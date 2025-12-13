¿Cuándo empezará a operar el tren Lima–Chosica? Lo que aún falta según la Municipalidad de Lima. Renzo Reggiardo brinda balance tras la primera prueba en vacío del tren Lima - Chosica

El proyecto del tren Lima–Chosica ha entrado en una fase decisiva tras la realización de la primera prueba al vacío, un recorrido sin pasajeros que permitió verificar el desempeño inicial del material ferroviario donado por la empresa Caltrain. Sin embargo, tanto el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, como la teniente alcaldesa, Fabiola Morales, coinciden en que aún restan varios pasos técnicos, administrativos y operativos antes de que el servicio pueda iniciar operaciones comerciales. El énfasis de ambas autoridades está puesto en completar una primera etapa de acondicionamiento y coordinación institucional que permita garantizar un funcionamiento seguro y sostenible del sistema.

Traslado de los trenes a Chosica

Uno de los puntos centrales pendientes es el traslado progresivo de los coches y locomotoras hacia el patio de mantenimiento ubicado en Chosica. Según explicó el alcalde Renzo Reggiardo, este proceso se viene realizando de manera escalonada durante un periodo aproximado de quince días, tiempo en el que se prevé movilizar la totalidad del material ferroviario para completar lo que él consideró “una marcha blanca sin pasajeros”. Desde su perspectiva, este cronograma permitiría avanzar con rapidez hacia una siguiente fase de pruebas más complejas, una vez que las locomotoras cuenten con los fluidos necesarios y puedan operar de forma autónoma.

Entre pruebas y convenios: los obstáculos que aún enfrenta el tren Lima–Chosica

Sin embargo, la teniente alcaldesa Fabiola Morales dio otra información y planteó plazos más amplios para esta etapa inicial. Según explicó en una entrevista con RPP, el traslado de los 90 coches y 19 locomotoras se realizará de manera gradual durante varios meses, con el objetivo de verificar el mantenimiento del material y asegurar que cada unidad cumpla con los estándares técnicos antes de avanzar a una segunda etapa.

Fluidos y mantenimiento del material ferroviario

Otro aspecto clave señalado por ambas autoridades es el acondicionamiento técnico de los trenes una vez que lleguen al patio de mantenimiento. Reggiardo explicó que las locomotoras deben ser llevadas inicialmente sin operar de forma autónoma para incorporarles aceites, fluidos y otros insumos necesarios para su correcto funcionamiento. Este procedimiento es presentado como una fase normal dentro del proceso de puesta en marcha, previo a que las locomotoras puedan arrastrar los coches por sí mismas.

Por su parte, Morales precisó que el material ferroviario ya cuenta con un mantenimiento integral previo, conocido como overhaul, realizado incluso con especialistas en California antes de su traslado al Perú. No obstante, remarcó que es necesario reforzar el mantenimiento local, cambiar líquidos y asegurar condiciones óptimas antes de avanzar hacia etapas posteriores. En ese sentido, el trabajo en Chosica no solo apunta a poner en funcionamiento los trenes, sino a certificar su operatividad sostenida.

Verificación de la ruta y mejoras de seguridad

La primera prueba sin pasajeros también cumple una función estratégica para evaluar las condiciones de la ruta ferroviaria. Según explicó Reggiardo, el traslado de los trenes permite identificar cruces, zonas sensibles y posibles puntos de riesgo a lo largo del trayecto entre Lima y Chosica. A partir de estas observaciones, se podrán implementar medidas de seguridad adicionales, como muros de contención u otros mecanismos que reduzcan el riesgo de incidentes una vez que el servicio entre en operación con pasajeros.

Renzo Reggiardo brindó balance tras la primera prueba en vacío del tren Lima - Chosica

Este proceso de verificación se realiza de manera paralela al traslado del material rodante y forma parte de la primera etapa del proyecto. Morales coincidió en que la vía férrea estaba preparada para recibir los trenes, pero subrayó la importancia de corroborar su adecuación en condiciones reales de operación.

Convenios, ProInversión y la adjudicación del operador

Más allá de los aspectos técnicos, el inicio de operaciones del tren Lima–Chosica depende también de decisiones administrativas aún pendientes. Reggiardo señaló la necesidad de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones agilice la firma del convenio correspondiente, paso clave para adoptar nuevas disposiciones en el proyecto. Este acuerdo es fundamental para consolidar el marco institucional que permitirá continuar con las siguientes fases.

Inicio de la marcha de prueba del tren Lima–Chosica. Foto: Andina

Morales, por su parte, aclaró que el tren no será administrado ni operado por la Municipalidad de Lima. La comuna, explicó, cumplió con gestionar la donación y demostrar que el sistema funciona, pero la administración y el mantenimiento estarán a cargo del sector privado. Para ello, el proyecto deberá pasar por ProInversión, instancia encargada de estructurar la adenda necesaria y adjudicar el servicio a una empresa operadora.