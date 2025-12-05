Apagón en pleno discurso de Rafael López Aliaga durante cumbre Edircom 2025: exalcalde fue retirado del escenario

Fuente: TikTok

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, sufrió este jueves una interrupción durante la clausura de la Cumbre de Comunicación Política, Empresarial y Gubernamental en Lima (Edircom 2025), debido a un apagón que detuvo su exposición ante el público.

El corte ocurrió después de que el exalcalde de Lima anunciara que, en un eventual gobierno suyo, plantearía junto a la Procuraduría una demanda superior a tres mil millones de dólares contra el fondo canadiense Brookfield e incautaría todos los activos que aún posee la constructora brasileña Odebrecht en el país.

La transmisión en vivo de su canal de YouTube también se detuvo y el equipo organizador lo retiró del escenario. Casi cinco minutos más tarde, el conductor del evento informó que el proveedor no había podido solucionar el problema de las pantallas, pero expresó gratitud al aspirante por aceptar continuar con el discurso.

Al volver a la tarima, López Aliaga expresó su molestia. “Estamos invitando a candidatos a la presidencia del Perú. Me sorprende mucho el boicot, esto no ha sucedido con ningún candidato y ocurre conmigo. Bueno, dejo sentado la protesta porque así no es”, señaló.

“Estaba justamente priorizando el tema de seguridad y corrupción, parece que no les gusta a los caviares”, añadió mientras se aprestaba a retomar su exposición.

La cumbre, organizada por el Instituto de Comunicación Política y Gobierno (ICPG), el Colegio de Ingenieros y la universidad UNIR de España, contó con la presencia de aspirantes a la presidencia. Durante la clausura también asistió la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, una de las más allegadas al presidente interino, José Jerí.

En otro tramo de su mensaje, el exalcalde propuso crear un corredor humanitario para expulsar a extranjeros sin documentos y afirmó que posee apoyo internacional para enfrentar el crimen organizado. Anunció penas de cárcel para gerentes de empresas de telefonía que no bloqueen equipos robados ni controlen la venta de chips, además de usar al Ejército contra la minería ilegal.

Prometió reforzar la seguridad mediante tecnología, ampliar el servicio militar y liberar a la Policía de tareas administrativas. Planteó cadena perpetua para funcionarios corruptos, el retorno al Congreso unicameral y aseguró que no cobrará sueldo si llega a ser elegido presidente.

Preferido

López Aliaga sigue en el primer lugar en intención de voto de cara a las elecciones presidenciales del próximo 12 de abril en Perú, con un porcentaje del 12,5 %, mientras que los indecisos (30,7 %) y los que piensan votar en blanco o nulo (19,2 %) suman casi el 50 % del electorado, de acuerdo con el último sondeo de la empresa CPI.

El exalcalde mantiene un fortín en la capital, con un 20 % de preferencias, mientras que su apoyo más bajo se registra en el oriente amazónico del país, con el 4,6 %, según la encuesta realizada a nivel nacional entre el 26 y 30 de noviembre últimos.

Le sigue Keiko Fujimori, hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), con el 7,6 % en intención de voto. Las preferencias más altas por ella están en Lima, con el 9,3 %; la costa sur, con el 8,1 %; y la costa y sierra norte, con el 6,8 %.