lima–Chosica no habría sido inmediato. El desembarco de los coches, su traslado y mantenimiento habrían tomado, por lo menos, más de dos semanas, sin considerar aún el inicio del servicio con pasajeros, que requería un plazo mayor.

En ese contexto, el plazo planteado por ProInversión —de entre tres y seis meses— se ajusta con mayor realismo a las condiciones actuales de los coches y de la infraestructura ferroviaria que será utilizada por el servicio.

Reducción de estaciones

El plan original de la Municipalidad Metropolitana de Lima contemplaba diez estaciones y se desarrollaría en dos fases. La primera etapa incluía paradas en Chaclacayo, Ñaña, Huaycán, Zoológico, Evitamiento y Desamparados.

Sin embargo, esta propuesta fue modificada por Juan Suito, asesor de ProInversión. Según indicó el funcionario, en una primera etapa el tren solo realizará el recorrido desde Chosica hasta la estación Monserrate. El motivo de este cambio es que, durante la primera marcha blanca, se evaluará cuáles son los paraderos con mayor afluencia de pasajeros para definir la construcción de nuevas estaciones. Se prevé, por ahora, una parada en Huaycán.

En la segunda fase, los planes municipales planteaban que los trenes llegaran hasta el Callao, incorporando las estaciones de Caquetá, Universitaria, Faucett y Callao.

Según informó López Aliaga, las locomotoras y vagones vienen de Silicon Valley.

No obstante, cuando arribó el primer lote de trenes, la asesora municipal Maali Del Pomar adelantó que el servicio no se extendería hasta el Callao, debido a que esa ruta ya es cubierta por la Línea 2 del Metro.

“Hasta este punto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones nos dijo que el Callao no podía ser parte del recorrido, ya que tiene la línea 2 del metro”, indicó la entonces funcionaria municipal.

En suma, el plan de ProInversión plantea implementar nuevas estaciones de manera progresiva, en función de la demanda del servicio, descartando así las aspiraciones metropolitanas iniciales del proyecto. Además, que, el recorrido final hacia el primer puerto tampoco puede ser viable.

El tiempo de viaje: de 100 km/h a 40 km/h

La velocidad inicial del tren Lima–Chosica fue planteada desde un inicio como uno de los principales atributos del proyecto ferroviario. En noviembre de 2024, meses antes de que los vagones Caltrain arribaran al Perú, Juan de Dios Olaechea señaló en entrevista con la agencia Andina que el servicio podría alcanzar una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora, siempre que se cumplieran las condiciones técnicas necesarias en la infraestructura existente.

En ese momento, el proyecto se encontraba aún en una fase preliminar, sin que se hubieran iniciado las pruebas físicas con el material rodante en territorio peruano. Pese a ello, la velocidad proyectada apuntaba a reducir de manera significativa los tiempos de viaje entre Lima y Chosica, en comparación con el transporte vehicular por la Carretera Central.

En una primera etapa el tren solo realizará el recorrido desde Chosica hasta la estación Monserrate.

Sin embargo, el desarrollo posterior del proyecto evidenció que alcanzar ese estándar no era viable. Ante ello, la Municipalidad dio marcha atrás y difundió nueva información, en la que precisó que el tiempo de viaje sería de una hora y 15 minutos y que, en una fase inicial, el tren operaría a una velocidad de 40 km/h.