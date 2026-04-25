Corte de agua para el lunes 27 de abril por más de 10 horas: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal programó un corte de agua potable en varios sectores de Lima Metropolitana para este 27 de abril - Créditos: Freepik.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapal) informó que este domingo 27 de abril se realizará una suspensión parcial del abastecimiento de agua en diversos sectores de San Juan de Lurigancho, La Molina, Carabayllo y Ate.

Según la entidad, el corte responde a trabajos de limpieza de reservorios y empalmes en las redes, lo que afectará a múltiples zonas residenciales y agrupaciones vecinales.

Sedapal detalló los horarios y las áreas específicas que experimentarán la restricción, recomendando a los usuarios almacenar agua y tomar previsiones para minimizar inconvenientes durante la interrupción. El organismo subrayó que estas acciones buscan garantizar la calidad y continuidad del servicio en el mediano plazo.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

San Juan de Lurigancho

A. H. Monitor Huáscar (Gpo. XIII)

A. H. 10 de Febrero

A. F. Virgen del Carmen

Agrup. Siglo XXI

A. H. Nuevo San Salvador

A. H. Gran Mariscal Ramón Castilla

A. H. Unidad de los Pueblos sector 22 de Noviembre

Agrup. Familiar 25 de Diciembre

A. H. Bayóvar Ampliación sector José Sabogal

A. H. Tiwinza Ampliación

A. H. San Miguel de Mollepampa Ampliación F2 parcela A

A. F. Tierra Prometida

A. F. Alfonso Ugarte

Héroes de Tiwinza

A. H. UP sector Los Hijos de Ramón Castilla

A. H. Santa Cruz

A. H. Balcón de Bayóvar

A. H. Los Amautas

A. F. Lourdes Camones

A. H. Proyectos Especiales I sector La Fortaleza

P. J. Proyectos Especiales (sector Las Malvinas)

Hora: 10 a. m. - 8 p. m.

Sector Villa Sol

Sector Rinconada de Villa Sol

Sector El Palomar

Hora: 9 a. m. - 10 p. m.

Sedapal recomendó a los usuarios tomar precauciones y consultar sus canales oficiales para acceder a información actualizada sobre las zonas impactadas - Créditos: Andina.

La Molina

Coop. Los Constructores Ltda.

Mz. A-B-C-D-E-F-G-H-F1-G1-G2

A. H. Hijos de Constructores

Hora: 11 a. m. - 11 p. m.

Urb. Portada de la Planicie

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Carabayllo

A. H. Asociación Las Lomas de Carabayllo

A. H. Asociación Casa Huerta Villa Nazareth

A. H. Asociación Vivienda Autogestionario San Benito 1ra, 2da, 3ra y 4ta etapa

A. H. ATREM

A. H. Caizal de Carabayllo

A. H. Las Casuarinas de San Pedro de Carabayllo

A. H. Los Jardines del sector La Quebrada

A. H. Ampliación Alianza Industrial

A. H. Predio La Esperanza

A. H. Proyecto Las Lomas Cruz del Norte II

A. H. Villa Nazareth

Asociación Villa Rica El Huarango

Asociación Autogestionario Casa Taller Cruz del Norte

Asociación Vivienda Los Técnicos Independientes

Asociación Pecuaria Valle Sagrado

Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Freepik.

Hora: 12 m - 8 p. m.

A. H. Agrupación de Familias Los Ángeles de Carabayllo

A. H. Asoc. Valle Hermoso El Mirador

A. H. Los Jardines

A. H. Juan Pablo II

A. H. Juan Pablo II Ampliación Mz. W

A. H. Juan Pablo II Comité Vecinal

A. H. Villa de las Lomas

A. H. Mirador Norteño

A. H. Nueva Jerusalén II

A. H. Nueva Jerusalén Ampliación

A. H. Nueva Juventud

A. H. Valle Hermoso El Mirador II

C. P. Las Orquídeas de Bello Horizonte

C. P. Las Piedritas parte baja

Hora: 12 m - 8 p. m.

Ate

Urb. Valdiviezo

Hora: 10:30 a. m. - 6:30 p. m.