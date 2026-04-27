Martín Pérez Guedes llamó a la calma en Universitario tras malos resultados: “No nos podemos volver locos”

El futbolista Martín Pérez Guedes explica cómo toman la sorpresiva derrota del cuadro crema en el estadio Monumental ante Alianza Atlético. L1Max

Universitario de Deportes atraviesa un momento complicado en el Torneo Apertura 2026, situación que se agudizó tras la reciente derrota ante Alianza Atlético en el estadio Monumental. Sin embargo, en medio de la presión y las críticas, el volante Martín Pérez Guedes salió al frente para transmitir un mensaje de serenidad, autocrítica y confianza en la recuperación del plantel ‘crema’.

En declaraciones a L1MAX al finalizar el encuentro, el experimentado mediocampista de la ‘U’ reconoció que el equipo no atraviesa su mejor presente, aunque remarcó que la temporada es larga y todavía existe margen para revertir el panorama, manteniendo viva la ilusión de pelear por el tetracampeonato.

“Estamos pasando por un momento donde no están saliendo las cosas, pero esto se trata siempre de seguir mejorando. Esto es largo, creo que es una carrera larga donde hay que llegar bien a fin de año. Entonces, tampoco nos podemos volver locos ni bajar los brazos, porque todavía falta mucho para ver quién sale campeón a fin de año. Así que hay que seguir metiéndole”, expresó.

Pérez Guedes también reconoció que el plantel es consciente de su responsabilidad en el rendimiento irregular de los últimos partidos y que cada integrante debe asumir los errores cometidos dentro del campo. Sin embargo, remarcó la importancia de mantener la unión interna en un momento en el que los resultados no acompañan.

Martín Pérez Guedes llamó a la calma en Universitario tras malos resultados. Crédito: Instagram

“Obviamente que sí hay responsabilidad en todos lados. Todos tenemos esa autocrítica, de lo que se hace bien y lo que no se hace bien. Nosotros siempre vamos a poner la cara, así que hay que seguir metiéndole para adelante. Hay un buen equipo, un buen grupo y tenemos a la gente que siempre nos apoya también”, señaló.

Dar vuelta a la página y pensar en la Copa

El mediocampista ‘crema’ también subrayó la necesidad de dejar atrás la derrota ante Alianza Atlético en casa y enfocarse de inmediato en el próximo reto, considerando que el calendario no da tregua. En esa línea, remarcó que el equipo debe pasar rápidamente la página, corregir errores y concentrarse en lo que viene.

“Obviamente que no es el escenario que imaginábamos en el Apertura y más cuando veníamos de una buena racha de cinco torneos seguidos ganados. Por ahí parece que se te viene el fin del mundo, pero no hay que bajar los brazos, hay que seguir trabajando. Ahora tenemos que dar vuelta a la página, porque tenemos un partido importante el miércoles”, sostuvo Pérez Guedes.

Y es que Universitario tendrá acción internacional de alto nivel en los próximos días. El miércoles 29 de abril, el cuadro ‘crema’ enfrentará a Nacional de Uruguay por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026, en un duelo clave para sus aspiraciones en el torneo continental. El conjunto ‘merengue’ buscará reencontrarse con su mejor versión y sumar un resultado positivo que le permita seguir con vida en la competencia.

El cuadro 'crema' no pudo de local y terminó cayendo 2-1 ante su gente - Crédito: L1MAX.

“No hay que bajar los brazos”

Finalmente, Martín Pérez Guedes insistió en que el equipo debe mantener la calma y la confianza en el trabajo diario, recordando que aún hay mucho por disputar en la temporada. “Todos los partidos van a ser importantes para nosotros de acá a fin de año. Tenemos un buen plantel. Hay que seguir trabajando y no hay que bajar los brazos”, concluyó.

Con ese mensaje, el volante crema buscó poner paños fríos al difícil momento de Universitario, que ahora deberá enfocarse en levantar su nivel tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.