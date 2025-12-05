Perú

Rafael López Aliaga plantea retirar a embajadores improductivos e incautar “todos los activos de Odebrecht” en Perú

El líder de Renovación Popular afirmó que, en caso de llegar al poder, removerá a diplomáticos ineficientes y emprenderá acciones contra Brookfield, empresa que adquirió en 2016 la operadora de tres peajes limeños a Odebrecht

Guardar
López Aliaga anunció que retirará
López Aliaga anunció que retirará a los diplomáticos que no cumplan objetivos para convertir las embajadas en espacios de trabajo eficientes

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien encabeza los sondeos de preferencias electorales de cara a las elecciones de 2026, anunció este jueves que retirará a los embajadores improductivos para que las sedes diplomáticas dejen de ser “sitios de veraneo” y se conviertan en “espacios de trabajo”.

Durante la cumbre EDIRCOM 2025, el exalcalde de Lima afirmó que, para ser embajador, será necesario “chambear”, por lo que planteó que evaluará a los diplomáticos indicadores clave de rendimiento (KPI); de lo contrario, dejarán de ocupar sus cargos.

“Se le pone una meta. Señor, usted tiene que aumentar el turismo en tanto en el país que está a Perú, turismo receptivo. Usted tiene que aumentar las importaciones o las exportaciones de Perú al país donde usted está. Tiene que armar ferias. No puede estar en coctelito, pues”, indicó.

“Vamos a poner gente profesional en lo que es exportación como embajador. Y un elemento importante, también, que el embajador sea promotor de la inversión. Tiene que ser un tipo que trabaje, que chambear, ganarse su sueldo. El embajador tiene que, por lo menos, aumentar las exportaciones peruanas, traer más turismo al Perú, y traer la inversión”, agregó.

Los embajadores deberán cumplir metas
Los embajadores deberán cumplir metas en turismo, exportaciones e inversión, y serán evaluados mediante indicadores de rendimiento (KPIs)

Calificó como “ridículo” que Perú no tenga tratados de promoción de inversión con Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Marruecos o Catar. “Sobra plata, están buscando entrar a Perú y ahí nosotros no ponemos las condiciones. Eso se va a hacer el 28 de julio, pero en horas. En horas se tiene que hacer”, afirmó.

En otro tramo de su discurso, López Aliaga anunció acciones legales contra el fondo canadiense Brookfield, que en 2016 compró a Odebrecht la concesionaria de tres peajes de Lima.

“Vamos a plantear con la Procuraduría del Perú una demanda superior a tres mil millones de dólares contra Brookfield y demás cómplices por compra de acciones de Odebrecht de manera fraudulenta. También vamos a proceder con la Procuraduría Pública del Perú a incautar y hacer la pérdida de dominio de todos los activos que tenga Odebrecht todavía en el Perú, de inmediato, el 28 de julio”, señaló.

Anunció demandas por más de
Anunció demandas por más de tres mil millones de dólares y la incautación de activos de Odebrecht vinculados a la compra de peajes por parte del fondo canadiense en 2016

Panorama

Brookfield adquirió Rutas de Lima, la concesionaria de los peajes, a mediados de 2016, antes de que se conociera el escándalo de corrupción de Odebrecht. A finales de ese año se reveló que la constructora brasileña había realizado una enorme trama de sobornos y financiamiento irregular de campañas electorales a cambio de contratos de obra pública en varios países de Latinoamérica.

A la medianoche de este jueves, Rutas de Lima dejó de operar las arterias viales que administraba desde 2013, aunque el túnel Benavides, que estaba bajo su administración, no se clausuró, como se había anunciado en su último comunicado.

“Estas lacras dejan tirado un contrato (...). Eso lo haces en Nueva York y te vas a la cárcel. Tú no puedes dejar un contrato tirado y dejar un túnel cerrado. Eso no, no está en el contrato. Y se burlan de nosotros. Hay que poner respeto y que nos tengan miedo, realmente. Al peruano se le respeta y al Perú se le respeta”, concluyó López Aliaga al respecto.

Temas Relacionados

Rafael López Aliagaperu-politicaOdebrechtRutas de LimaBrookfield

Más Noticias

Ucayali da el salto al Asia: 20 toneladas de ajonjolí negro amazónico llegan a uno de los mercados más exigentes del mundo

El envío forma parte de una campaña que pasó de 50 a 130 agricultores en un solo año y que busca instalar 300 hectáreas de cultivo para alcanzar 200 toneladas exportadas en 2026

Ucayali da el salto al

Dictan 18 meses de prisión preventiva a exgerente de Salud de La Libertad por caso Frigoinca

La medida fue dispuesta a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga presuntos pagos ilícitos orientados a favorecer contratos, involucrando a funcionarios y actores políticos de la región

Infobae

Falabella es sancionada por vender televisor de 55 pulgadas con pantalla rota: fue ordenada a entregar uno nuevo

Según la resolución de Indecopi, la empresa sostuvo ante la clienta que el televisor fue despachado desde sus almacenes en óptimo estado, razón por la cual consideró improcedente su pedido

Falabella es sancionada por vender

Alumnos de la Escuela de Suboficiales FAP pueden acceder a becas y estudiar en academias aéreas del extranjero

La institución abrió su proceso de admisión 2026 con 220 vacantes y nuevos convenios para capacitación técnica fuera del país

Alumnos de la Escuela de

Santi Lesmes llevará al niño Pol Deportes a la Champions League para que narre el partido Real Madrid vs. Manchester City

El joven narrador peruano, famoso por su relato desde un cerro, viajará a Europa junto a Santi para vivir el mayor sueño de su carrera.

Santi Lesmes llevará al niño
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza pide S/ 1

Delia Espinoza pide S/ 1 millón a Fernando Rospigliosi por difamación: “Para que aprenda a lavarse la boca”

“El Congreso no aprendió”: Abogado explica por qué Delia Espinoza tendría el mismo destino de Zoraida Ávalos y su inhabilitación sería anulada

Ulises Villegas, alcalde prófugo con orden de captura, reaparece en TikTok: ¿Se paralizará la municipalidad de Comas?

JNE pide activar seguridad electoral ya: Roberto Burneo alertó riesgos por violencia contra precandidatos

José Jerí reprende a su escolta por retirar a empujones y herir a periodista en Tacna: “No volverá a repetirse”

ENTRETENIMIENTO

Santi Lesmes llevará al niño

Santi Lesmes llevará al niño Pol Deportes a la Champions League para que narre el partido Real Madrid vs. Manchester City

Rosalía excluye otra vez a Perú de su ‘LUX Tour 2026′ y desata una ola de memes y críticas

Paula Arias respalda el romance entre Yahaira Plasencia y Luis Fernando “Don Diablo”: “los quiero mucho a los dos”

Pamela Franco explica la polémica frase de Christian Cueva y lo justifica: “No tiene doble sentido, es de Héctor Lavoe”

Laura Spoya disfruta de su soltería luego de las declaraciones de Brian Rullan

DEPORTES

Alianza Lima con la mente

Alianza Lima con la mente puesta en el 2026: pretemporada en Uruguay con participación en Serie Río de La Plata

Tabla de posiciones de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025: así va Perú Sub 19 en el torneo

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del vóley femenino por los Juegos Bolivarianos 2025

Canales en Ecuador para ver el sorteo del Mundial 2026: dónde seguir en directo la transmisión del evento FIFA

Gerente general del IPD renunció a menos de un mes de haber asumido: deja el cargo en medio de la crisis de los Bolivarianos 2025