¿Machu Picchu sin salir de casa? Perú lanza concurso de Big Data aplicada al turismo, realidad aumentada y reservas online

MINCETUR crea el Concurso Emprende Turismo TEC con el objetivo de impulsar la innovación tecnológica y la sostenibilidad en el sector turístico peruano.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) instituyó el Concurso de Preincubación para un Turismo Innovador “Emprende Turismo TEC” con el objetivo de fortalecer el ecosistema turístico nacional y promover el desarrollo de soluciones tecnológicas en el sector.

La medida fue oficializada por resolución ministerial publicada el 26 de abril de 2026 y establece la realización periódica del concurso, al menos una vez al año.

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Un concurso impulsado por la Nueva Ley General de Turismo

La iniciativa, encabezada por el ministro José Reyes, buscará fortalecer el ecosistema turístico mediante la formación y acompañamiento de emprendimientos en etapa temprana orientados al desarrollo de soluciones tecnológicas.

El programa forma parte de la estrategia del gobierno para posicionar al Perú como destino competitivo e innovador, alineado con tendencias internacionales y el crecimiento proyectado del sector hacia 2035.

“Emprende Turismo TEC” se enmarca también en la Nueva Ley General de Turismo, que promueve la innovación como principio fundamental para el desarrollo turístico.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2030 del ministerio fija también como uno de sus objetivos el incremento de la oferta turística mediante la innovación y consolidación de productos.

El Concurso de Preincubación Emprende Turismo TEC posiciona al Perú como un destino competitivo alineado a estándares globales de innovación turística.

¿Quién decidirá al ganador?

El Equipo Organizador del concurso estará presidido por el Director General de Estrategia Turística, junto con los directores de Facilitación y Cultura Turística y de Asuntos Ambientales Turísticos. Este grupo aprobará las bases, designará al jurado evaluador y tomará decisiones inapelables sobre la ejecución del concurso.

Por su parte, la Secretaría Técnica recaerá en la Dirección de Innovación de la Oferta Turística, que tendrá la responsabilidad de proponer las bases, organizar, difundir y ejecutar el concurso, así como atender consultas y emitir informes finales sobre los resultados obtenidos.

El jurado evaluador, “autónomo e independiente”, según el MINCETUR, será el encargado de seleccionar a los ganadores en función de los criterios fijados en las bases.

“La implementación de lo dispuesto se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público”, según el texto publicado por el MINCETUR.

La convocatoria está enfocada en soluciones tecnológicas como inteligencia artificial, big data, realidad aumentada y pagos electrónicos para transformar el turismo peruano.

¿Qué clase de tecnologías podrían participar?

Considerando los objetivos de innovación y transformación digital establecidos por el “Emprende Turismo TEC”, podrían postular tecnologías y propuestas enfocadas en:

Plataformas digitales de reservas y gestión turística: Soluciones que faciliten la reserva de servicios turísticos, alojamiento, transporte y experiencias personalizadas mediante aplicaciones móviles o web.

Inteligencia artificial aplicada al turismo: Asistentes virtuales para atención al viajero, recomendaciones de rutas, análisis predictivo de demanda y gestión inteligente de destinos.

Internet de las cosas (IoT): Dispositivos para monitoreo de flujos de visitantes en tiempo real, sensores para gestión ambiental en áreas naturales y herramientas para optimizar la operación de alojamientos o servicios turísticos.

Realidad aumentada y realidad virtual: Experiencias inmersivas para promoción de destinos, recorridos virtuales por sitios turísticos, museos o patrimonio cultural.

Big Data y analítica avanzada: Plataformas para recopilar y analizar datos del comportamiento de turistas, tendencias de mercado y satisfacción de usuarios.

Pagos digitales y fintech para turismo: Herramientas de pago electrónico, billeteras digitales y soluciones de financiamiento para pequeños emprendimientos turísticos.

Soluciones de sostenibilidad: Tecnologías para la gestión eficiente de recursos, medición de huella de carbono, energías renovables aplicadas al sector y certificaciones digitales de buenas prácticas ambientales.

Herramientas para la inclusión y accesibilidad: Aplicaciones y plataformas que faciliten el acceso de personas con discapacidad a servicios turísticos o mejoren la información en diferentes idiomas y formatos accesibles.

Ciberseguridad aplicada al turismo: Sistemas para proteger la información personal y financiera de los turistas y operadores ante amenazas digitales.

Este tipo de propuestas, alineadas con la transformación digital, la sostenibilidad y la mejora de la experiencia del usuario, tienen alto potencial para destacar en el concurso y responder a las necesidades actuales del sector turístico peruano.