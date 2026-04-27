Pablo Guede soltó discreto elogio a dos jugadores de Alianza Lima tras triunfo ante Atlético Grau: “Lo importante es el equipo”

El DT argentino analizó el triunfo del cuadro 'blanquiazul' y elogió a dos jugadores. (Video: INKA DIGITAL TV)

Alianza Lima venció por 1-0 a Atlético Grau en Trujillo durante la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Con este resultado, los ‘blanquiazules’ se mantienen firmes en la lucha por el primer certamen doméstico del año, compitiendo palmo a palmo con Los Chankas por el liderato del campeonato.

Justamente, el técnico del elenco ‘íntimo’, Pablo Guede, se refirió al análisis de este triunfo en conferencia de prensa. “Fue un partido muy duro. Sabíamos que iba a ser así. Ellos hicieron su juego y, con 10 jugadores, tampoco nos dejaron espacios para poder correr. Además, la cancha no ayudaba para jugar a la velocidad que nosotros estamos acostumbrados. Podríamos haber hecho un gol más; lo hicimos, pero nos anularon”, expresó en primera instancia.

El DT argentino valoró el esfuerzo defensivo de su plantel y la importancia de mantener la portería imbatida. “Seguimos con el arco en cero, eso es importante. En los últimos minutos fuimos para arriba y seguimos con el objetivo que tenemos, que es salir campeón”, comentó.

Para el estratega, la clave fue la adaptación táctica al conjunto ‘albo’: “El equipo se adecuó para controlar las características del rival y poder presionarlos. Cuando faltaban seis o siete minutos, ellos buscaban el pelotazo y nosotros teníamos que ganar esa caída para atacarlos de esa manera. Por eso puse a ‘Burla’ (Alessandro Burlamaqui) y a Jesús (Castillo) más en el medio para tapar, permitir que corran y quedarnos con esa segunda pelota, evitando que ellos nos atacaran”.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 1-0 ante los 'albos' en el estadio Mansiche de Trujillo - Crédito: L1MAX.

Discretos elogios de Pablo Guede a dos jugadores de Alianza Lima

Aunque evita destacar nombres propios por encima del colectivo, Pablo Guede brindó discretos reconocimientos a Alejandro Duarte y Marco Huamán cuando fue consultado por sus rendimientos. “Más que las individualidades, no trato de destacarlas. Para mí el equipo está por encima de las individualidades. Si ‘Ale’ tiene la portería en cero es porque los delanteros presionan y corren para que no nos lleguen bien”.

En cuanto al rendimiento del lateral, Guede añadió: “Huamán está haciendo un trabajo que le permite al equipo jugar de esa manera, que vaya con tranquilidad para arriba. Lo importante es el equipo”.

En ese sentido, el entrenador ‘gaucho’ reiteró que la solidez defensiva y el despliegue de los jugadores en la presión alta han sido fundamentales para sostener el alto nivel de Alianza Lima en el Torneo Apertura.

‘Alejo’ ha sido clave con sus intervenciones bajo los tres palos (siete vallas invictas), mientras que ‘Marquito’ ha sabido adaptarse al carril izquierdo pese a ser diestro, lo que incluso lo llevó a ser convocado a la selección peruana.

Alejandro Duarte y Marco Huamán se hicieron con un espacio en el once titular de Alianza Lima. - créditos: Liga 1

Pablo Guede sobre la cercanía de Alianza Lima con el título del Torneo Apertura

Cuestionado sobre la posibilidad de acercarse al título, Pablo Guede insistió en su mensaje de mesura y trabajo constante: “¿Visión de cara al final del Torneo Apertura? Tranquilidad, seguir trabajando con humildad y más unidos que nunca. Lo digo siempre porque creo que es el camino”.

Para el estratega de 51 años, el enfoque debe mantenerse en el corto plazo, partido a partido. “Nosotros no podemos pensar más allá de entrenar de la mejor manera el martes para poder enfrentar el sábado el partido que nos toca, con la humildad, el sacrificio y el estar metidos; como digo siempre, unidos, que nosotros tenemos un objetivo muy claro y que estos jugadores van a dejar todo para poder cumplir”, sostuvo.

Alianza Lima se mantiene en la pelea directa con Los Chankas, sosteniendo su paso firme en la cima de la competencia a falta de varias fechas para la definición del campeonato.