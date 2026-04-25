La Reserva Federal de Estados Unidos aprueba al BCP abrir sucursal en Miami, Florida

La medida, vigente desde el 24 de abril de 2026, habilita al principal banco peruano a consolidar y ampliar su operación formal en el mercado de Estados Unidos. Foto: difusión

La Reserva Federal de Estados Unidos dio luz verde al Banco de Crédito del Perú (BCP) para establecer una sucursal bancaria con licencia estatal en Coral Gables, en el estado de Florida. La decisión, efectiva desde el 24 de abril de 2026, permite al mayor banco del Perú ampliar formalmente su presencia operativa en el mercado estadounidense, donde ya mantenía una agencia.

La entidad reguladora destacó que la solicitud cumple con los requisitos de la normativa estadounidense para bancos extranjeros y que no se recibieron objeciones durante el periodo de comentarios públicos, el cual fue anunciado en el diario The Miami Herald. Con activos por aproximadamente USD 60.200 millones al 30 de septiembre de 2025, el BCP consolida así su estrategia de internacionalización en un mercado clave.

De agencia a sucursal bancaria

Actualmente, el BCP opera en Miami mediante una agencia, figura que “no está autorizada a aceptar depósitos de fuentes estadounidenses”. Con la conversión a sucursal internacional, el banco podrá ampliar sus operaciones y captar depósitos mayoristas en Estados Unidos, principalmente de empresas vinculadas a sus clientes.

El regulador señaló que la nueva oficina “continuaría y expandiría el negocio de la Miami Agency”, manteniendo su enfoque en cuentas corporativas. Asimismo, el banco precisó que no planea captar depósitos de personas naturales residentes en Estados Unidos, lo que delimita su estrategia a clientes institucionales y corporativos.

La Fed subrayó que la solicitud se ajusta a las exigencias regulatorias de Estados Unidos para bancos extranjeros y que no se presentaron observaciones durante la fase de comentarios públicos. Foto: difusión

Estructura corporativa y presencia internacional

El BCP es controlado en un 97,74% por Grupo Crédito, que a su vez pertenece casi en su totalidad a Credicorp Ltd., holding financiero listado tanto en la Bolsa de Nueva York como en la de Lima. Este grupo también opera en Estados Unidos a través de subsidiarias dedicadas a corretaje de valores y asesoría de inversiones.

Además de su presencia en Perú, el BCP cuenta con una sucursal en Panamá y oficinas de representación en Colombia y Chile, así como subsidiarias como Mibanco y una empresa hipotecaria, lo que evidencia una red regional diversificada.

Supervisión y cumplimiento regulatorio

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) es el ente encargado de supervisar al BCP en Perú. La Reserva Federal determinó que el banco “está sujeto a una supervisión integral consolidada”, lo que implica que el regulador peruano tiene acceso suficiente a información sobre sus operaciones globales para evaluar su situación financiera y cumplimiento normativo.

El organismo estadounidense también valoró que Perú ha fortalecido su marco regulatorio en los últimos años, incluyendo la supervisión de conglomerados financieros y la adopción de estándares prudenciales alineados con el Acuerdo de Basilea. En ese contexto, el capital del BCP “supera los niveles mínimos requeridos” y es equivalente al exigido a bancos estadounidenses.

BCP pertenece al grupo Credicorp. Foto: Linkedin

Prevención de lavado de dinero y cooperación internacional

Otro factor clave fue el cumplimiento de normas contra el lavado de dinero. Según el comunicado, Perú cuenta con legislación que tipifica este delito y exige a las entidades financieras implementar sistemas de control en todas sus operaciones, incluidas las internacionales.

El BCP, por su parte, ha establecido políticas para cumplir con estas disposiciones y se comprometió a proporcionar a la Reserva Federal toda la información necesaria sobre sus actividades y las de sus afiliadas. “BCP ha proporcionado garantías adecuadas de acceso a la información requerida”, indicó la entidad.

Impacto en la estabilidad financiera

La Reserva Federal concluyó que la operación “no parece afectar la estabilidad financiera de Estados Unidos”. Evaluó que el alcance de las actividades del BCP y el marco de supervisión existente no representan un riesgo significativo para el sistema financiero del país.

No obstante, la aprobación está sujeta a condiciones. Si en el futuro surgen restricciones que limiten el acceso a información relevante, el regulador podría exigir la terminación de las operaciones del banco en Estados Unidos.

Con esta autorización, el BCP fortalece su posicionamiento internacional y da un paso clave para consolidar su presencia en uno de los principales centros financieros del mundo, en línea con la expansión de Credicorp Ltd. en el mercado global.