Tren Lima–Chosica: ¿por qué la locomotora Caltrain no lideró la primera marcha en vacío?

Ya pasó una semana desde la primera marcha en vacío del Tren Lima–Chosica. El traslado de un convoy compuesto por cinco coches y una locomotora Caltrain desde el Parque de la Muralla hasta el taller municipal en Chosica tuvo una amplia cobertura. Sin embargo, hubo un detalle no menor que no pasó desapercibido.

El convoy con el material ferroviario Caltrain fue arrastrado por una locomotora del Ferrocarril Central, empresa presidida por el empresario Juan de Dios Olaechea, quien fue socio de Rafael López Aliaga.

De inmediato, detractores políticos y críticos del proyecto cuestionaron que la locomotora Caltrain no haya funcionado y haya tenido que ser remolcada. Uno de ellos fue Álvaro Paz de la Barra, quien calificó como un “engaño” el primer viaje de los trenes.

No obstante, existe una explicación técnica para este hecho, que la Municipalidad de Lima ya había anunciado previamente.

¿Por qué el Tren Lima–Chosica fue remolcado en su primer traslado?

El inicio de la marcha en vacío

Cuando la regidora municipal Guliana Calambrogio, anunció el inicio de la marcha en vacío, explicó que el convoy sería arrastrado por una locomotora del Ferrocarril Central.

En una entrevista concedida al canal digital IB, una semana antes de la marcha en vacío, la funcionaria indicó que los trenes donados no contaban con los fluidos necesarios, ya que fueron vaciados antes de su traslado desde Estados Unidos.

De acuerdo con Calambrogio, el impulso de esta marcha en vacío también responde al reciente acercamiento entre distintas entidades involucradas en el proyecto.

“El primer paso que va a haber es la marcha en vacío. Los trenes los tenemos almacenados. Una parte en el Parque de la Muralla y otra parte en El Callao. Van a ser trasladados en vacío porque no tienen los fluidos hacia el patio taller en Chosica”, señaló.

Por ello, desde antes del primer viaje, la Municipalidad ya había explicado que no sería la locomotora Caltrain la que realizaría el traslado.

Dudas sobre el funcionamiento de los trenes

Ante las críticas, el alcalde Renzo Reggiardo también se pronunció y dio la misma explicación. “Evidentemente la locomotora tiene que ser en un primer viaje jalada, porque va a llevarse al patio de maniobras y mantenimiento en Chosica para agregarle los fluidos”, señaló.

Incluso, según los planes de la Municipalidad, una vez que la locomotora Caltrain sea revisada y esté operativa, será la encargada de trasladar el resto del material ferroviario.

Sin embargo, el medio La Encerrona accedió a la revisión técnica de los trenes donados por Caltrain y, en particular, de la locomotora 94, que —una vez habilitada— debería realizar los siguientes viajes, pero que no se encuentra en condiciones óptimas.

El alcalde Renzo Reggiardo aclara que los vehículos se encuentran en perfecto estado y que estaban siendo jalados por locomotora para su mantenimiento final. | Video: Canal N

De acuerdo con el documento, se debe realizar una prueba de carga para verificar el estado de las baterías y cambiarlas si fuera necesario. Asimismo, se detectaron fugas de aceite en el motor. Todas estas observaciones deberán ser corregidas en el taller de Chosica y, una vez que la locomotora Caltrain comience a transportar el material, se podrá verificar el estado real de los coches.

Cabe señalar que, durante la primera marcha en vacío, Renzo Reggiardo ingresó a uno de los coches remolcados y, al menos a simple vista, estos se encontraban en buen estado.