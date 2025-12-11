Perú

Tren Lima - Chosica inicia viaje sin pasajeros: Horarios, rutas y todo lo que debes saber sobre la primera fase del proyecto

La Municipalidad de Lima presentó las características principales de la primera etapa del proyecto ferroviario. Se espera que la marcha blanca inicie el próximo año

Primera fase del Tren Lima–Chosica:
Primera fase del Tren Lima–Chosica: todo lo que debes saber

La Municipalidad de Lima realizó la primera marcha en vacío del Tren Lima–Chosica. Desde las 7:00 de la mañana, un convoy compuesto por cinco coches y una locomotora partió desde la Estación Monserrate, en el Centro de Lima, rumbo al taller de Chosica. El objetivo, según explicaron previamente funcionarios municipales, es trasladar el material ferroviario para que reciba la atención técnica necesaria antes de iniciar sus operaciones.

La ceremonia fue encabezada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y contó con la presencia de la ministra de Economía, Denisse Miralles, así como del presidente ejecutivo de Proinversión, Juan del Carpio. Esta última entidad brindará asesoría técnica para acelerar los avances del proyecto.

Durante su intervención, el burgomaestre destacó la importancia de esta primera marcha en vacío y señaló que el proyecto permitirá aliviar los problemas de tránsito que enfrentan los vecinos de Lima Este.

Primer recorrido de prueba: así avanzó el convoy con trenes rumbo a Chosica

En el evento, la Municipalidad Metropolitana de Lima presentó las características principales de la etapa inicial del Tren Lima–Chosica y, posteriormente, difundió una publicación más detallada con los planes previstos para esta fase. A continuación, los datos clave del proyecto:

Distancia y tiempo de viaje

  • Recorrido total: 45 kilómetros entre Lima y Chosica.
  • Tiempo estimado (etapa inicial): 1 hora y 15 minutos.
  • Velocidad promedio: 40 km/h en la fase de prueba y primeras operaciones.

Material rodante disponible

  • Locomotoras: 19 en total
    • 15 operativas
    • 4 en reserva (retén)
  • Coches: 90 unidades
    • 75 en operación diaria
    • 15 en reserva para reemplazos o mantenimiento
  • Composición de cada tren: 1 locomotora + 5 coches.

Capacidad de transporte

  • Capacidad por tren: 1.250 pasajeros por viaje.
  • Equivalencias aproximadas:
    • 70 buses de 110 metros
    • 357 ómnibus
    • 833 combis
    • 2.500 taxis colectivos
  • Demanda estimada: 52.000 pasajeros por día.

Paraderos de la primera fase

El servicio iniciará con tres puntos de embarque y desembarque:

  • Monserrate
  • Parque de la Muralla
  • Chosica

No habrá estaciones intermedias en esta primera etapa.

Horarios del servicio

  • Primer tren: entre 5:30 a. m. y 8:00 a. m.
  • Último tren: entre 5:30 p. m. y 9:00 p. m.Estos horarios están diseñados para atender los picos de mayor demanda.
¿Cuáles son las etapas 2 y 3 del tren Lima - Chosica?

La segunda y tercera fase del proyecto del Tren Lima–Chosica marcarán la expansión más ambiciosa de este sistema ferroviario. En la etapa 2, la Municipalidad de Lima tiene previsto habilitar paraderos intermedios a lo largo de la ruta. Estas nuevas paradas se irán implementando de manera gradual, en función de la demanda real de pasajeros, con el fin de ampliar la cobertura y permitir que más vecinos accedan al servicio desde distintos puntos del trayecto.

Además, esta fase contempla aumentar la frecuencia de los trenes e incorporar una segunda vía que permita la circulación en ambos sentidos sin interrupciones. Esto reduciría los tiempos de espera y mejoraría la regularidad del servicio. También se evalúa conectar el tren con estaciones del Metropolitano; sin embargo, aún no se define si el punto final estará en Monserrate, Plaza Unión o la avenida Alfonso Ugarte.

Cámaras con IA y simulacros permanentes: así busca Lima evitar tragedias en Mesa Redonda

La etapa 3 apunta a una integración urbana de mayor alcance. El plan incluye estudiar una eventual ampliación hacia el Callao y otros distritos, con conexiones que faciliten redistribuir a los pasajeros hacia distintos sectores de Lima. Para ello podrían requerirse expropiaciones y obras más complejas, debido a que los trenes operarán a una velocidad mayor.

