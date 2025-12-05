Rafael López Aliaga plantea retirar a embajadores improductivos e incautar “todos los activos de Odebrecht” en Perú

López Aliaga anunció que retirará a los diplomáticos que no cumplan objetivos para convertir las embajadas en espacios de trabajo eficientes

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien encabeza los sondeos de preferencias electorales de cara a las elecciones de 2026, anunció este jueves que retirará a los embajadores improductivos para que las sedes diplomáticas dejen de ser “sitios de veraneo” y se conviertan en “espacios de trabajo”.

Durante la cumbre EDIRCOM 2025, el exalcalde de Lima afirmó que, para ser embajador, será necesario “chambear”, por lo que planteó que evaluará a los diplomáticos indicadores clave de rendimiento (KPI); de lo contrario, dejarán de ocupar sus cargos.

“Se le pone una meta. Señor, usted tiene que aumentar el turismo en tanto en el país que está a Perú, turismo receptivo. Usted tiene que aumentar las importaciones o las exportaciones de Perú al país donde usted está. Tiene que armar ferias. No puede estar en coctelito, pues”, indicó.

“Vamos a poner gente profesional en lo que es exportación como embajador. Y un elemento importante, también, que el embajador sea promotor de la inversión. Tiene que ser un tipo que trabaje, que chambear, ganarse su sueldo. El embajador tiene que, por lo menos, aumentar las exportaciones peruanas, traer más turismo al Perú, y traer la inversión”, agregó.

Los embajadores deberán cumplir metas en turismo, exportaciones e inversión, y serán evaluados mediante indicadores de rendimiento (KPIs)

Calificó como “ridículo” que Perú no tenga tratados de promoción de inversión con Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Marruecos o Catar. “Sobra plata, están buscando entrar a Perú y ahí nosotros no ponemos las condiciones. Eso se va a hacer el 28 de julio, pero en horas. En horas se tiene que hacer”, afirmó.

En otro tramo de su discurso, López Aliaga anunció acciones legales contra el fondo canadiense Brookfield, que en 2016 compró a Odebrecht la concesionaria de tres peajes de Lima.

“Vamos a plantear con la Procuraduría del Perú una demanda superior a tres mil millones de dólares contra Brookfield y demás cómplices por compra de acciones de Odebrecht de manera fraudulenta. También vamos a proceder con la Procuraduría Pública del Perú a incautar y hacer la pérdida de dominio de todos los activos que tenga Odebrecht todavía en el Perú, de inmediato, el 28 de julio”, señaló.

Anunció demandas por más de tres mil millones de dólares y la incautación de activos de Odebrecht vinculados a la compra de peajes por parte del fondo canadiense en 2016

Panorama

Brookfield adquirió Rutas de Lima, la concesionaria de los peajes, a mediados de 2016, antes de que se conociera el escándalo de corrupción de Odebrecht. A finales de ese año se reveló que la constructora brasileña había realizado una enorme trama de sobornos y financiamiento irregular de campañas electorales a cambio de contratos de obra pública en varios países de Latinoamérica.

A la medianoche de este jueves, Rutas de Lima dejó de operar las arterias viales que administraba desde 2013, aunque el túnel Benavides, que estaba bajo su administración, no se clausuró, como se había anunciado en su último comunicado.

“Estas lacras dejan tirado un contrato (...). Eso lo haces en Nueva York y te vas a la cárcel. Tú no puedes dejar un contrato tirado y dejar un túnel cerrado. Eso no, no está en el contrato. Y se burlan de nosotros. Hay que poner respeto y que nos tengan miedo, realmente. Al peruano se le respeta y al Perú se le respeta”, concluyó López Aliaga al respecto.