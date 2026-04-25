Perú

Corte de agua para el lunes 27 de abril por más de 10 horas: conoce cuáles son las zonas afectadas

Las autoridades exhortaron a los habitantes de Lima a permanecer atentos ante la suspensión programada del servicio y a adoptar una actitud responsable frente al uso doméstico del agua

Guardar
Sedapal programó un corte de agua potable en varios sectores de Lima Metropolitana para este 27 de abril - Créditos: Freepik.
Sedapal programó un corte de agua potable en varios sectores de Lima Metropolitana para este 27 de abril - Créditos: Freepik.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapal) informó que este domingo 27 de abril se realizará una suspensión parcial del abastecimiento de agua en diversos sectores de San Juan de Lurigancho, La Molina, Carabayllo y Ate.

Según la entidad, el corte responde a trabajos de limpieza de reservorios y empalmes en las redes, lo que afectará a múltiples zonas residenciales y agrupaciones vecinales.

Sedapal detalló los horarios y las áreas específicas que experimentarán la restricción, recomendando a los usuarios almacenar agua y tomar previsiones para minimizar inconvenientes durante la interrupción. El organismo subrayó que estas acciones buscan garantizar la calidad y continuidad del servicio en el mediano plazo.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

San Juan de Lurigancho

  • A. H. Monitor Huáscar (Gpo. XIII)
  • A. H. 10 de Febrero
  • A. F. Virgen del Carmen
  • Agrup. Siglo XXI
  • A. H. Nuevo San Salvador
  • A. H. Gran Mariscal Ramón Castilla
  • A. H. Unidad de los Pueblos sector 22 de Noviembre
  • Agrup. Familiar 25 de Diciembre
  • A. H. Bayóvar Ampliación sector José Sabogal
  • A. H. Tiwinza Ampliación
  • A. H. San Miguel de Mollepampa Ampliación F2 parcela A
  • A. F. Tierra Prometida
  • A. F. Alfonso Ugarte
  • Héroes de Tiwinza
  • A. H. UP sector Los Hijos de Ramón Castilla
  • A. H. Santa Cruz
  • A. H. Balcón de Bayóvar
  • A. H. Los Amautas
  • A. F. Lourdes Camones
  • A. H. Proyectos Especiales I sector La Fortaleza
  • P. J. Proyectos Especiales (sector Las Malvinas)

Hora: 10 a. m. - 8 p. m.

  • Sector Villa Sol
  • Sector Rinconada de Villa Sol
  • Sector El Palomar

Hora: 9 a. m. - 10 p. m.

Corte de agua en Lima: distritos, sectores y horarios afectados del 17 al 19 de marzo
Sedapal recomendó a los usuarios tomar precauciones y consultar sus canales oficiales para acceder a información actualizada sobre las zonas impactadas - Créditos: Andina.

La Molina

Coop. Los Constructores Ltda.

Mz. A-B-C-D-E-F-G-H-F1-G1-G2

A. H. Hijos de Constructores

Hora: 11 a. m. - 11 p. m.

  • Urb. Portada de la Planicie

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Carabayllo

  • A. H. Asociación Las Lomas de Carabayllo
  • A. H. Asociación Casa Huerta Villa Nazareth
  • A. H. Asociación Vivienda Autogestionario San Benito 1ra, 2da, 3ra y 4ta etapa
  • A. H. ATREM
  • A. H. Caizal de Carabayllo
  • A. H. Las Casuarinas de San Pedro de Carabayllo
  • A. H. Los Jardines del sector La Quebrada
  • A. H. Ampliación Alianza Industrial
  • A. H. Predio La Esperanza
  • A. H. Proyecto Las Lomas Cruz del Norte II
  • A. H. Villa Nazareth
  • Asociación Villa Rica El Huarango
  • Asociación Autogestionario Casa Taller Cruz del Norte
  • Asociación Vivienda Los Técnicos Independientes
  • Asociación Pecuaria Valle Sagrado
Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Freepik.
Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Freepik.

Hora: 12 m - 8 p. m.

  • A. H. Agrupación de Familias Los Ángeles de Carabayllo
  • A. H. Asoc. Valle Hermoso El Mirador
  • A. H. Los Jardines
  • A. H. Juan Pablo II
  • A. H. Juan Pablo II Ampliación Mz. W
  • A. H. Juan Pablo II Comité Vecinal
  • A. H. Villa de las Lomas
  • A. H. Mirador Norteño
  • A. H. Nueva Jerusalén II
  • A. H. Nueva Jerusalén Ampliación
  • A. H. Nueva Juventud
  • A. H. Valle Hermoso El Mirador II
  • C. P. Las Orquídeas de Bello Horizonte
  • C. P. Las Piedritas parte baja

Hora: 12 m - 8 p. m.

Ate

  • Urb. Valdiviezo

Hora: 10:30 a. m. - 6:30 p. m.

Temas Relacionados

Sedapalcorte de aguaSan Juan de LuriganchoLa MolinaCarabaylloperu-noticias

Más Noticias

Karen Schwarz cuenta la vez que Ezio Oliva terminó su relación porque no superaba a su expareja: “Yo lloraba”

La conductora compartió detalles de la ruptura y reconciliación con el cantante, así como los desafíos que enfrentan por las crisis de ansiedad de Oliva en España

Karen Schwarz cuenta la vez que Ezio Oliva terminó su relación porque no superaba a su expareja: “Yo lloraba”

Segunda vuelta 2026: Miembros de mesa volverán al registro manual tras firma de Piero Corvetto antes de renunciar a ONPE

El balotaje de las Elecciones Generales 2026 prescindirá del sistema informático STAE. Los miembros de mesa deberán registrar los votos y llenar las actas a mano, replicando el método tradicional que estuvo vigente antes de la digitalización parcial en Lima y Callao

Segunda vuelta 2026: Miembros de mesa volverán al registro manual tras firma de Piero Corvetto antes de renunciar a ONPE

Elecciones 2026 ¿Por qué para Rafael López Aliaga es necesario la nulidad de 4 500 actas?

López Aliaga persiste en su discurso de que la ONPE desarrolló un plan para perjudicarlo e impedir que Renovación Popular llegue a la Presidencia de la República

Elecciones 2026 ¿Por qué para Rafael López Aliaga es necesario la nulidad de 4 500 actas?

Rafael López Aliaga insiste con el fraude y ahora condiciona su ingreso al Senado: “Jurar o no va a depender”

Candidato de Renovación Popular exige que se anulen más de 4 mil actas, sino no asumiría como senador, a pesar de ser uno de los más votados

Rafael López Aliaga insiste con el fraude y ahora condiciona su ingreso al Senado: “Jurar o no va a depender”

Recibo de luz: Identifica al electrodoméstico que puede igualar el consumo de 65 refrigeradoras

El aparato más demandante de electricidad en las viviendas peruanas representa una carga que puede superar a decenas de refrigeradoras

Recibo de luz: Identifica al electrodoméstico que puede igualar el consumo de 65 refrigeradoras
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026 ¿Por qué para Rafael López Aliaga es necesario la nulidad de 4 500 actas?

Elecciones 2026 ¿Por qué para Rafael López Aliaga es necesario la nulidad de 4 500 actas?

Rafael López Aliaga insiste con el fraude y ahora condiciona su ingreso al Senado: “Jurar o no va a depender”

Denuncian penalmente a Piero Corvetto por presentar su renuncia y a la JNJ por aceptarla

Resultados ONPE al 95.483 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

APP niega retiro electoral tras fracaso de César Acuña: participará en elecciones regionales y municipales de octubre

ENTRETENIMIENTO

Karen Schwarz cuenta la vez que Ezio Oliva terminó su relación porque no superaba a su expareja: “Yo lloraba”

Karen Schwarz cuenta la vez que Ezio Oliva terminó su relación porque no superaba a su expareja: “Yo lloraba”

Ale Fuller celebra reconciliación entre Flavia Laos y Luciana Fuster tras largo distanciamiento

Diego Chávarri sorprende con un mensaje en clave a Gabriela Herrera en La Granja VIP: “¿Me gustas?”

Peter Fajardo anuncia su salida de +QTV, el canal de streaming de María Pía Copello: “Se ha cerrado un ciclo”

El estado de salud de ‘Pompinchú’ tras su internamiento: “Sus riñones están bien dañados” y su familia pide ayuda

DEPORTES

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el tercer lugar vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos HOY: partido en Cutervo por fecha 12 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 25 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Patricio Arce, exfutbolista de Sporting Cristal, quedó en libertad: Poder Judicial anuló su condena de 22 años de prisión