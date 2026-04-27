Samahara Lobatón niega haberle quitado el novio a su ‘prima’ y lanza dura crítica a Gabriela Herrera: “Las personas no se roban”

Samahara Lobatón rompe su silencio y cuenta su versión de los hechos sobre su romance con Youna, el padre de su hija. Además, aprovecha para comparar su situación con una supuesta infidelidad que involucra a otros miembros de su familia. Panamericana Televisión / La Granja Vip.

En medio de un ambiente cargado de tensión dentro del reality “La Granja VIP”, Samahara Lobatón decidió romper su silencio y responder a una de las acusaciones que más ha marcado su imagen pública en los últimos años: la versión de que habría intervenido en una relación sentimental para quedarse con Youna, padre de su hija.

La influencer, visiblemente firme en su postura, aprovechó una conversación con Pablo Heredia para aclarar su versión de los hechos y marcar distancia frente a lo que considera una narrativa distorsionada.

Samahara rompe su silencio en La Granja VIP

El intercambio se dio luego de un tenso enfrentamiento con Gabriela Herrera, quien la encaró directamente dentro del programa. Este momento reavivó una polémica que parecía haber quedado atrás, pero que volvió a tomar fuerza tras la discusión. En ese contexto, Samahara Lobatón decidió pronunciarse con claridad, rechazando categóricamente las acusaciones.

“Para empezar, lo que sacaron de esa h*, de que yo le robé a Youna a una prima, las personas no se roban**”, expresó, dejando en evidencia su incomodidad frente a la versión que la señala como responsable de una supuesta traición.

Samahara Lobatón rompe su silencio sobre Youna: niega traición y arremete contra Gabriela Herrera. Captura: Panamericana TV.

Aclara su historia con Youna

A lo largo de su explicación, Samahara detalló cómo se desarrolló realmente su relación con Youna, enfatizando que no existió superposición con ninguna otra relación previa. Según su relato, el vínculo sentimental se dio años después de que el barbero terminara con la joven que hoy es mencionada en la polémica.

“Lo conté después en el cara a cara con Pati y Shirley en la cosita. La única situación que yo he tenido es la de Youna. Que la hija de una amiga de mi mamá se lo levantaba dos o tres veces y yo, después de cuatro años, lo volví a ver y estuve con él cinco años y tuve una hija con él”, afirmó.

Samahara Lobatón rompe su silencio sobre Youna: niega traición y arremete contra Gabriela Herrera. Captura: Panamericana TV.

Niega vínculo familiar con la ‘prima’

Uno de los puntos clave en su defensa fue desmentir que la joven involucrada sea realmente su ‘prima’. Según explicó, se trata de una relación lejana, vinculada más a amistades familiares que a un lazo de sangre directo.

Este detalle resulta fundamental en su argumento, ya que desmonta la idea de una traición dentro del núcleo familiar. Para Samahara Lobatón, el uso del término “prima” ha contribuido a amplificar el impacto negativo de la acusación, generando una percepción errónea en la opinión pública.

Al aclarar este punto, la influencer busca recuperar el control de su narrativa y reducir el peso emocional de las críticas que ha recibido.

Samahara Lobatón rompe su silencio sobre Youna: niega traición y arremete contra Gabriela Herrera. Composición Infobae / Carol Ruiz.

Arremete contra Gabriela Herrera

Más allá de defenderse, Samahara también decidió contraatacar, estableciendo una comparación directa con el comportamiento de Gabriela Herrera. En su opinión, los casos no son equivalentes, y considera que la bailarina sí habría intervenido en una relación existente.

“No es lo mismo, para nada. Gabriela fue a la casa de Mayra, se quedó en la casa de ellos, y el esposo de Mayra estaba en Miami y en vez de decirle a Mayra, ella fue de frente, se grabó un video besándolo y se grabó con la ropa y las pantuflas de Mayra, qué tal c* **”, sostuvo.

Samahara Lobatón rompe su silencio sobre Youna: niega traición y arremete contra Gabriela Herrera. Captura: Panamericana TV.