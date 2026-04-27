INPE intensifica requisas en Challapalca y detecta armas ocultas en penal de máxima seguridad

Crisis en penales: Challapalca intensifica operativos

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) intensificó las requisas en el penal de Challapalca, uno de los establecimientos de mayor seguridad del país, con el objetivo de reducir riesgos y reforzar el control interno. Las intervenciones permitieron detectar e incautar objetos prohibidos ocultos en zonas poco visibles, como tuberías y estructuras del recinto.

Los operativos estuvieron a cargo del personal de seguridad, que realizó revisiones corporales a los internos, inspecciones en celdas y acciones para verificar puertas y ventanas. Estas medidas buscan evitar el ingreso y almacenamiento de elementos que puedan ser utilizados para generar violencia o facilitar actividades ilícitas dentro del penal.

Las inspecciones se llevaron a cabo en los pabellones 1, 2 y 3, además del pabellón “Satélite”. En este último ambiente, los agentes encontraron una varilla de fierro de aproximadamente 49 centímetros, un rollo de cobre oculto en tubos de cableado eléctrico y fragmentos de espejos rotos. Todos estos objetos fueron retirados conforme a las disposiciones internas.

El INPE informó que este tipo de operativos continuará de manera permanente, como parte de una estrategia orientada a mantener la disciplina y reforzar la seguridad en los establecimientos penitenciarios del país.

En lo que va del año, el INPE realizó más de 40 requisas en Challapalca y decomisa armas, drogas y celulares

Objetos prohibidos en penal de máxima seguridad

Los resultados de las requisas reflejan que, pese a los controles, persiste el ingreso y ocultamiento de objetos prohibidos en Challapalca. La detección de elementos punzocortantes y materiales metálicos revela la capacidad de los internos para adaptarse a las medidas de control y utilizar espacios poco visibles para esconder estos objetos.

Durante una supervisión reciente, a inicios de abril, también se encontraron dos teléfonos celulares ocultos en una estructura metálica dentro de una celda. Este hallazgo confirma que, incluso en un penal de máxima seguridad, el ingreso de dispositivos de comunicación sigue siendo un problema.

El penal de Challapalca se reconfigura con nuevos responsables y una estrategia de vigilancia renovada, tras operativos que revelaron la presencia de objetos prohibidos en el interior de las celdas

En lo que va del año, se han realizado 42 requisas ordinarias en este establecimiento, lo que permitió incautar nueve celulares, 27 accesorios, 6.5 gramos de drogas y 26 armas blancas. Estas cifras muestran la magnitud del desafío que enfrenta el sistema penitenciario para mantener el control en recintos que albergan internos de alta peligrosidad.

Las autoridades han señalado que las intervenciones continuarán como parte de una política de vigilancia constante, con el objetivo de evitar que desde el interior de los penales se sigan cometiendo delitos.

Cambio en la dirección de Challapalca

A inicios de abril, el Ejecutivo dispuso cambios en la conducción del penal de Challapalca como parte de un proceso de reorganización interna. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, presentó al nuevo director del establecimiento, Joel Franklin Quezada Márquez, quien cuenta con más de 28 años de experiencia en el sistema penitenciario.

La designación responde a una estrategia orientada a reforzar el control en penales considerados clave. Según el titular del sector, la incorporación de un funcionario con trayectoria busca consolidar el orden en un recinto que alberga internos de alta peligrosidad.

Cambios en Challapalca: nuevo director y rotación de agentes en penal de máxima seguridad

Junto con este cambio, se dispuso la rotación de agentes penitenciarios. Un grupo de 70 efectivos del INPE fue asignado a Challapalca con el objetivo de fortalecer la disciplina y evitar la formación de redes delictivas dentro del penal. Esta medida forma parte de un esquema que busca renovar constantemente al personal de seguridad.