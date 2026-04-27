Fatal accidente en Cercado de Lima: policía muere tras violento choque con auto cerca a la avenida España

Policía falleció en el Cercado de Lima tras despiste de su motocicleta por accidente de tránsito. Latina

Un accidente de tránsito ocurrido en el cruce de la avenida Bolivia con Alfonso Ugarte dejó como saldo la muerte del suboficial de tercera Gerard Albieri Arce Vizuña, quien se desplazaba en motocicleta. Según el reporte de Latina Noticias, el hecho se produjo cuando un automóvil negro, que circulaba a alta velocidad por la avenida Bolivia, habría ignorado la luz roja del semáforo e impactó contra la motocicleta, provocando la expulsión del conductor y un incendio posterior.

El siniestro sucedió en una de las intersecciones más transitadas a estas horas de la mañana, en las inmediaciones del histórico colegio Guadalupe y cerca a la dependencia de la avenida España. El efectivo pertenecía a la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes).

El impacto proyectó la motocicleta y a su conductor varios metros, hasta que ambos cayeron cerca de un poste, donde se produjo una explosión que generó quemaduras severas en la víctima. El conductor fue identificado como Jorge Luis Chero.

Un motociclista fallece tras ser embestido por un automóvil que habría cruzado el semáforo en rojo en un concurrido cruce de Lima, según relataron testigos y familiares presentes en el lugar del accidente|Foto: Latina Noticias

Testigos relataron que el estruendo del choque fue perceptible para quienes transitaban la zona. “Solo sentí el impacto de la moto que se estrelló contra el poste, así tan fuerte que en el instante explosionó con todo el joven que estaba manejando la moto”, narró.

Policía falleció en el lugar

Las primeras personas que acudieron a socorrerlo lo encontraron inconsciente y con quemaduras de tercer grado. El personal de emergencia confirmó que el suboficial Arce Vizuña ya no presentaba signos vitales al momento de su llegada.

Familiares de la víctima, entre ellos un primo y una joven que manifestó una profunda conmoción, acudieron al sitio tras ser informados de lo ocurrido. Las imágenes transmitidas mostraron el estado de destrucción en que quedaron tanto la motocicleta como la parte delantera del vehículo involucrado, lo que ratifica la magnitud del impacto.

Tragedia en avenida Bolivia, un choque fatal termina con la vida de un suboficial| Latina Noticias

El cruce de avenida Bolivia y Alfonso Ugarte es conocido por su alta afluencia vehicular, especialmente en horas picos. El semáforo en ese punto otorga prioridad de paso durante varios segundos a la avenida Alfonso Ugarte, lo que hace poco frecuente que un vehículo intente avanzar a alta velocidad desde la vía secundaria. Esto refuerza la hipótesis de que el conductor del automóvil pudo haber infringido la señal de tránsito, aunque las responsabilidades aún están sujetas a investigación.

Las autoridades permanecieron en el sitio para recabar evidencias y coordinar el retiro de los vehículos, mientras se aguarda el avance de las pericias técnicas para esclarecer en detalle la secuencia de los hechos y determinar las sanciones correspondientes.

Gerard Albieri Arce Vizuña falleció en el acto tras despiste de su moto| Andina/Latina Noticias

Otro accidente de tránsito

No es el único siniestro que se ha registrado esta mañana. El accidente entre las avenidas Javier Prado y Petit Thouars dejó dos personas heridas y daños materiales en la caseta policial ubicada en la intersección. El choque involucró a una camioneta y una motocicleta eléctrica; según el testimonio del conductor, la moto habría pasado la luz roja, lo que provocó la maniobra que terminó con la camioneta empotrada contra la infraestructura.

Los heridos, ocupantes de la motocicleta eléctrica, fueron trasladados a una clínica cercana con lesiones leves, mientras que el conductor de la camioneta resultó ileso.