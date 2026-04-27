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Edison Flores reconoce el mal momento de Universitario, pero descarta crisis: “Es parte del fútbol”

El popular ‘Orejas’ se pronunció tras la derrota ante Alianza Atlético en el Monumental y se refirió a las críticas dirigidas a la directiva y al plantel

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El 'Orejas' reflexionó sobre el mal momento del equipo 'crema' en el Torneo Apertura 2026. (Video: Jax Latin Media)

Universitario de Deportes cayó 1-2 ante Alianza Atlético en el estadio Monumental y dejó escapar puntos clave en casa, un resultado que lo aleja de la lucha por la cima del Torneo Apertura 2026. Edison Flores, autor del único gol ‘crema’, fue uno de los principales voceros tras el encuentro: hizo autocrítica por lo ocurrido, pero rechazó que el momento del equipo pueda catalogarse como una crisis.

El popular ‘Orejas’ reconoció que el plantel no esperaba esta derrota en condición de local y lamentó no haber concretado las ocasiones que tuvo en el encuentro ante el conjunto de Sullana, más allá de su anotación. En esa línea, dejó entrever que el partido pudo tener un desenlace distinto e incluso un final feliz para los ‘merengues’.

“Obviamente estoy dolido por la derrota. No esperábamos este resultado, estábamos bien en el juego. Es parte del fútbol. Igual si hubiese aprovechado mis dos ocasiones más que tuve, aparte del gol, creo que estaríamos hablando de otra cosa”, señaló el futbolista en declaraciones a la prensa local al finalizar el compromiso.

Edison Flores también remarcó la necesidad de enfocarse rápidamente en lo que viene, ya que el equipo no tiene margen para seguir cediendo puntos en el torneo. “Vamos a dar lo mejor a lo que en lo que nos queda. Ahora toca pensar en el siguiente partido, que es un momento difícil y poder recuperarnos de la mejor manera”, agregó.

Edison Flores anotó el único gol de Universitario en la derrota ante Alianza Atlético.
Edison Flores anotó el único gol de Universitario en la derrota ante Alianza Atlético. Crédito: Diego Mendoza

Respuesta a las críticas y respaldo al grupo

Tras la derrota en el Monumental, las críticas no tardaron en apuntar tanto a la directiva de la ‘U’ como al plantel. En ese contexto, Flores fue claro al señalar que los principales responsables dentro del campo son los jugadores, pero también pidió mantener la unión en medio de la presión externa.

“Los que jugamos estamos en el campo, ahí estamos tratando de hacer lo mejor. Obviamente sabemos que el hincha pide mucho, yo lo vivo también como hincha y sé que es un momento jodido para todos en sí. Solamente nos toca a los jugadores tratar de estar unidos, pelear hasta el final y poder sacar resultados que nosotros queremos”, afirmó.

El referente ‘crema’ también reconoció que la exigencia en Universitario es constante y que cada tropiezo genera repercusiones, aunque insistió en que el grupo debe adaptarse a ese contexto. “Todos somos responsables en esta parte. Este partido cambia muchas cosas, seguramente, pero la vida de la ‘U’ es así, hay que estar seguramente acostumbrados. Necesitamos conseguir buenos resultados para que esto cambie”, sostuvo.

El cuadro 'crema' no pudo de local y terminó cayendo 2-1 ante su gente - Crédito: L1MAX.

“No es una crisis”, la postura de Flores

Uno de los puntos más comentados tras la caída en casa fue el rendimiento irregular del equipo en las últimas jornadas. Sin embargo, Edison Flores evitó dramatizar la situación y descartó que Universitario esté atravesando una crisis deportiva, aunque remarcó la necesidad de corregir errores puntuales.

Creo que es mucho decir que estamos en una crisis. Tenemos que mejorar en todos los aspectos. En el campo, los jugadores tenemos que dar lo mejor y tener menos errores, en lo personal, en la definición”, explicó.

Universitario deberá pasar rápidamente la página si quiere seguir en la pelea por el Torneo Apertura 2026. Con un calendario exigente por delante, el equipo ‘crema’ está obligado a reencontrarse con la regularidad y recuperar la confianza perdida. Flores, uno de los referentes del plantel, dejó en claro que el grupo es consciente del momento, pero también confía en que la reacción puede llegar en el corto plazo.

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