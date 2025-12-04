Perú

Uno de cada cinco peruanos no votarían por nadie: corrupción impulsa el rechazo electoral

El último estudio de CPI revela el rechazo a la oferta electoral y deja entrever cómo la desconfianza vuelve a dominar las urnas en las elecciones 2026

19% de los peruanos no
19% de los peruanos no votaría por ningún candidato presidencial. Foto: Gobierno del Perú

El más reciente estudio nacional de CPI Research elaborado para RPP confirma que el desencanto ciudadano se mantiene como una variable determinante en la ruta hacia las elecciones del 2026. Según el sondeo, 19,2% de los peruanos declara que votaría en blanco, viciaría su voto o no asistiría a las urnas, cifra que refleja la magnitud del descontento con la clase política.

Esta tendencia es más marcada fuera de la capital. Mientras que en Lima y Callao este comportamiento alcanza el 15.8%, en las otras regiones del país se eleva al 21,2%.

Razones detrás del voto en blanco o viciado

Consultados sobre el motivo principal de esta decisión, una proporción significativa apunta directamente a problemas estructurales del sistema político. La razón más mencionada es la corrupción de los candidatos, que concentra el 18,4% de respuestas. A este factor le sigue la pérdida de confianza en la clase política, con 15,7%, lo que confirma un deterioro profundo en la credibilidad de quienes compiten por cargos públicos.

Encuesta de CPI. Razones por
Encuesta de CPI. Razones por las que cerca del 20% de la población votaría en blanco o viciado. (X)

Otras razones aparecen con menor peso, sin superar el 10%, como la percepción de que los candidatos no cumplen sus promesas, la falta de información sobre las opciones electorales o la idea persistente de que “todos roban”.

López Aliaga lidera intención en voto en Lima

La encuesta también midió escenarios de intención de voto presidencial si las elecciones se realizaran mañana. Los resultados muestran un panorama fragmentado y una alta incertidumbre electoral.

Rafael López Aliaga encabeza la lista con 12.5% de intención de voto, impulsado principalmente por su desempeño en Lima–Callao, donde alcanza un 20%, frente al 8,1% que registra en el interior del país. La marcada diferencia revela un liderazgo territorial limitado y poco homogéneo.

En segundo lugar aparece Keiko Fujimori, quien obtiene 7.6% a nivel nacional. Su respaldo también es ligeramente mayor en Lima (9.3%) que en regiones (6.6%). En tercer lugar, figura Mario Vizcarra, con 6.7% y lo sigue Carlos Álvarez con 4.2%.

Intenció de voto por candidatos
Intenció de voto por candidatos presidenciales para las elecciones del 2026. Encuesta de diciembre. (CPI)

Más abajo se encuentran César Acuña, José Luna, Carlos Espá, Alfonso López Chau, George Forsyth, Fernando Olivera y Phillip Butters, quien continúan en descenso en comparación a encuestas pasadas.

Pese a las preferencias por candidatos, aún el 30,7% del electorado aún no define su voto, lo que refleja la debilidad de las candidaturas y el predominio del desencanto como tendencia general.

La figura política con mayor poder

Otro eje de la encuesta indagó sobre quién es percibido como el personaje público con mayor poder en el país. Los resultados muestran que el presidente José Jerí encabeza la lista con 19,9%, seguido por Keiko Fujimori, que alcanza 15,1%.

vacancia presidencial - jose jeri
vacancia presidencial - jose jeri - dina boluarte

En posiciones mucho más bajas aparecen Rafael López Aliaga, César Acuña, Fernando Rospigliosi y Julio Velarde, quienes no superan el 4%. El Congreso, como institución, apenas registra 1,2%, lo que confirma su debilitada legitimidad pública.

Un dato que llama la atención es que casi la mitad de los encuestados considera que ninguna figura tiene verdadero poder, lo que refuerza la percepción de vacío de autoridad y la crisis de representación que atraviesa el país.

José Jerí tiene una aprobación
José Jerí tiene una aprobación de 52% Foto: CPI

