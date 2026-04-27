Aldo Corzo explotó tras derrota de Universitario ante Alianza Atlético: “No solamente los jugadores tenemos que hacer autocrítica”

Esto dijo uno de los capitanes que tiene el equipo 'crema' luego de dura caída - Crédito: L1MAX.

La derrota de Universitario de Deportes ante Alianza Atlético en el estadio Monumental, por la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, dejó una herida profunda en el ánimo del club. La caída por 1-2 como local alejó a los ‘cremas’ de cualquier posibilidad real de pelear por el primer certamen doméstico del año, intensificando el malestar de la hinchada, que ahora dirige sus críticas tanto hacia la dirigencia como hacia el plantel.

En este contexto de desencanto, Aldo Corzo, referente y uno de los capitanes del equipo, asumió la voz de autocrítica con declaraciones que resonaron fuerte. “Obviamente no hicimos un buen partido, está claro. Perder de local duele mucho. Le pedimos perdón a la hinchada, a la gente que nos viene a ver. Hay que ser autocríticos en este momento y salir de aquí”, reconoció en primera instancia para L1 MAX.

El defensa fue más allá al analizar el presente de la ‘U’ en comparación con la temporada anterior. “Hay que hacer mucho análisis, autocrítica sobre todo porque el momento no es bueno. Creo que cada uno hay que verse así mismo, todos; no solamente los jugadores. Eso es lo que yo pienso. Hay que seguir trabajando para salir de este momento”, sostuvo.

La autocrítica propuesta por el ‘Mazo’ no solo abarca el vestuario, sino también a quienes toman decisiones fuera del campo. Sin mencionarlos directamente, dejó un mensaje que se interpretó como un llamado de atención a la administración encabezada por Franco Velazco y al director deportivo Álvaro Barco.

Álvaro Barco y Franco Velazco están en la mira de los hinchas de Universitario ante el mal momento del equipo. - créditos: Universitario

Aldo Corzo también analizó el estado anímico del grupo y el futuro inmediato. “¿Ambiente en la interna? El grupo siempre está bien. No hicimos un buen partido, la verdad, y eso es lo que puedo decir”, indicó, mostrando un intento de cerrar filas en torno al vestuario pese a las turbulencias externas.

Sobre el próximo desafío internacional, el futbolista de 36 años advirtió: “¿Partido con Nacional de Uruguay? Es un partido muy duro. Igual vamos a pelear hasta el final en el torneo local. Hay que estar concentrados para lo que viene el miércoles que es un partido complicado”.

En medio de esta tormenta, se ha filtrado que la mala relación de la directiva ‘merengue’ con Jorge Fossati fue un obstáculo insalvable para su regreso, luego de la salida de Javier Rabanal. El técnico uruguayo, opción preferida por una parte de la hinchada, no fue considerado por los actuales responsables del club, lo que aumentó la sensación de desconexión entre las decisiones dirigenciales y el sentir del hincha.

El cuadro 'crema' no pudo de local y terminó cayendo 2-1 ante su gente - Crédito: L1MAX.

Dudas en la continuidad de Álvaro Barco en Universitario

La figura de Álvaro Barco atraviesa su momento más delicado desde que asumió la dirección deportiva en Universitario. La administración, encabezada por Franco Velazco, evalúa seriamente su permanencia tras una serie de decisiones que no lograron los resultados esperados. La contratación de Javier Rabanal como entrenador, quien nunca logró conectar ni con el plantel ni con la filosofía del club, marcó el error más notorio de la gestión de Barco.

La elección de refuerzos también ha sido motivo de cuestionamientos. Bajo la gestión de Barco, solo Caín Fara se ha consolidado como titular, mientras que otros fichajes, como Sekou Gassama —el delantero extranjero que no logró adaptarse ni aportar goles—, han sido fuente de frustración para la hinchada y la dirigencia.

La continuidad de Barco se debate no solo por los resultados, sino por su relación con el plantel. Según reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa Colectivo World, “así como Rabanal no conectó con el plantel, Álvaro Barco tampoco ha conectado con el plantel. Y eso no es una mentira, es una total verdad”. La distancia entre el director deportivo y los jugadores contrasta con la etapa anterior bajo la gestión de Manuel Barreto, cuando el diálogo era fluido y la confianza, palpable.

Esta situación ha llevado a la administración a reducir el margen de maniobra de Barco, desplazándolo de funciones clave como la selección del nuevo DT. Ahora, es Franco Velazco quien lidera el proceso de búsqueda, relegando a Barco a un rol secundario en la toma de decisiones.