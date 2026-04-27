‘Mascaly’ enloquece y ‘ahorca’ a su exabogado y fulmina a Yahaira por no tener conciertos: “Quiere relanzar su imagen a costa mía”

Revive el divertido sketch de JB en ATV donde la parodia de Yahaira Plasencia, acompañada de sus singulares abogados, demanda a 'Mascaly Metida' por difamación en el programa "Gato Encerrado". Panamericana Televisión/ JB Noticias.

El enfrentamiento entre Magaly Medina y Yahaira Plasencia no solo ha captado la atención del ámbito legal y mediático, sino que ahora también ha sido llevado al terreno del humor.

El programa JB Noticias, liderado por el comediante Jorge Benavides, decidió parodiar la disputa que ambas figuras mantienen tras la denuncia por difamación agravada interpuesta por la salsera contra la popular conductora, generando una ola de reacciones entre los televidentes.

“Mienten a las autoridades”: Magaly responde con todo a defensa de Yahaira. Captura: Magaly Tv La Firme.

El conflicto salta a la comedia

Fiel a su estilo irreverente, JB Noticias tomó como base el tenso momento que atraviesan Magaly Medina y Yahaira Plasencia para construir uno de sus ya conocidos sketches dentro del segmento ‘Gato encerrado’. En esta ocasión, la producción apostó por recrear el conflicto con personajes caricaturizados que, lejos de suavizar la polémica, la llevaron a un plano más satírico.

La versión humorística presentó a ‘Mascaly’, la imitación de la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, enfrentándose a una representación de la salsera en medio del escenario.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la inclusión del abogado de la artista, el doctor Iván Paredes, quien también fue incorporado en el libreto, reforzando el vínculo entre la parodia y los hechos reales.

JB Noticias ironiza disputa legal entre Magaly Medina y Yahaira Plasencia. Captura: Panamericana Televisión.

Un sketch que desató carcajadas

Durante la emisión, el público pudo ver cómo ‘Mascaly’ asumía su propia defensa dentro del sketch, lanzando frases que rápidamente se viralizaron. En tono burlesco, el personaje sugirió que la denuncia en su contra tenía una motivación mediática.

“Quiere relanzar su imagen a costa mía". En su intervención, el personaje no dudó en lanzar más frases directas contra la versión de Yahaira Plasencia. “Como la señorita ya no tiene conciertos, porque hace mucho tiempo dejó de tener éxito en el mundo musical, quiere relanzar su imagen a costa mía”, afirmó la imitación, generando risas entre los espectadores y comentarios en redes sociales.

El sketch no se limitó a reproducir el enfrentamiento, sino que lo exageró deliberadamente, incorporando gestos, tonos de voz y situaciones que llevaron la narrativa a un nivel casi teatral.

JB Noticias ironiza disputa legal entre Magaly Medina y Yahaira Plasencia. Captura: Panamericana Televisión.

Las frases que marcaron la parodia

El impacto del sketch fue tal que incluso el propio programa reconoció el nivel de su recreación. “¿Era imitarla o encarnarla?”, se preguntaron desde la producción, en una frase que rápidamente fue replicada por los seguidores del espacio.

Muchos usuarios en redes coincidieron en que la parodia logró capturar la esencia del conflicto, al punto de considerar que había “superado a la realidad”.

JB Noticias ironiza disputa legal entre Magaly Medina y Yahaira Plasencia. Captura: Panamericana Televisión.

<b>La respuesta de Magaly Medina</b>

Hace poco, Magaly Medina no tardó en pronunciarse sobre la situación legal que enfrenta. La conductora respondió directamente a la denuncia presentada por Yahaira Plasencia, rechazando las acusaciones y aclarando su postura.

“Yo no sé por qué, difamatoriamente, ponen en mi boca palabras que nunca dije. Lo de ‘rumruna’ nunca dije. A Yahaira no, a otras sí. Yo la palabra ‘score’ usé de acuerdo a lo que Sergio George declara, porque además vimos que ella lo acompañaba a todas sus alfombras, pero ella no iba a cantar, iba invitada por él”, manifestó.

Además, Magaly Medina cuestionó el accionar de las autoridades al otorgar garantías personales a la cantante, mostrando su desacuerdo con la medida.

“A dos payasos se les ha ocurrido armar un espectáculo para ganar el favor y la misericordia de la opinión pública y de las autoridades (...) Hacer ruido y hacer circo no le ha hecho la carrera a nadie y mi exabogado solo se deja llevar por la rabia, la ira y por no sé qué resentimientos”, sentenció, en una de sus declaraciones más contundentes en Magaly TV La Firme.

“Mienten a las autoridades”: Magaly responde con todo a defensa de Yahaira. Captura: Magaly Tv La Firme.