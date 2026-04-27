Perú

Irma Maury aclara su estado de salud tras alarmante publicación: “Déjenme vivir tranquila en mi casa”

La recordada ‘Doña Nelly’ de Al Fondo Hay Sitio rompió su silencio luego de que el público se sorprendiera con una publicación

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Díptico de Irma Maury: a la izquierda, primer plano sonriente con cabello gris y chaqueta fucsia; a la derecha, sentada en un sofá con vestido azul
Irma Maury aparece sonriente en una imagen reciente, confirmando que goza de buena salud y pidiendo tranquilidad tras reportes alarmantes.

La actriz Irma Maury, recordada por su icónico papel de Doña Nelly en la serie peruana Al fondo hay sitio, utilizó sus redes sociales para aclarar su situación tras la preocupación generada por una publicación en su muro de Facebook. El mensaje, que mencionaba el término “Alzheimer”, encendió las alarmas entre sus seguidores y fue replicado por varios medios nacionales.

“Entro a Facebook y me doy con la noticia: dicen que he preocupado a la gente porque en una publicación que hice en mi muro aparece la palabra Alzheimer. Yo compartí una publicación con ese título para todos los que tienen un familiar que padece esa triste enfermedad pero no se toman el trabajo de entrar al artículo y leer, algo clásico en los peruanos, sólo leen el titular”, afirmó la propia Irma Maury.

La actriz lamentó que la interpretación superficial de su publicación llevara a la difusión masiva de rumores sobre su salud, mencionando directamente a medios, así como a páginas de espectáculos en redes sociales.

Captura de pantalla de una publicación de Facebook de Irma Maury donde aclara su estado de salud y desmiente rumores sobre Alzheimer
La reconocida actriz Irma Maury utiliza sus redes sociales para desmentir categóricamente las publicaciones alarmantes sobre su estado de salud, incluyendo rumores de Alzheimer, pidiendo respeto a su privacidad.

“Lo más triste de todo es que medios de comunicación que se supone son serios rebotan la noticia, al igual que las páginitas de chismes que buscan seguidores. Qué mal estamos en este país”, expresó Maury en su descargo público.

Irma Maury enfatizó que no acostumbra compartir detalles de su vida privada en redes sociales y negó de manera tajante cualquier diagnóstico relacionado con el Alzheimer.

“¿Ustedes creen que si yo estuviera padeciendo esa penosa enfermedad lo publicaría? No acostumbro a publicar mi vida privada”, subrayó la actriz. Además, recordó que no es la primera vez que enfrenta una situación similar. En marzo, una publicación suya fue igualmente malinterpretada, lo que derivó en rumores falsos sobre una supuesta solicitud de ayuda.
Irma Maury apareció en redes con una preocupante publicación.
Irma Maury apareció en redes con una preocupante publicación.

La artista, quien se mantiene alejada de la televisión, reiteró que vive tranquila y agradecida en su hogar. “Yo vivo muy tranquila en mi hogar y gracias a Jehová no padezco de Alzheimer y no ando buscando publicidad. Déjenme vivir tranquila mi vida en mi casa”, concluyó Irma Maury, pidiendo respeto por su privacidad y el fin de las especulaciones.

¿Qué había publicado Irma Maury?

La controversia se originó la noche del jueves 23 de abril, cuando Irma Maury compartió en su cuenta de Facebook una publicación con la palabra “Alzheimer”, acompañada de dos emojis de amor y apoyo. El mensaje no incluía explicaciones adicionales y fue suficiente para que múltiples usuarios comenzaran a expresar preocupación por el estado de salud de la actriz de 76 años.

El silencio inicial de Irma Maury llevó a que la noticia fuera replicada por portales de noticias y páginas dedicadas al entretenimiento, lo que incrementó la inquietud entre el público. La actriz aclaró que la publicación tenía un propósito social: “Yo compartí una publicación con ese título para todos los que tienen un familiar que padece esa triste enfermedad”, explicó en su descargo.

Irma Maury hizo alarmante publicación en Facebook.
Irma Maury hizo alarmante publicación en Facebook.

En su mensaje, Irma Maury pidió que cesen las conjeturas y especulaciones sobre su vida: “Dejen por favor de meterse a mis publicaciones y hacer conjeturas utilizando mi nombre. Yo no sabía que soy tan importante para ustedes”, destacó la actriz, quien se mantiene en contacto con sus seguidores a través de sus redes sociales y pidió que se respete su tranquilidad y privacidad.

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