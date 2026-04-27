Tráfico colapsa en la Panamericana Sur tras accidente: vías alternas saturadas y congestión extrema en hora punta

Fuerte congestión vehicular en la Panamericana Sur en hora punta por volcadura de camión. Latina

Caos en la Panamericana Sur. El tránsito en esta vía se vio gravemente afectado la mañana de este lunes tras el vuelco de un furgón frigorífico a la altura del kilómetro 16.5, en el distrito de Villa El Salvador. El accidente, ocurrido alrededor de las tres de la madrugada, continuaba generando complicaciones varias horas después, en plena hora punta.

La unidad quedó atravesada sobre la vía en sentido de sur a norte, ocupando casi dos carriles. Esta situación redujo el tránsito a un solo carril habilitado, lo que provocó una larga fila de vehículos desde las primeras horas del día. A partir de las siete de la mañana, el flujo vehicular ya era crítico.

Conductores, trabajadores y estudiantes quedaron atrapados en una congestión que avanzaba a una velocidad promedio de entre cinco y diez kilómetros por hora. El tiempo de desplazamiento en un tramo de apenas tres kilómetros, hasta la zona del peaje, se extendía hasta los 40 minutos, reflejando la magnitud del problema.

El conductor del vehículo fue trasladado a un centro de salud con lesiones leves, mientras las labores para retirar la unidad continuaban sin éxito inmediato. La emergencia obligó a reorganizar el tránsito en una de las principales arterias del sur de Lima, donde cualquier incidente tiene impacto inmediato en miles de usuarios.

Caos en la Panamericana Sur: tráfico avanza a paso lento tras accidente de madrugada. Foto: captura TV Perú

Vías colapsadas y desorden en rutas alternas

El congestionamiento no solo afectó la vía principal. La antigua Panamericana Sur, utilizada como ruta alterna, también colapsó debido al desvío masivo de vehículos. En este punto, la circulación perdió su orden habitual: los carriles dejaron de respetar los sentidos de tránsito y todos los vehículos avanzaban en una sola dirección, generando situaciones de riesgo.

Buses de transporte público, unidades particulares, mototaxis y escolares quedaron atrapados en medio de un escenario caótico, con vehículos que se encontraban de frente en tramos donde normalmente existe separación de carriles. La falta de control en la zona incrementó la sensación de desorden entre los usuarios.

La situación resultaba especialmente delicada debido a la presencia de colegios cercanos. El desplazamiento de estudiantes se desarrollaba en medio de un tráfico desorganizado, lo que elevaba el riesgo en horas de ingreso escolar.

Panamericana Sur en crisis por accidente: tráfico detenido y vías alternas colapsadas

Mientras tanto, la llegada de maquinaria pesada para retirar el furgón se complicaba por la misma congestión. La imposibilidad de despejar la vía impedía que grúas de mayor capacidad accedieran rápidamente al punto del accidente, prolongando el tiempo de intervención.

Remoción del vehículo se retrasa

Las labores para retirar el furgón avanzaban lentamente debido a la complejidad de la carga que transportaba. El vehículo llevaba una gran cantidad de jabas con productos como pescado y pota, lo que dificultaba su estabilización. Como primera medida, el personal en la zona optó por descargar parte del contenido para reducir el peso antes de intentar mover la unidad.

El procedimiento requería levantar la parte posterior del furgón, que presentaba mayores daños, para evitar arrastrar la estructura metálica sobre el asfalto. Sin embargo, la falta de equipos adecuados en una primera etapa obligó a prolongar los trabajos mientras se evaluaban nuevas alternativas.

En paralelo, se realizaban labores de limpieza en la vía, donde se habían derramado combustible y otros residuos tras el accidente. Estas acciones fueron ejecutadas por equipos de emergencia que trabajaron durante varias horas para reducir riesgos.

El incidente volvió a poner en evidencia problemas recurrentes en este tramo de la Panamericana Sur. En enero, en una zona cercana y en sentido contrario, se registró un accidente de gran impacto que dejó víctimas mortales, lo que incrementa la preocupación por la seguridad vial en este sector.