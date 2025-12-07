Rafael López Aliaga promete instalar mil pozos de agua para Puno con un costo de 10 millones de dólares

Rafael López Aliaga promete instalar mil pozos de agua en la región, con un costo de 10 millones de dólares, para garantizar el abastecimiento hídrico en ciudades como Juliaca y Pomata

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, prometió instalar mil pozos de agua en la región de Puno, con un costo total de 10 millones de dólares. Según sus declaraciones, el proyecto busca garantizar el abastecimiento hídrico en la meseta altiplánica, especialmente en ciudades como Juliaca y Pomata.

En una entrevista difundida en su canal de YouTube, indicó que está trabajando en el proyecto junto a Absalón Vásquez, exministro de Agricultura durante el régimen de Alberto Fujimori. “Antes no podía decirlo, pero con Absalón vengo trabajando cerca de ocho meses (...) Como ya se ha hecho en Lima, agua de emergencia en todo el altiplano. Lo estamos haciendo”, explicó.

El candidato detalló que los pozos se perforarán a mayor profundidad por precaución. “No lo haces a ocho metros porque tienes que hacerlo a treinta metros (...) ¿Para qué? Para estar seguro de que tienes agua, que no se va a secar el pozo, pues”, agregó.

López Aliaga aseguró que ya cuentan con proveedores locales y que iniciaría un piloto con dos pozos. “Lo estamos contratando una serie de empresarios privados para que nos haga dos pozos y yo en una semana te voy a decir: ‘Tenemos dos pozos, luego cuatro, luego ocho, luego diez, luego veinte’. O sea, en total, con mil pozos, solucionas el tema de Juliaca”, afirmó.

El exalcalde de Lima sigue en el primer lugar en intención de voto de cara a las elecciones presidenciales del próximo 12 de abril en Perú, con un porcentaje del 12,5 %, mientras que los indecisos (30,7 %) y los que piensan votar en blanco o nulo (19,2 %) suman casi el 50 % del electorado, de acuerdo con un sondeo de la empresa CPI.

Preferido

López Aliaga mantiene un fortín en la capital, con un 20 % de preferencias, mientras que su apoyo más bajo se registra en el oriente amazónico del país, con el 4,6 %, según la encuesta realizada a nivel nacional entre el 26 y 30 de noviembre últimos. Asimismo, los votantes del candidato de Renovación Popular se distribuyen en un 12,5 % en la sierra centro y sur del país, así como un 9,4 % en la costa sur de Perú.

Al exalcalde limeño le sigue Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), con el 7,6 % en intención de voto. Las preferencias más altas por ella están en Lima, con el 9,3 %; la costa sur, con el 8,1 %; y la costa y sierra norte, con el 6,8 %.

La encuesta de CPI reveló que el hermano del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), Mario Vizcarra, quien asumió la candidatura por el partido Perú Primero, tras la condena al exmandatario por corrupción, es tercero en las preferencias electorales, con el 6,7 % de intención de voto.

Vizcarra es el favorito en la selva oriental del país, con el 10,4 %, e igualmente tiene las preferencias del 8,9 % en la sierra centro y sur.

Le siguen en intención de voto el humorista Carlos Álvarez, del partido País para Todos, con el 4,2 %; el empresario y exgobernador regional César Acuña, con el 2,8 %; y el excongresista José Luna Gálvez, con el 2,1 %.

En los comicios generales de 2026 se presentarán 39 candidaturas a la presidencia de Perú y, después de más de treinta años, el Congreso volverá a tener una cámara de sesenta senadores y otra con 130 diputados.

Según el sondeo, el 18,4 % de los abordados explicó que viciará su voto, por la corrupción entre los candidatos, y el 15,7 % por haber perdido la confianza en la clase política peruana. Igualmente, el 8,7 % de los encuestados dijo no estar informado acerca de los candidatos presidenciales.

El sondeo de CPI tuvo una muestra de 1.200 personas a nivel nacional, con un nivel de confianza de 95,5 % y un margen de error de 2,8 %.