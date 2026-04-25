Corte de agua para el lunes 27 de abril por más de 10 horas: conoce cuáles son las zonas afectadas

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapal) informó que este domingo 27 de abril se realizará una suspensión parcial del abastecimiento de agua en diversos sectores de San Juan de Lurigancho, La Molina, Carabayllo y Ate.
Según la entidad, el corte responde a trabajos de limpieza de reservorios y empalmes en las redes, lo que afectará a múltiples zonas residenciales y agrupaciones vecinales.
Sedapal detalló los horarios y las áreas específicas que experimentarán la restricción, recomendando a los usuarios almacenar agua y tomar previsiones para minimizar inconvenientes durante la interrupción. El organismo subrayó que estas acciones buscan garantizar la calidad y continuidad del servicio en el mediano plazo.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
San Juan de Lurigancho
- A. H. Monitor Huáscar (Gpo. XIII)
- A. H. 10 de Febrero
- A. F. Virgen del Carmen
- Agrup. Siglo XXI
- A. H. Nuevo San Salvador
- A. H. Gran Mariscal Ramón Castilla
- A. H. Unidad de los Pueblos sector 22 de Noviembre
- Agrup. Familiar 25 de Diciembre
- A. H. Bayóvar Ampliación sector José Sabogal
- A. H. Tiwinza Ampliación
- A. H. San Miguel de Mollepampa Ampliación F2 parcela A
- A. F. Tierra Prometida
- A. F. Alfonso Ugarte
- Héroes de Tiwinza
- A. H. UP sector Los Hijos de Ramón Castilla
- A. H. Santa Cruz
- A. H. Balcón de Bayóvar
- A. H. Los Amautas
- A. F. Lourdes Camones
- A. H. Proyectos Especiales I sector La Fortaleza
- P. J. Proyectos Especiales (sector Las Malvinas)
Hora: 10 a. m. - 8 p. m.
- Sector Villa Sol
- Sector Rinconada de Villa Sol
- Sector El Palomar
Hora: 9 a. m. - 10 p. m.
La Molina
Coop. Los Constructores Ltda.
Mz. A-B-C-D-E-F-G-H-F1-G1-G2
A. H. Hijos de Constructores
Hora: 11 a. m. - 11 p. m.
- Urb. Portada de la Planicie
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
Carabayllo
- A. H. Asociación Las Lomas de Carabayllo
- A. H. Asociación Casa Huerta Villa Nazareth
- A. H. Asociación Vivienda Autogestionario San Benito 1ra, 2da, 3ra y 4ta etapa
- A. H. ATREM
- A. H. Caizal de Carabayllo
- A. H. Las Casuarinas de San Pedro de Carabayllo
- A. H. Los Jardines del sector La Quebrada
- A. H. Ampliación Alianza Industrial
- A. H. Predio La Esperanza
- A. H. Proyecto Las Lomas Cruz del Norte II
- A. H. Villa Nazareth
- Asociación Villa Rica El Huarango
- Asociación Autogestionario Casa Taller Cruz del Norte
- Asociación Vivienda Los Técnicos Independientes
- Asociación Pecuaria Valle Sagrado
Hora: 12 m - 8 p. m.
- A. H. Agrupación de Familias Los Ángeles de Carabayllo
- A. H. Asoc. Valle Hermoso El Mirador
- A. H. Los Jardines
- A. H. Juan Pablo II
- A. H. Juan Pablo II Ampliación Mz. W
- A. H. Juan Pablo II Comité Vecinal
- A. H. Villa de las Lomas
- A. H. Mirador Norteño
- A. H. Nueva Jerusalén II
- A. H. Nueva Jerusalén Ampliación
- A. H. Nueva Juventud
- A. H. Valle Hermoso El Mirador II
- C. P. Las Orquídeas de Bello Horizonte
- C. P. Las Piedritas parte baja
Hora: 12 m - 8 p. m.
Ate
- Urb. Valdiviezo
Hora: 10:30 a. m. - 6:30 p. m.