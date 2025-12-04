“No soy LGBTI, no estoy a favor de la unión civil”: Norma Yarrow discute en vivo con presentador y anuncia acciones legales

La congresista aclaró que ya no respalda la unión civil, aunque en el pasado dijo estar “de acuerdo” porque “todas las personas tienen derecho”

La legisladora y candidata a la vicepresidencia, Norma Yarrow, sostuvo este jueves una tensa entrevista con el presentador Fabricio Escajadillo, contra quien anunció acciones legales por referirse a su orientación sexual.

En el diálogo difundido por Resurge TV, la congresista fue consultada sobre la unión civil, proyecto al que en el pasado dijo estar “de acuerdo” porque “todas las personas tienen derecho”, pero ahora aseguró que ya no lo respalda.

“La unión civil para nosotros, como Renovación Popular, no es una alternativa. La unión patrimonial sí, y es un proyecto de ley que está en la Comisión de Justicia”, señaló, en referencia a una iniciativa planteada por el también congresista Alejandro Muñante, de su misma bancada, en noviembre de 2024.

El proyecto permite a dos personas crear un acuerdo patrimonial solidario, con derechos y obligaciones patrimoniales y asistenciales. Según el texto, este se formaliza mediante escritura pública ante notario e inscripción en registros públicos, y exige que los miembros sean mayores de edad, solteros, viudos o divorciados, sin hijos alimentistas y con declaración jurada de bienes.

Yarrow figura como candidata a la vicepresidencia en la fórmula de Rafael López Aliaga, quien lidera las encuestas electorales

Por su parte, la Ley de Unión Civil, impulsada por el legislador Alejandro Cavero (Avanza País) y también aprobada por la misma comisión, propone la creación de una “institución constituida por dos personas del mismo sexo o de sexo opuesto, denominados convivientes civiles, unidos voluntariamente para compartir un proyecto de vida en común”.

El conductor recordó a Yarrow una firma en 2018, cuando rubricó un acuerdo con colectivos LGBTI para “fomentar” su presencia en el presupuesto participativo.

“Fui invitada por un grupo donde todos los candidatos a la alcaldía íbamos a exponer nuestras ideas y se firmó un documento sobre todas las ideas en conjunto. Pero claro, tú resaltas el tema del LGTB”, le increpó.

Seguidamente, Yarrow anunció que accionaría de manera legal por comentarios que consideró difamatorios: “Voy a seguir los procesos que correspondan. Tengo los videos (...) Tú lo que quieres que te diga si yo soy LGTB, y no lo soy. ¿De acuerdo? Y si estoy a favor de la unión civil, no lo estoy”, añadió.

También volvió a salir en defensa de Muñante, quien en marzo pasado aseguró que una fotografía en la que aparece junto a miembros del grupo ‘Ex-LGBT Perú’ no sugiere que haya tenido “un pasado gay”.

El parlamentario consideró entonces que “hay una campaña desatada de tergiversación en las redes sociales contra quienes estamos dando la batalla contra la agenda woke”, un término asociado a políticas de izquierda que abogan por la equidad racial y social, el feminismo y el movimiento LGBT.

“Cuando atacaron a Alejandro Muñante, que se había convertido a raíz de la religión y lo atacaron con el tema de cine Tauro y lo golpearon, yo le dije: ‘Alejandro, no contestes barbaridades. Tú tienes una familia, están dañando a tu familia, a tus hijitas, a tu esposa’”, comentó.

La aspirante acompaña en la fórmula al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, favorito en los sondeos electorales, quien años atrás declaró que se flagela para cumplir un compromiso de celibato y está “enamorado” de la virgen María.