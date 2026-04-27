Tommy Portugal se salva de tragedia tras caída de árbol en plena avenida de San Isidro

Tommy Portugal vive minutos de tensión tras inesperado colapso de árbol en Lima. Captura: TikTok.

En una mañana que parecía transcurrir con total normalidad, el cantante de cumbia Tommy Portugal vivió uno de los momentos más tensos de su vida mientras conducía por una de las avenidas más transitadas de San Isidro.

Lo que inició como un recorrido cotidiano terminó convirtiéndose en una escena de alarma colectiva cuando un árbol colapsó de manera repentina en plena vía pública, generando pánico entre los conductores y dejando en evidencia los riesgos latentes en espacios urbanos.

Tommy Portugal vive minutos de tensión tras inesperado colapso de árbol en Lima. Captura: TikTok.

Un instante que pudo terminar en tragedia

El incidente ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, a la altura del conocido hotel Meliá, ubicado en la avenida Salaverry. A esa hora, el flujo vehicular era considerable, como suele suceder en una zona caracterizada por su dinamismo comercial y empresarial.

En cuestión de segundos, un árbol de gran tamaño se desplomó sobre la pista, interrumpiendo el tránsito y provocando una reacción inmediata de sorpresa y temor entre quienes se encontraban en el lugar.

Tommy Portugal vive minutos de tensión tras inesperado colapso de árbol en Lima. Captura: TikTok.

El impacto alcanzó a un vehículo que circulaba por el carril derecho, generando aún más tensión entre los presentes. Sin embargo, Tommy, quien se desplazaba por el carril izquierdo, logró evitar el impacto directo, lo que fue determinante para que el hecho no escalara a consecuencias mayores.

La escena fue descrita por testigos como caótica, marcada por frenadas abruptas, bocinazos y la incertidumbre generalizada.

Tommy Portugal vive minutos de tensión tras inesperado colapso de árbol en Lima. Captura: TikTok.

El relato del cantante tras el susto

Minutos después del incidente, el propio artista compartió su experiencia con un medio local, detallando la rapidez con la que ocurrió todo. Su testimonio refleja no solo el desconcierto del momento, sino también el alivio posterior al constatar que no hubo víctimas.

“Fue algo de un segundo, no hubo tiempo de reaccionar”, explicó el cantante, evidenciando la naturaleza impredecible del evento. La caída del árbol, según relató, ocurrió sin señales previas que permitieran anticipar el riesgo.

A pesar del impacto emocional, el intérprete pudo continuar su trayecto. Sin embargo, reconoció que la experiencia lo dejó profundamente marcado. “Fue un susto, pero gracias a Dios no pasó nada”, declaró al diario Trome.

Tommy Portugal vive minutos de tensión tras inesperado colapso de árbol en Lima. Captura: TikTok.

Congestión y preocupación entre conductores

Tras la caída del árbol, la avenida Salaverry experimentó varios minutos de congestión vehicular. Los conductores, obligados a detenerse o desviar sus rutas, mostraron preocupación ante lo ocurrido. Algunos descendieron de sus vehículos para observar la magnitud del incidente, mientras otros intentaban avanzar con cautela entre los restos del árbol.

La escena generó no solo retrasos, sino también una sensación colectiva de vulnerabilidad. Muchos coincidieron en que el colapso de un árbol en una vía tan transitada evidencia la necesidad de revisar el estado de las áreas verdes, especialmente aquellas ubicadas en zonas de alto flujo vehicular.

Aunque no se reportaron heridos ni daños personales de gravedad, el vehículo afectado en el carril derecho sufrió las consecuencias directas del impacto.

Tommy Portugal vive minutos de tensión tras inesperado colapso de árbol en Lima. Captura: TikTok.